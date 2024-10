Caso Loan: dos de los detenidos se quedaron sin abogados

El abogado Miguel Angel Pierri (Adrián Escandar)

El abogado Miguel Ángel Pierri ha presentado la revocación al mandato de la defensa del ex comisario Walter Maciel. Lo hizo ante el Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando se esfumó tras un almuerzo familiar en el paraje correntino Algarrobal.

Sin embargo, Maciel no fue el único que se quedó sin defensor. Antonio Benítez, el tío de Loan y quien uno de los últimos en estar con el chico desaparecido, también se quedó sin el patrocinio de Ricardo Osuna, quien hace unos días también se desvinculó como abogado de la familia Sena en la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

Según pudo saber Infobae, Benítez pidió ser representado por un defensor público, mientras que Maciel contratará el asesoramiento de Richard Vallejos, un letrado de la ciudad de Corrientes.

Los detalles de la desvinculación de Osuna no trascendieron; sin embargo, este medio pudo saber qué llevó a Pierri, con 46 años de trayectoria, a dejar de defender a Maciel. El detenido jamás le pagó un honorario al letrado y al equipo de tres profesionales que lo asesoraban.

Walter Maciel, el comisario detenido por la desaparición de Loan

En el escrito que le llegó a Pozzer Penzo, Pierri alegó que la falta de cumplimiento en el acuerdo de honorarios ha hecho insostenible continuar con su labor profesional, pese a lo cual realizaron un “trabajo mayúsculo” en defensa del acusado.

Además, se conoció que Maciel quería demandar a cuatro periodistas por ciertas expresiones que “no configuraban los delitos de calumnias e injurias”, según contaron quienes conocen la trastienda del alejamiento de Pierri, por lo que el abogado le habría recomendado contratar a otro profesional porque su estudio se centra solo en lo penal.

Por lo pronto, este viernes, Maciel tiene una audiencia en la Cámara Federal De Corrientes porque fue apelado la prisión domiciliaria denegada por la jueza de la causa. Este lunes por la mañana, cuando se comunicó el socio de Pierri con el ex comisario para comunicarle la decisión de dar un paso al costado, el detenido le pidió que lo esperaba. Lo cierto es que la situación es irreversible.

Antonio Benítez, tío de Loan

Eso sí, si la Cámara Federal De Corrientes lo convoca a Pierri, desde su estudio comentaron que se presentará y, luego del trámite de la audiencia, ratificará su renuncia. Un tema no menor: el abogado ha sido operado recientemente de las cuerdas vocales, por lo que no le es recomendado hablar y por eso quien habló con Maciel sobre el apartamiento fue el socio del letrado.

Hay que recordar que la última vez que Maciel estuvo ante la jueza Pozzer Penzo fue cuando pidió ampliar su indagatoria, a fines de julio pasado, con la promesa de aportar datos claves a la causa por la sustracción y el ocultamiento de Loan. Buscaba conseguir beneficios como colaborador.

“Deseo que se esclarezca (el caso). Si me autorizan, y consideran que puedo ser una persona importante, quiero trabajar y colaborar porque se han dicho mil millones de mentiras. Yo, en este momento, me siento el perejil más grande de la historia, el fusible de la historia”, fue parte de su exposición.

Sin embargo, sus dichos fueron un bluff para los investigadores: no aportó nada nuevo. “Habló de una cámara que ya había sido mencionada por una vecina, donde se ve pasar una camioneta blanca, pero solo eso. Se pedirá para corroborar”, ampliaron por entonces las fuentes del caso y este jueves se buscaba ese dispositivo. Y agregaron: “Todo lo que dijo sobre Laudelina en el marco del hallazgo del botín ya estaba claro”.

Fue en ese contexto que Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”. Algo que finalmente no consiguió.