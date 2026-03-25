El entrenamiento que rompe barreras: claves para entender el progreso de los deportistas paralímpicos

El trabajo multidisciplinario enfocado en cada historia deportiva y necesidad individual marca la diferencia en el rendimiento, la salud y la calidad de vida de los deportistas con discapacidad según expertos internacionales en acondicionamiento adaptado y fuerza paralímpica. EFE/ Javier Etxezarreta

La preparación física de los atletas paralímpicos implica un abordaje integral que combina principios de fuerza y acondicionamiento adaptados a cada deportista, según coinciden especialistas de equipos internacionales. El trabajo en este ámbito se desarrolla en contextos únicos, donde las necesidades individuales y el entorno multidisciplinario marcan la diferencia en el rendimiento y la salud de los competidores. El proceso exige la elaboración de programas personalizados que consideran tanto la discapacidad como el historial deportivo de cada atleta.

De acuerdo con la revista especializada SportsMith, el equipo de expertos citado en publicaciones recientes, el sistema de clasificación paralímpica agrupa a los atletas según el impacto funcional de su discapacidad en cada disciplina. Esta organización busca garantizar la equidad y permitir que la habilidad y la preparación definan el resultado, más allá del tipo de discapacidad. Los especialistas destacan que cada deporte cuenta con su propio sistema de clasificación, lo que obliga a entrenadores y preparadores físicos a entender en profundidad las exigencias técnicas de cada modalidad, desde el baloncesto en silla de ruedas hasta la natación adaptada.

Además, los autores subrayan que el número de participantes, el nivel de talento y los registros en deportes paralímpicos han experimentado un crecimiento sostenido en la última década. Entre los Juegos de Londres 2012 y Tokio 2020, los récords mundiales en atletismo y natación paralímpica mejoraron entre un 2,5 % y un 4 %, superando el progreso en deportes olímpicos tradicionales. Esta tendencia responde a una mayor inversión en el desarrollo de atletas y la profesionalización de los programas de apoyo.

Especialistas destacan que la clave está en planes moldeados para cada deportista, considerando su discapacidad, el tipo de disciplina y los retos personales, lo que favorece avances en autonomía y resultados en campeonatos de alto nivel internacional. (AP Foto/Christophe Ena)

A partir de estos avances, los especialistas advierten que el entrenador debe centrar el trabajo en la individualidad del atleta: el principio del “n=1” rige la preparación. Cada deportista y cada discapacidad requieren un análisis específico, sin asumir que trayectorias o métodos estándar resulten aplicables para todos. El conocimiento empírico, la observación y la colaboración con el propio atleta permiten identificar objetivos y necesidades reales, más allá de las apariencias o modelos preconcebidos.

Historia deportiva y análisis de necesidades

El historial de desarrollo físico y deportivo de cada atleta influye en la elección de estrategias de entrenamiento. Los especialistas señalan que los atletas con experiencia previa en alto rendimiento o en deportes convencionales pueden requerir menos enfoque en el desarrollo físico básico. Por el contrario, aquellos que se incorporan al deporte tras adquirir una discapacidad, o presentan menor experiencia, suelen beneficiarse de programas más sencillos y progresivos. Los expertos recomiendan investigar el tiempo de práctica, la exposición a otras disciplinas y la edad en la que se produjo la discapacidad.

La colaboración entre el preparador físico, el entrenador técnico y el equipo médico es clave para comprender tanto el modelo de rendimiento deseado como las limitaciones y riesgos asociados a cada caso. Los profesionales destacan la importancia de realizar análisis de necesidades específicos, considerando factores como el tipo de discapacidad, el historial de lesiones y las demandas del deporte elegido. El objetivo es identificar los indicadores clave de rendimiento y adaptar la intervención en función de las características individuales.

En deportes como el remo adaptado, los desafíos pueden variar según el grado de movilidad y la fuerza disponible en las extremidades. Se relatan casos en los que la inversión en equipamiento personalizado, como sillas adaptadas, permitió a los atletas maximizar la producción de fuerza y mejorar el rendimiento en pruebas específicas. Este tipo de mejoras técnicas, junto con el monitoreo de progresos en el gimnasio y en la competición, contribuyen a resultados como medallas y récords paralímpicos.

La colaboración entre entrenadores técnicos, preparadores físicos y equipo médico permite diseñar estrategias a medida que potencian la movilidad, previenen lesiones y mejoran la funcionalidad en la vida diaria, impulsando mejores marcas en competencias paralímpicas. (Paralimpicos.es)

Salud, autonomía y calidad de vida

La salud y el bienestar del atleta ocupan el primer lugar en la planificación y ejecución de los programas de fuerza y acondicionamiento. Los especialistas consideran que el entrenamiento debe beneficiar tanto el rendimiento como la funcionalidad en la vida diaria. Mejorar la movilidad, reducir la dependencia de dispositivos de asistencia o favorecer la independencia puede tener un impacto directo en la calidad de vida, además de potenciar el desempeño deportivo.

Según los profesionales, el desarrollo funcional progresivo transforma la experiencia cotidiana de los atletas. Ejemplos documentados muestran cómo la fisioterapia y el entrenamiento de fuerza permitieron a algunos deportistas reducir el uso de sillas de ruedas, mejorar la movilidad y lograr objetivos personales fuera del ámbito competitivo. Estos avances se logran gracias a planes personalizados, paciencia y trabajo en equipo.

La autonomía opera como uno de los ejes de la preparación física paralímpica. Los entrenadores crean ambientes que promueven la independencia de los atletas, ofreciendo alternativas de ejercicios y adaptaciones según preferencias y capacidades. La selección de ejercicios parte de la adaptación, priorizando la autosuficiencia y el diálogo sobre los objetivos y límites de cada deportista.

Riesgos, prevención y colaboración multidisciplinaria

La planificación del entrenamiento va más allá del rendimiento, priorizando el bienestar, la autosuficiencia y la prevención de riesgos, para que cada atleta alcance un desarrollo físico integral y gane independencia fuera y dentro del campo deportivo. (AP Foto/Kileigh Kane)

La prevención de lesiones ocupa un lugar prioritario en los deportes adaptados, especialmente entre quienes utilizan silla de ruedas de forma permanente. Los expertos advierten que la salud del hombro constituye un aspecto crítico para los usuarios de sillas de ruedas, ya que las extremidades superiores soportan la mayor parte de la carga diaria y deportiva. Los programas de fuerza deben incluir movimientos de tracción y ejercicios diseñados para mantener el equilibrio muscular y reducir el desgaste articular.

El análisis de la relación costo-beneficio de cada intervención resulta fundamental para evitar consecuencias negativas. Un error en la planificación puede afectar la movilidad y la calidad de vida de los atletas. El equipo multidisciplinario diseña intervenciones que equilibren el rendimiento deportivo con la preservación de la salud a largo plazo, ajustando la carga y los métodos de entrenamiento según cada caso.

El entorno paralímpico exige actualización constante, revisión de prácticas y búsqueda de conocimiento entre expertos. La literatura científica sobre deportes adaptados sigue siendo limitada, por lo que el intercambio de experiencias y la colaboración internacional resultan esenciales para mejorar la eficacia de los programas y el bienestar de los atletas.

Los especialistas afirman que el bienestar de los atletas paralímpicos se relaciona con dimensiones más allá del deporte. La mejora de la funcionalidad y la calidad de vida mediante la preparación física puede impactar otros ámbitos. Los entrenadores tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo integral de los deportistas, enfocándose en la salud, la movilidad y la independencia.