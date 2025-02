Macabro hallazgo en Mendoza: encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en un descampado

El fiscal Pirello trabaja en determinar si se trata de un caso de femicidio

El cuerpo parcialmente quemado de una mujer fue hallado este miércoles a la mañana por un vecino de la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza. Las autoridades judiciales ahora trabajan para determinar si se trata de un caso de femicidio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el macabro hallazgo de un transeúnte ocurrió pasadas las 9 en un descampado ubicado sobre la calle Eva Duarte de Perón, a metros del cruce con Cabo Carlos Misa y frente al barrio Covitrasa (Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sanitarios).

Mientras caminaba por la calle Eva Duarte de Perón, el denunciante observó el cuerpo de una persona fallecida, con evidentes quemaduras, y de inmediato dio aviso al 911. En ese contexto, personal de la Comisaría 36a de Las Heras de la Policía de Mendoza se hizo presente en el lugar y constató la presencia de una persona sin vida.

Los restos, según contó el hombre que denunció el hallazgo a los efectivos policiales, yacían en una zona rodeada por malezas de hasta 2 metros de alto.

Ante esta situación, se le dio aviso a los fiscales Gustavo Pirello y Claudia Ríos, titulares de las Fiscalías de Instrucción N° 17 y 18 de la Unidad Fiscal Homicidios y Violencia Institucional, respectivamente, quienes, casualmente, confirmaron que trabajaban en la averiguación de paradero de una mujer.

El caso quedó en manos del fiscal Pirello, quien ordenó las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo, a cargo del personal de la Policía Científica, como así también la autopsia al cuerpo de la víctima, en busca de determinar si la mujer fue víctima de un caso de femicidio.

Consultadas por este medio, fuentes del caso confirmaron que hasta este miércoles al mediodía no se había podido determinar la identidad de la persona. “Hasta no tener el ADN no podemos decir nada”, explicaron.

Las cifras de femicidios en 2024

Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, a lo largo y a lo ancho del país se registraron un total de 265 muertes violentas en el 2024. De ese número, 255 corresponden a femicidios, 7 a trans/travesticidios y 3 a lesbicidios. Además, 168 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

El estudio abarca el período que comprende desde enero hasta el 21 de noviembre del año pasado, donde también se refleja que 75,1% de las víctimas mantenía algún vínculo de cercanía con el femicida. Del índice se desprende que el 35,5% mantenían una relación de pareja; el 14,7% de ex parejas; el 12,1% eran familiares y el 12,8% apenas eran conocidos. Mientras que apenas el 12,5% eran desconocidos.

Datos del informe presentado por el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”

Lo que agrava más el panorama es que el 67,2% de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda (en su mayoría), en la del femicida o en la de ambos; mientras que otros de los espacios elegidos por el asesino fueron la vía pública y los descampados. “A estos datos de letalidad, debemos sumarle el recorte del 40% de trabajadores de la línea 144, una instancia vital para contener y prevenir. ¿Dónde alojan las mujeres y diversidades todo aquello que les acontece frente a una situación de VMG (violencia basada en género)?”, apuntaron en el estudio.

En cuanto a la metodología o el arma empleada, el observatorio indicó que el 52,8% fueron asesinadas por el uso de algún tipo de arma (26,8% por armas blancas y 26% por armas de fuego). En tanto, el 13,2% de las víctimas murieron a causa de golpes y 6,4% fueron quemadas.