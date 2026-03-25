La reacción de Duki al desconsolado mensaje de Emilia Mernes: “Ojalá supieran lo buena mujer que sos”

La reacción de Duki al mensaje de Emilia Mernes

La publicación de un mensaje solidario de Duki hacia Emilia Mernes marcó el punto culminante de una controversia que ha conmocionado el ámbito musical argentino y las redes sociales en la última semana. El cantante compartió públicamente unas palabras de apoyo a su pareja después de que ella expresara su angustia frente a los ataques y rumores que afectaron su vínculo con Tini Stoessel y María Becerra.

Duki expresó su respaldo con un mensaje publicado en Instagram, acompañado de una foto junto a Emilia Mernes en un viaje invernal. Allí escribió: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo”.

El descargo de Emilia Mernes

Momentos antes, Emilia Mernes rompió el silencio con una extensa publicación en Instagram, dirigida tanto a sus seguidores como a quienes generaron las especulaciones del motivo principal de la pelea. La artista escribió: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”.

“Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Duki y Emilia Mernes

“Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.

La reacción pública de Duki se produjo apenas minutos después del descargo de Emilia Mernes. En su comunicado, ella desmintió los rumores sobre supuestos chats con un futbolista casado y denunció el hostigamiento digital que sufrió, además de pedir el cese urgente de los ataques virtuales.

María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel, el eje del conflicto que angustió a Mernes

El conflicto entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

El conflicto se hizo visible cuando Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales. Este hecho desató especulaciones sobre posibles diferencias internas y generó gran impacto entre seguidores y en el entorno de la música argentina.

A pesar de que ninguna de las tres cantantes emitió comunicados oficiales explicando las razones, circularon versiones mediáticas que atribuyeron el distanciamiento a la presunta existencia de mensajes privados entre Emilia Mernes y un futbolista casado. Sin embargo, el periodista Ángel De Brito aclaró que el conflicto no estuvo vinculado a cuestiones profesionales ni desacuerdos con María Becerra, y señaló que tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul quedaron descartados como posibles involucrados. El nombre del deportista presuntamente mencionado no fue difundido.

Durante esos días, el silencio fue la respuesta predominante. Mientras Tini Stoessel y María Becerra incrementaron su actividad digital, Emilia Mernes optó por mantener el seguimiento a sus colegas y no realizó publicaciones adicionales. Muchos usuarios interpretaron esta acción como una muestra de apertura a la reconciliación.

La ausencia de declaraciones oficiales elevó la incertidumbre y permitió que los rumores y las percepciones virtuales moldearan la discusión pública. Solamente el mensaje de Emilia Mernes ofreció una respuesta concreta sobre la situación, mientras el resto de las protagonistas prefirió reservarse.

Emilia Mernes en el video de Exclusive.mp3

Impacto en redes sociales y reacciones del entorno

La polémica generó consecuencias inmediatas en la presencia digital de Emilia Mernes, que tuvo una reducción de más de 200.000 seguidores.

La propia Mernes dejó de lado esta merma y optó por centrarse únicamente en los efectos emocionales del hostigamiento, sin abordar hipótesis sobre cifras o métodos digitales.

El entorno de Mernes interpretó la decisión de mantener el seguimiento a Tini y María como un intento de sostener la madurez en medio de la crisis, evitando una ruptura definitiva. Durante la semana crítica, la artista argentina pidió enfáticamente frenar los ataques, subrayando el impacto emocional y familiar que le produjo el acoso virtual.

El episodio dejó en evidencia el alto costo emocional que puede implicar la exposición a comentarios negativos en internet, así como la urgente necesidad de reflexionar sobre los límites de la interacción digital y la empatía hacia las figuras públicas sometidas al escrutinio y las críticas permanentes.