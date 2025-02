San Pedro: detuvieron al dealer y amante del joven que murió asfixiado luego de que le incendiaran la casa

Horror en San Pedro: un sospechoso detenido por el crimen de Aquiles Castañarez Mateos

Los investigadores del crimen de Aquiles Castañarez Mateos, el licenciado en Recursos Humanos de 33 años hallado muerto asfixiado en su casa a medio quemar en la ciudad de San Pedro, sabían que quien le había robado no era un desconocido. No había ingresos forzados en la vivienda y la propiedad había sido prendida fuego, pero luego el atacante había intentado mitigar las llamas. No le erraron.

En las últimas horas, atraparon al dealer y amante de la víctima por el homicidio de Aquiles, según consignaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Nicolás Bilo, de 29 años, quien cayó por una imagen de una cámara de seguridad que reconoció la pareja de la víctima, en base a las fuentes consultadas por este medio.

En la casa del detenido, los agentes de la DDI de San Nicolás de la Policía Bonaerense hallaron bidones con combustible y la misma ropa con la que se lo ve en los videos. Una deuda de 100 mil pesos habría sido el motivo de la disputa con Aquiles.

Aquiles Castañarez Mateos tenía 33 años

El crimen se descubrió tras un llamado que ingresó en el cuartel de los bomberos de San Pedro este lunes bien temprano a la mañana. Alertaba sobre un incendio en una casa de Emilio Frers 320 de esa ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos notaron que parte del fuego había intentado ser sofocado previamente y que dentro de la propiedad había un hombre muerto. Se trataba de Aquiles.

La imagen, la ropa y el sospechoso

Luego, el auto de la víctima, un Toyota Etios, sería encontrado por la Policía Bonaerense quemado y a ocho cuadras de la propiedad.

La fiscal María Del Valle Viviani, bajo la supervisión de la fiscal general de San Nicolás, Sandra Bicetti, investiga el caso como un homicidio en ocasión de robo y en las próximas horas indagará al detenido.

Aquiles era licenciado en Recursos Humanos

La clave del caso fue la pareja de la víctima. Sin embargo, el joven logró destrabar la causa luego de que primero le apuntaran como sospechoso. Es que él estaba en conocimiento de que la víctima había cobrado una indemnización.

Es que, según las fuentes del caso, se detectaron contradicciones en el testimonio de la pareja de Aquiles. Incluso, lo allanaron. Pero en paralelo, por una cámara de seguridad y testimonios se logró dar con el sospechoso que abandonó el auto de la víctima. No era el novio.

Pero sí el joven identificó a la persona que se veía en esa captura de la cámara de seguridad, confiaron las fuentes del caso y agregaron: “Dijo que el sospechoso tenía una relación de amorío con Aquiles y que su novio le debía $100.000″.

Los ingresos a la vivienda de Aquiles no estaban forzados

También comentó que era el dealer de cocaína de la pareja y que Aquiles le había dicho que Bilo iba a pasar a visitarlo.

Con todo esto, se ordenaron cuatro allanamientos que se hicieron este jueves. En la casa del sospechoso encontraron un pantalón, par de zapatillas y dos bidones de 20 litros de gasoil, pero no estaba Bilo. Lo encontraron escondido en una propiedad de su pareja.

Los dos bidones que le secuestraron al detenido

En paralelo, el informe preliminar de la autopsia arrojó que Aquiles murió asfixiado, probablemente por inhalación de humo, pero que también presentaba hematomas por signos de defensa en sus miembros inferiores y en sus manos

Mientras los primeros testimonios de los familiares de la víctima refirieron que la víctima tenía “problemas de consumo de estupefacientes” y que estaba en pareja con un joven; las fuentes comentaron que aún no se puede establecer lo que le robaron a Aquiles, ya que estaba todo revuelto.

Nicolás Bilo, preso

Según el portal LaNoticia1, Aquiles era licenciado en Recursos Humanos y trabajaba en el área de personal de una firma local de mermeladas. Había estudiado en Rosario y, tras varios años de experiencia laboral en esa ciudad, había decidido regresar a San Pedro.

Aquiles era hijo de una docente local y un ex policía que fue condenado en 2012 por la muerte de Gonzalo Rojas, un chico de 16 años que fue asesinado por balas policiales en 2005 cuando estaba arriba de un techo.