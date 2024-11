Leonardo Cositorto confirmó su candidatura a diputado en 2025 e insistió en su inocencia: “Cualquier cosa que vendés es piramidal”

Leonardo Cositorto volvió a hablar desde la cárcel

Leonardo Cositorto, en medio de su detención en Goya, Corrientes, donde afronta el primer juicio oral en su contra en la causa que lo investiga por presunto esquema de estafa, confirmó este viernes su intención de lanzarse como candidato a diputado nacional en 2025.

“Me voy a presentar en 2025 como diputado nacional, no sé en qué partido, pero estoy evaluando si en Córdoba o Buenos Aires”, ratificó en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas el líder de Generación Zoe, quien había adelantado su proyecto político hace algunas semanas.

En aquel momento, incluso había comparado su situación con la de Cristina Kirchner, antes de que a la ex presidenta de la Nación le confirmaran la condena en la causa Vialidad: “Me voy a presentar, obviamente si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Kirchner con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades -me imagino que debe ser una cosa espectacular lo que enseña-. Entonces, yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo puedo regalar a la Fundación de Margarita Barrientos”, sorprendió en diálogo telefónico con LN+.

Aquel diálogo con el canal de televisión incluyó también un paralelismo entre sus causas y las que enfrenta Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y consideró que su candidatura servirá para que haya “una voz del pueblo de la sociedad”.

En esta nueva entrevista, acusó a una de las denunciantes que impulsaron la causa en su contra en Villa María, Córdoba, de “extorsión” y “amenaza”. También afirmó que nunca estuvo prófugo, a pesar de que su detención se produjo en República Dominicana.

Cositorto, mientras transita el juicio en Corrientes, insistió en su inocencia

“Nunca estuve prófugo, es parte de la estrategia para destrozar la compañía porque estábamos creciendo muy fuerte en la Argentina, principalmente en Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Cuando me detuvieron, yo estaba en República Dominicana haciendo entrenamientos, como hice en otros países antes”, relató.

Por otro lado, se despegó de la acusación de haber llevado a cabo una estafa piramidal, aunque sí habló de “plan de referidos”.

“Quisieron sostener la hipótesis de la estafa piramidal. Ahora cualquier cosa que vendés es piramidal”, se quejó. E insistió: “¿Saben lo que es una empresa piramidal? Nosotros somos una empresa constituida, un fideicomiso. Cinco años de trabajo, cuatrocientos veinte mil pagos, treinta y siete negocios internacionales y una criptomoneda instalada en Estonia”.

Cositorto cree que el juicio que se desarrolla en Corrientes “es ilegal”. “Voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8 y voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo. Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado. En esta ciudad Generación Zoe no abrió, solo unos muchachos decidieron traer nuestro trading y ahí es el problema”.

Cositorto está acusado de haber creado, organizado y liderado un esquema de estafa

Sobre sus días en la cárcel, denunció haber sido “torturado” y “golpeado”, pero ahora transita días más tranquilos, incluso con teléfono celular y participando de un programa radial: “Desde la cárcel hago radio y ahí doy clases de trading. Hace poco dije que compren Bitcoin, sobre todo porque iba a ganar Donald Trump e iba a ver una disparada, algo que pasó”.

Siempre, envolvente, cautivante, con el conocimiento de las fibras que debe tocar en sus interlocutores para convencerlos, Cositorto no abandonó esa veta ni siquiera durante sus días entre rejas: “En la cárcel di casi mil charlas, porque se necesita inteligencia emocional”.

Con la participación de 166 testigos presentados por la fiscalía, la querella y la defensa, se desarrolla en estos días el juicio en Goya. Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, tres referentes de Generación Zoe, están actualmente detenidos en la Unidad Regional 8 de esa ciudad, a la que fueron trasladados desde el penal de Bouwer, Córdoba. Otros acusados, como Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, llegaron libres al proceso.