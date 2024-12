Liberaron al empresario que atropelló a cuatro jóvenes e hirió a uno en Córdoba

Un empresario, abordo de una Amarok, atropelló a un grupo de adolescentes a fines de noviembre y escapó

Quedó en libertad el hombre de 45 años, identificado con las iniciales J.M.B., que atropelló a cuatro adolescentes en la madrugada del 24 de noviembre, cuando volvían de una fiesta en Córdoba. Aún aguardan los resultados de las pericias realizadas al vehículo, con el que se produjo el choque, y se espera que el imputado pueda ampliar su declaración.

La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, fue caratulada por lesiones culposas. Este lunes, el conductor de la Amarok prestó una breve declaración ante la autoridad, aunque se espera que pueda brindar mayores detalles una vez que se hayan reunido todas las pruebas.

Anteriormente, el abogado Tristán Gavier, había manifestado sobre el impacto: “Yo creo que no los vio y que incluso ni sintió el golpe con el espejo, por la hora y la oscuridad”. Sin embargo, sostuvo que su defendido “había dicho que no se había dado cuenta, pero la verdad es que no hemos podido profundizar sobre esa situación”. Por lo que aclaró que la situación será esclarecida “apenas podamos estar más tranquilos”.

Luego de la indagatoria, el hombre recuperó la libertad “bajo ciertas condiciones como fijar un domicilio; comparecer y ponerse a disposición cada vez que la fiscalía lo cite a declarar”, detalló Gavier.

El abogado defensor, Tristán Gavier (Foto: Cba24)

El imputado permaneció detenido más de una semana en un complejo penitenciario de Córdoba, por el accidente ocurrido a fines de noviembre sobre el camino que une a varios clubes de campo y barrios privados, entre La Calera y Córdoba capital. “Lo han acusado por los hechos sucedidos el pasado 24 de noviembre y está caratulada la causa como lesiones culposas”, confirmó el letrado. En tanto, explicó que obtuvo el acceso al expediente en donde se aguarda aún la información de algunos informes, entre ellas, las pericias sobre el automóvil. “Cuando tengamos todo listo, él va a declarar y va a explicar lo sucedido”, confirmó.

Por último, Gavier se apresuró a mencionar que la principal preocupación, durante este tiempo, fue la evolución de los jóvenes. “Estuvimos muy atentos” indicó, y añadió: “Sé que la salud de los adolescentes ha mejorado mucho y han quedado en calidad de lesiones leves”. El abogado también había hecho mención de la zona donde ocurrió el incidente, señalando que era inseguro circular por allí y que este no era el primer accidente que ocurría. “Habría que hacer algo en esa calle porque yo vivo cerca de la zona y hay accidentes todo el fin de semana”, expresó.

Por el siniestro, uno de los adolescentes debió permanecer internado en terapia intensiva por un hematoma en la parte posterior de la cabeza, dolores en los brazos, piernas y la cabeza, que implicaron practicarle varios estudios para determinar el diagnóstico. Incluso, tuvo una amnesia temporal, lo que provocó que no recordara nada de lo que sucedió esa madrugada.

El hombre acusado de atropellar a cuatro adolescentes salió en libertad luego de declarar ante la fiscalía

Las autoridades lograron identificar y detener al sospechoso gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona. El vehículo, que presentaba daños significativos debido al impacto, fue encontrado en un country de Villa Warcalde, barrio El Bosque. El espejo lateral del vehículo fue un elemento crucial, ya que golpeó directamente a uno de los jóvenes, y el plástico del retrovisor quedó en el lugar del hecho, facilitando la identificación del conductor.

El padre de uno de los jóvenes contó a la prensa local que al momento del choque, los adolescentes “volvían de una fiesta de 15, venían en fila india porque ya entraban a la guardia de cada barrio y este tipo pasó y los atropelló”. Afortunadamente, no sufrieron mayores daños y pudieron continuar la recuperación en su domicilio. El joven más complicado recibió el alta tras permanecer en observación 24 horas debido a los hematomas y cortes que tuvo.