La denuncia de la familia de la esposa de Fernando Cáceres: “Mi hermana no se mató, la mataron”

Cáceres se encuentra en silla de ruedas desde 2009 EFE/Javier Cebollada/Archivo

El misterio por la muerte de Raquel Candia, pareja del ex futbolista Fernando Cáceres, crece y, en medio de la conmoción, la familia de la víctima apuntó a hechos de violencia de género. La mujer cayó este lunes desde el séptimo piso en su departamento en la localidad de Ramos Mejía.

“Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, dijo uno de los hermanos frente a los medios que estaban en la puerta de la casa del ex jugador de la Selección Argentina.

Ahora, la Justicia investiga la muerte de la mujer de 45 años que cayó desde su departamento. Al momento del hecho, en la unidad se encontraban únicamente la víctima y Cáceres, por lo que intentan determinar cómo fue que se produjo la caída. En principio, los investigadores manejan tres hipótesis principales: femicidio, suicidio o accidente.

En ese marco, otro de los hermanos apuntó contra el ex River directamente y señaló que “hay vecinos que dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que caiga”. Aunque también hubo una fuerte acusación contra el ex marido, quien la habría echado de su casa anterior, según dijo el mismo familiar.

“Ella hacía más de un mes que no veía a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los vio más”, dijo con voz quebrada la mamá de Raquel, Adela.

El ex futbolista Fernando Cáceres

“Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa. Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos”, expresó la mujer.

La causa es investigada por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien esta tarde-noche estuvo en el lugar del hecho supervisando la labor de los peritos de la Policía Científica de la Policía Bonaerense.

Según la causa, el cuerpo de la víctima cayó hacia el patio de una casa que da al pulmón de manzana. Lo hizo desde el departamento del séptimo piso de la calle Suipacha al 300, ubicado en la zona Oeste del Conurbano, en donde vivía desde hacía casi un año.

El fiscal habló con la prensa en la puerta de la casa de Cáceres sobre los trabajos que se realizaron en el departamento, donde señaló que estaba “todo relevado”. “No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona”, señaló Arribas, quien aclaró que el ex futbolista por ahora no fue interrogado y se podría esperar para la semana su palabra.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de la realización de la autopsia, prevista para las 7 de la mañana de hoy.

El ex futbolista surgió de Argentinos Juniors y jugó en River e Independiente, entre otros clubes. También visitó la camiseta de la Selección

En ese sentido, fuentes del caso explicaron que el ex futbolista “no estaba en la silla de ruedas, sino sentado en la cama”. De igual forma, como primera medida, fue revisado por los médicos forenses para constatar o descartar que tuviera lesiones compatibles con alguna de las hipótesis.

Estas pericias dieron un resultado negativo y, dada su condición física, la versión de que se haya tratado de un femicidio comenzaría a perder fuerza, puesto que “El Negro” necesita ayuda de otra persona para movilizarse. Además, tampoco se identificaron lesiones que den indicios de la existencia de una lucha previa en el cuerpo de Candia.

Por esto mismo, esperan el resultado de la autopsia para poder tener más precisiones y avanzar con la investigación. A su vez, las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de hacer un seguimiento hasta el momento del hecho.