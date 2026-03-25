Teleshow

Moria Casán estalló de furia contra una actriz que la fue a ver al teatro y un periodista reveló el nombre

Aunque no la diva no dijo quién fue, no se guardó nada y durante su programa relató con ironía e indignación el tenso momento vivido en su camarín con la reconocida actriz

Guardar
Moria Casán protagonizó una fuerte polémica con Betiana Blum tras una visita incómoda en el camarín del teatro (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Moria Casán protagonizó uno de los momentos más picantes de la semana al lanzar un durísimo descargo en vivo contra una reconocida colega que fue a verla al teatro. Lo que comenzó como una anécdota terminó convirtiéndose en una catarata de críticas que no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

Todo ocurrió durante su programa, donde la diva relató una situación que la dejó incómoda tras una función de la obra Cuestión de género, que protagoniza junto a Jorge Marrale. Según contó, el episodio se dio luego de una función con localidades agotadas, cuando una actriz muy reconocida se acercó a saludarla… pero el encuentro no fue precisamente cordial.

“Me quedó atragantado”, lanzó Moria desde el arranque, anticipando el tono de su relato. Y enseguida reconstruyó la escena: tras mencionarla al final de la función, la colega en cuestión se dirigió directamente al camarín, donde —según su versión— comenzó a opinar sobre la obra con un nivel de detalle que la descolocó. “Vino a darnos lecciones como de dirección. Me pareció tan desubicada”, disparó sin rodeos.

Moria Casan y Jorge Marrale
La actriz expresó su enojo por las críticas y sugerencias sobre la obra Cuestión de género (Crédito: Gustavo Gavotti)

Lejos de quedarse en una crítica general, la conductora profundizó en lo que más le molestó de la situación: la insistencia en marcar cambios en la puesta en escena. “Empieza a decir todo lo que tendríamos que hacer: ‘tendrías que cortar en esta parte, en la otra…’ y yo decía ‘¿what?’”, recordó, aún indignada por el episodio.

En ese contexto, Moria también deslizó lo que interpretó como el trasfondo de la actitud de su colega. “No por lo atrevida, sino por el celo, la envidia”, sostuvo, sugiriendo que detrás de esos comentarios habría algo más que una simple devolución artística. Incluso relató un breve intercambio que mantuvieron en ese momento: al preguntarle en qué estaba trabajando, la respuesta —según contó— fue “en nada”, lo que dio lugar a una respuesta irónica de la diva: “Entonces tendrías que dirigir, porque tenés unas ganas…”.

El enojo no se limitó a los comentarios sobre la obra. Otro de los puntos que desató su furia fue la invasión de su espacio personal en un momento que considera clave después de cada función. “Cuando termino de trabajar me tomo una ducha, quiero secarme con tranquilidad y ponerme una cremita… y está la otra golpeando para que la salude”, expresó, visiblemente molesta.

Tatiana - Moria Casan
Moria Casán marcó límites sobre su privacidad en el camarín, exigiendo que no la visiten tras las funciones teatrales

En ese sentido, dejó en claro que no le gusta recibir visitas en el camarín bajo esas condiciones. “No vengan más al camarín a saludarme, basta. Los saludo en el foyer del teatro”, sentenció, marcando un límite claro sobre su rutina y su privacidad.

El relato fue subiendo de tono hasta desembocar en una frase que sintetizó todo su enojo: “¡Dejá de joder!”. Una expresión que, lejos de quedar aislada, se sumó a una serie de calificativos aún más contundentes con los que describió a la actriz. “Pesada, desubicada, hincha pelota, mala, envidiosa y resentida”, lanzó sin filtro, fiel a su estilo.

Si bien en un primer momento evitó dar el nombre de la protagonista de la historia, el misterio duró poco. Fue el periodista Gustavo Méndez quien reveló que las críticas estaban dirigidas a Betiana Blum, lo que terminó de encender la polémica.

La publicación de Betiana Blum en redes sociales elogió la obra, mostrando una postura opuesta a la relatada por Casán
La publicación de Betiana Blum en redes sociales elogió la obra, mostrando una postura opuesta a la relatada por Casán

El dato no pasó inadvertido, sobre todo porque en paralelo comenzó a circular una publicación en redes sociales de Blum en la que se la ve junto a Moria en el camarín, sonriendo y posando para una foto. En ese posteo, la actriz había elogiado la obra con un mensaje positivo, lo que contrastó con la versión que relató Casán sobre lo ocurrido puertas adentro. Esa dualidad fue uno de los puntos que alimentó el escándalo. Para Moria, la situación dejó en evidencia una actitud contradictoria que no dudó en señalar.

Así, entre camarines, críticas y egos en juego, el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje, con una protagonista que, una vez más, dejó en claro que no tiene problema en decir lo que piensa, aunque eso implique encender la polémica.

Temas Relacionados

Moria CasánBetiana Blum

Últimas Noticias

Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Después volvió con ella”, aseguró Pochi de Gossipeame en Puro Show, al revelar datos del vínculo de la artista con un famoso

Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

La influencer festejó en sus redes sociales un nuevo mes de vida de su hijo. El posteo de Carolina Baldini, la abuela del pequeño

“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

Luego del derecho a réplica que se vivió el martes por la noche, la casa más famosa será testigo de una partida

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

La actriz y Juan Manuel Urtubey aprovecharon el fin de semana largo para conocer la ciudad brasileña

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

En medio del escándalo mediático, la modelo enfrentó las versiones de un video comprometedor y dejó en claro que no tiene nada que ocultar ante la conductora de SQP

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”
DEPORTES
Gabriel Batistuta: “Maradona murió solo como un perro”

Gabriel Batistuta: “Maradona murió solo como un perro”

La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

TELESHOW
Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay registra la incidencia más alta de tuberculosis en lo que va del siglo pero con niveles bajos de letalidad

Uruguay registra la incidencia más alta de tuberculosis en lo que va del siglo pero con niveles bajos de letalidad

Irán analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero el Canciller aseguró que el régimen “seguirá resistiendo”

La economía de Uruguay se desaceleró en 2025 pero el gobierno la ubica en “terreno de crecimiento”

De la Australian Buloke al Quebracho: cuáles son las maderas más duras del mundo

La sorprendente razón por la que algunos niños son más inteligentes, según un estudio