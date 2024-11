Tres detenidos por una serie de robos en Berazategui: el video que muestra la violenta entradera a un matrimonio de jubilados

Cayó una banda acusada de varias entraderas en Berazategui

Efectivos del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a tres hombres en el marco de una investigación por una serie de asaltos en Berazategui. Identificados como Pérez, de 20 años, Zamorano, de 35, y Arancibia, de 29, los sospechosos están acusados de participar en al menos ocho robos bajo la modalidad conocida como “entradera”.

El expediente que derivó en las capturas se inició a partir de dos episodios de inseguridad. En uno de ellos, cometido en la tarde del 20 de octubre pasado, un grupo de hombres armados asaltó la vivienda de un matrimonio de jubilados y se llevó 500.000 pesos, según detallaron fuentes policiales.

Una cámara de seguridad filmó el momento en el que dos asaltantes ingresaron y sorprendieron a las víctimas, que se encontraban merendando. En las imágenes, que se muestran al pie de esta nota, se observa que uno de los delincuentes cubría su rostro con usando barbijo y gorra, mientras que su cómplice tenía puesta la capucha del buzo y su boca cubierta, al parecer, con una bufanda.

Inmediatamente, los ladrones cerraron las cortinas y, tras advertir que había una cámara detrás de la mesa principal, la desactivaron. Luego, comenzaron a recorrer la propiedad, mientras los dueños les pedían que se mantuvieran calmos: “Tranquilo, pibe”, le decía el hombre. “Hagan lo que tengan que hacer, yo me quedo acá, no me voy a mover”, trataba de serenarlos la mujer.

Uno de los detenidos fue filmado robando la patente de un auto en la vía pública

El otro caso sucedió tres días después, cuando los ladrones irrumpieron en la casa de un hombre de 46 años, aunque no lograron sustraer objetos gracias a la alerta de los familiares, que los hicieron huir.

En la causa intervinieron la Unidad Funcional de Instrucción N°3 Descentralizada de Berazategui y la UFI N°2 Descentralizada de Ezeiza. Tras analizar las cámaras de seguridad, las comunicaciones en la zona y llevar a cabo diversas tareas de campo, los investigadores reconstruyeron la ruta de huida de los delincuentes, a bordo de tres vehículos. Además, identificaron a Pérez, señalado como integrante de una banda sospechada de haber cometido otros robos con el mismo modus operandi.

Uno de los tres detenidos

Estas entraderas, todas investigadas en el ámbito judicial de Berazategui, ocurrieron entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre. En ese lapso, los asaltantes atacaron ocho veces y se apoderaron de varios teléfonos, televisores, prendas de vestir, alhajas, relojes y un auto Peugeot 207, además de sumas en pesos y dólares. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron jubilados. Y en uno de los hechos golpearon a un hombre de 66 años para robarle dos celulares y $500.000.

Posteriormente, Pérez, quien ya tenía dos órdenes de captura activas, fue interceptado por efectivos de la Sub DDI Berazategui en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de Villa Riachuelo, a metros de la intersección de la avenida General Paz y Martiniano Chilavert, por donde circulaba con el Peugeot 208 robado. Ahora está alojado en una celda de la Comisaria Comunal 8 de la Policía de la Ciudad.

Pérez fue capturado cuando circulaba con el Peugeot 208 robado

Por su parte, Zamorano fue detenido en las inmediaciones de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, mientras que Arancibia fue aprehendido en otra localidad matancera: San Justo. Ambos están acusados de ser coautores de los robos investigados.

A los otros dos sospechosos los atrapados en localidades de La Matanza

El caso de Pérez es particularmente relevante debido a sus antecedentes. Una de las capturas activas en su contra está relacionada con un robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego -por un hecho también cometido el mes pasado-, mientras que la otra se vincula a una causa en la que se descubrió que su hermano menor, un adolescente de 16 años, había suplantado su identidad a cambio de dinero, lo que a su vez llevó a la detención de dos efectivos de la Policía de la Ciudad.

En las próximas horas, los sospechosos serán indagados por la fiscal Gabriela Mateos.