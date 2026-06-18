Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Turismo anuncia la ruta aérea Guatemala-San Salvador con cuatro frecuencias semanales

La conexión entre ambos países operará con cuatro vuelos por semana, en días específicos, y apunta a ampliar alternativas para turismo, negocios, visitas familiares y estadías cortas, según informó la entidad oficial

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El INGUAT informó que TagAirlines operará los vuelos los lunes, miércoles y viernes para ampliar opciones de viaje entre ambos países (Foto cortesía INGUAT)
El INGUAT informó que TagAirlines operará los vuelos los lunes, miércoles y viernes para ampliar opciones de viaje entre ambos países (Foto cortesía INGUAT)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) anunció el inicio de operaciones de la ruta aérea Guatemala-San Salvador de TagAirlines, una conexión entre ambos países. La compañía tendrá cuatro frecuencias semanales y, según el INGUAT, la medida busca ampliar las opciones de viaje entre Guatemala y El Salvador.

La nueva ruta, operada por TagAirlines, contará con cuatro frecuencias semanales: los lunes, miércoles y viernes. Según informó el INGUAT, facilita los desplazamientos por turismo, reuniones de negocios, visitas familiares y estadías cortas entre ambos países. La entidad señaló que El Salvador es el principal mercado emisor de visitantes hacia Guatemala.

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Durante 2025, Guatemala recibió 1.539.419 visitantes residentes salvadoreños. Esa cifra superó en 11,5% la registrada el año anterior, cuando ingresaron 1.380.784 personas provenientes de El Salvador.

El peso del mercado salvadoreño

Entre enero y mayo de 2026, Guatemala registró la llegada de 537,073 visitantes residentes en El Salvador, frente a los 613,904 contabilizados en el mismo período de 2025.

Inauguraron una ruta aérea entre Guatemala y San Salvador con cuatro frecuencias semanales (Foto cortesía INGUAT)
Inauguraron una ruta aérea entre Guatemala y San Salvador con cuatro frecuencias semanales (Foto cortesía INGUAT)

El INGUAT precisó que el 98% de los viajeros salvadoreños entra por vía terrestre, mientras que solo el 2% utiliza la vía aérea. “El inicio de esta operación contribuye a ampliar las alternativas de viaje, especialmente para segmentos que valoran rapidez, comodidad y conexiones eficientes, como turismo de negocios, escapadas de fin de semana, congresos, eventos, turismo gastronómico, compras y viajes familiares”, subrayó la institución.

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La entidad indicó que el fortalecimiento de la conectividad aérea favorece la competitividad turística de Guatemala y acerca sus destinos a mercados prioritarios.

El INGUAT agregó que la nueva ruta de TagAirlines representa un paso en la integración regional y en la consolidación de la infraestructura turística del país.

Vale mencionar que este mes Avianca abrió una ruta estacional directa entre Ciudad de Guatemala y San Francisco (Estados Unidos) desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2026, según el Instituto Guatemalteco de Turismo. La conexión opera con cuatro frecuencias semanales y ofrece más de 1,440 asientos por semana.

Vista frontal del Aeropuerto Internacional La Aurora con su nombre en la fachada de cristal, una persona caminando y vehículos estacionados cerca de la entrada.
Una persona camina hacia la entrada del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el nombre del aeropuerto claramente visible en la fachada de cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INGUAT vinculó el lanzamiento con la temporada mundialista de 2026, ya que Estados Unidos será uno de los países sede del evento. De acuerdo con el organismo, el nuevo vuelo busca facilitar la movilidad de viajeros y reforzar el posicionamiento internacional de Guatemala como destino turístico.

Según el INGUAT, la operación se realizará en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros por vuelo. El instituto también señaló que Estados Unidos figura entre los mercados más relevantes para el turismo receptivo de Guatemala y que la mayor conectividad aérea puede impulsar la economía vinculada al sector.

Además, el INGUAT informó que BermudAir incorporó un nuevo servicio aéreo entre Boston y Ciudad de Guatemala, con escala en Belice, para la temporada de invierno 2026-2027.

De acuerdo con INGUAT, la ruta operará dos veces por semana, los miércoles y sábados, desde el 19 de diciembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027.

El organismo señaló que la conexión con Boston apunta a reforzar el vínculo turístico con Estados Unidos, al que describió como uno de los principales mercados emisores para Guatemala, y a ampliar las oportunidades de captar visitantes interesados en “experiencias auténticas”.

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