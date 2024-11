La defensa del conductor que atropelló a los adolescentes en Córdoba: “Ni sintió el golpe con el espejo”

El hombre acusado de atropellar a cuatro adolescentes permanece detenido al aguardo de ser indagado

El hombre acusado de haber atropellado a un grupo de adolescentes en la madrugada del domingo, en el Camino Intercountries de Córdoba, permanece detenido aguardando ser indagado por la Justicia. En tanto, en las últimas horas se conoció, a través de su abogado, que se encuentra “muy preocupado por la salud de los jóvenes”. Por su parte, la fiscalía del caso indicó que los jóvenes habían sido dados de alta.

El hombre de 45 años, identificado con las iniciales J.M.B., se encuentra en el Establecimiento Penitenciario Número 9 de la ciudad de Córdoba, acusado por lesiones culposas agravadas. En declaraciones a la prensa, el abogado Tristán Gavier, reveló que en el encuentro que mantuvo con su defendido, la charla “estuvo centrada en el estado de salud de ellos”. En cuanto a la denuncia que indica que tras el siniestro, no se detuvo en ningún momento, el letrado señaló en diálogo con La Voz: “No sé si huyó… Yo creo que no los vio y que incluso ni sintió el golpe con el espejo, por la hora y la oscuridad”.

Por otra parte, el abogado sostuvo que la zona es insegura y que este no sería el primer accidente que ocurre debido a las condiciones del lugar. “Habría que hacer algo en esa calle porque yo vivo cerca de la zona y hay accidentes todo el fin de semana. Hay que tomar medidas de seguridad, porque la calle es chica”, señaló.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades pudieron determinar que el individuo se encontraba en un country de Villa Warcalde, barrio El Bosque, donde posteriormente fue detenido. En ese mismo lugar, secuestraron la camioneta Volkswagen Amarok color negro mate, con la que había arrollado a los adolescentes, en el Camino Intercountries, que une a varios clubes de campo y barrios privados, entre La Calera y Córdoba capital. El hecho ocurrió cerca de la intersección de Avenida Los Alamos y calle Los Tulipanes.

En tanto, el vehículo involucrado quedó con daños considerables, dada la fuerza del impacto. El espejo lateral fue un factor determinante en el incidente, ya que golpeó directamente a uno de los jóvenes. El plástico del retrovisor lateral de la camioneta se desprendió y quedó tirado en el lugar de los hechos, lo que permitió identificar al sospechoso.

Por el momento, se aguardan los resultados del test de alcoholemia y de sustancias, que la fiscalía, a cargo de Jorgelina Gutiez, ordenó realizar sobre el acusado. Al mismo tiempo ordenó los peritajes al rodado.

En diálogo con El Doce, el padre de uno de los jóvenes relató sobre el momento del choque: “Volvían de unos 15, venían en fila india porque ya entraban a la guardia de cada barrio y este tipo pasó y los atropelló”. Debido al impacto, reveló que su hijo tenía un hematoma en la parte posterior de la cabeza, dolores en los brazos, piernas y la cabeza. Así mismo se conoció que por el golpe, tuvo una amnesia temporal, lo que provocó que no recordara nada de lo que sucedió esa madrugada. Afortunadamente, los resultados de la resonancia que le hicieron arrojaron resultados positivos, y tras permanecer 24 horas en observación, fue dado de alta. Los otros dos jóvenes lesionados se encuentran recuperándose en sus domicilios de los hematomas y cortes que sufrieron tras el choque.

