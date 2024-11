Leonardo Cositorto declarará este el lunes ante el Tribunal de Corrientes tras el rechazo al acuerdo para las víctimas

El líder de Generación Zoe, declarará este lunes ante el Tribunal de Corrientes

En una nueva jornada de audiencia pública en el juicio por la megaestafa piramidal conocida como Generación Zoe, este lunes se espera la palabra de Leandro Cositorto, principal acusado y cara visible de dicha organización ilícita. Junto a Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, están acusados de realizar 163 hechos de estafa reiterada, según demostró la investigación.

Los tres se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba; mientras el resto de los implicados, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, llegaron al juicio en libertad. El caso, que cuenta además con una serie en la plataforma Netflix, está atravesando el primer juicio oral en la ciudad correntina de Goya, una de las localidades donde se registraron denuncias por estafa en contra de la entidad.

En los días previos, Cositorto dijo: “Voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8 y voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo. Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado. En esta ciudad Generación Zoe no abrió, solo unos muchachos decidieron traer nuestro trading y ahí es el problema”.

Dichas declaraciones las hizo en el marco del lanzamiento de su candidatura para diputado en 2025, en Buenos Aires o en Córdoba. “Me voy a presentar en 2025 como diputado nacional, no sé en qué partido, pero estoy evaluando si en Córdoba o Buenos Aires”, había ratificado en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.

El juicio en la ciudad correntina de Goya comenzó el pasado 16 de octubre y se extenderá, al menos, hasta el 11 de diciembre. Este lunes será el turno de la declaración del principal apuntado por la megaestafa que tuvo sus primeras denuncias en 2022 por parte de inversores que detectaron irregularidades en los pagos prometidos y dificultades para retirar sus fondos, lo que llevó a sospechas de que Generación Zoe funcionaba bajo un esquema piramidal.

Recientemente, el líder de Generación Zoe les ofreció a los fiscales un acuerdo económico para compensar a las víctimas. Sin embargo, todo fue rechazado por los letrados Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, luego de que no se cumpla con la revisión de la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo.

El juicio contra la asociación ilícita Generación Zoe

La investigación tuvo varios ribetes en la Justicia. Para comenzar, una vez que se presentó la acusación contra Cositorto, este se fugó hasta que fue detenido en República Dominicana, a donde había escapado tras un paso por Colombia.

En este sentido, Cositorto rechazó las acusaciones de fuga y señaló: “Nunca estuve prófugo, es parte de la estrategia para destrozar la compañía porque estábamos creciendo muy fuerte en la Argentina, principalmente en Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Cuando me detuvieron, yo estaba en República Dominicana haciendo entrenamientos, como hice en otros países antes”, indicó. A pesar de los planteos de la fiscalía, la elevación a juicio en febrero pasado había sido rechazada por el tribunal del caso por “notables inconsistencias en la instrucción del expediente”.

Ahora, con el impulso de fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero, en Córdoba, confirmó la elevación a juicio de una causa vinculada a las operaciones de estafa piramidal realizadas en la localidad cordobesa de Villa María, donde funcionaba uno de los principales centros del esquema. La defensa del imputado presentó un recurso que buscaba frenar este avance y fue rechazado por la Cámara del Crimen de Río Tercero, que sostuvo que las pruebas apuntan a delitos de asociación ilícita y estafas.

Por otra parte, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver un conflicto de jurisdicción entre La Plata y Córdoba, debido a la cantidad de denuncias registradas en ambas localidades. Finalmente, el máximo tribunal determinó que la Justicia de La Plata sería la encargada de investigar las denuncias relacionadas con estafas reiteradas, siguiendo el dictamen de la Procuración General que recomendaba juzgar los hechos en los lugares donde se cometieron.

Leandro Cositorto fue detenido en República Dominicana

En La Plata, varias víctimas denunciaron ante el Juzgado de Garantías N°5 que Luciano Gaudencio y otros responsables de Generación Zoe los habrían inducido a invertir sus ahorros en esquemas fraudulentos. Según las acusaciones, la organización prometía altos rendimientos y ofrecía cursos sobre criptomonedas como fachada.

Esta decisión judicial, respaldada por un fallo unánime, subraya la importancia de abordar las denuncias desde las jurisdicciones afectadas. Mientras tanto, las investigaciones avanzan sobre el esquema operado por Cositorto, que atraía inversores mediante promesas de dividendos extraordinarios, dejando una estela de damnificados en diferentes partes del país.