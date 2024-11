Hablaron los padres de Loan Danilo Peña y apuntaron contra los detenidos: “Le hicieron algo”

Ambos contaron que sospecharon de los detenidos desde el primer momento

A más de cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, los padres del niño de 5 años relataron cómo fueron sus últimos minutos con su hijo, hablaron sobre sus sospechas y no pudieron evitar el dolor por la ausencia del niño. “Le hicieron algo”, dijo el padre.

Loan fue visto por última vez en la tarde del jueves 13 de junio en el paraje Algarrobal, partido de 9 de Julio. Había acompañado a su padre a la casa de su abuela, donde almorzaron con los que ahora son los principales detenidos. Entre ellos, los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez; el matrimonio de Mónica Millapi y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez; y el de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez. Además, en la causa está imputado también el comisario Walter Maciel.

Sobre ese día, la mamá del niño, María Noguera, relató: “Era la primera vez que se iba a ver a su abuela. Me dijo ‘mami, nos vemos más tarde’. Bueno le digo, portáte bien”. “Y después, a las 16:00 de la tarde, me recibí esta noticia muy dolorosa hasta ahora que no sé nada”, contó entre lágrimas durante un diálogo con A24.

María definió a su hijo como un chico al que “no le importan mucho los juguetes, que quiere compartir y quiere ayudar”. En medio de su gran dolor, contó que, pese a la ausencia del niño, ella continúa comprando cosas para él con la esperanza de un día volverlo a ver. “Estoy guardando cosas para él. Quiero que… Quiero que vuelva conmigo. Por favor, que diga que hable. ¿Dónde está lo que hicieron con Logan?”, expresó.

Luego, José Peña, el papá de Loan, comenzó a relatar la secuencia de la desaparición del niño y apuntó directamente contra los detenidos. “Nadie sabía que iba Loan, ni nadie de ellos sabían que yo iba tampoco”, contextualizó y aclaró: “Yo me encontré con ellos ahí”.

La foto del almuerzo antes de que Loan desapareciera

Al ser consultado sobre las fotos que le sacaron los detenidos a Loan ese día, el papá del menor señaló que, en un primer momento, no desconfió de ellos. “La costumbre es sacar fotos”, analizó.

Tiempo después, siempre en línea con su relato, el almuerzo finalizó y Loan fue con los demás niños al naranjal, junto a ellos estaban Millapi, Ramírez y Benítez. “Todos estaban ahí, todo tranquilito, de repente desaparecieron, pero yo pensé que estaban afuera, en el patio”, recordó. Mientras tanto, él se quedó dentro de la vivienda junto a Caillava y Pérez, pero 20 minutos después todo cambió.

La ex funcionaria y el hombre se retiraron del lugar, por lo que José se dirigió al patio y fue en ese momento que se enteró de la ausencia de Loan. También fue cuando comenzaron las dudas.

“Ya ahí sospeché de uno y dos, y dije: ‘No, estos le hicieron algo’”, aseguró para apuntar contra Ramírez, Benítez y Laudelina. “¿Por qué mi hermana lo tuvo que ir a llevar hasta ahí, hasta el portón y volvió ella?”, se preguntó.

Loan desapareció el 13 de junio pasado

José siguió planteando sus sospechas al decir: “Ahí ya me olía algo raro y dije no, estos le hicieron algo a la criatura. ¿Y qué le hicieron? ¿Dónde le llevaron? Y ellos todos como que no sabían nada. No sé. ¿Y ahí, cuando yo lo encuentro, a Benítez solo le digo dónde? No sé, me dice. Y yo ya vengo a buscarle”.

María se sumó a estos cuestionamientos al mencionar que, cuando se acercó a la casa de su suegra tras recibir la noticia, vio a Laudelina poco preocupada por encontrar a Loan. “Yo sí estoy buscando un niño, voy a estar gritando ‘Loan, Loan’ y desesperada caminando así. ¿Qué hacía ella? Paso lento y estaba con el celular. Con el teléfono. Yo le hablaba y por ahí me miraba. Y no, no me ponía mucha atención”, señaló y agregó: “Yo ya estaba sospechando porque ella estaba dando vueltas por ahí cerca de la escuela”.

Mientras tanto, la causa avanza en el fuero federal y aún no hay indicios que permitan esclarecer qué sucedió con el niño de 5 años.