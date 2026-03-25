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Gabriel Batistuta: “Maradona murió solo como un perro”

El legendario delantero fue entrevistado por el inglés Río Ferdinand y se refirió a los últimos días de Maradona. También realizó una llamativa comparación con Messi: “Diego era capaz de hacer cosas increíbles. Messi puede hacerlo, pero pienso que no tiene el mismo carisma”

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El ex delantero habló sobre la muerte de su ex compañero

Gabriel Batistuta, histórico goleador de la selección argentina y el fútbol italiano, le brindó una entrevista a un ex colega devenido periodista: el ex defensor Rio Ferdinand. El artillero de 57 años, con pasado en Newell’s, Boca Juniors, River Plate, Fiorentina y la Roma, habló sobre su carrera, los problemas físicos que atravesó tras su retiro y emocionó al hablar de Diego Maradona. Incluso, fue crudo al referirse a su final, en noviembre de 2020. “Murió solo como un perro”, se lamentó.

“Nadie le dijo que no cuando era joven. Todo estaba bien. Eso fue un gran error”, señaló sobre Pelusa, con quien compartió plantel en el Mundial de Estados Unidos 1994. “Es peligroso para un humano tener eso”, intervino Ferdinand, ex zaguero del Manchester United.

“Es una lástima, porque fue una gran persona. Y murió solo. No había nadie con él. Murió como un perro. Me maldije a mí mismo también, porque podría haber sido uno de sus sostenes. Si quieres, puedes ayudar a alguien cuando lo necesite", sorprendió Bati con su declaración.

Para demostrar su valoración sobre lo que significó Maradona, el ex atacante nacido en Reconquista, Santa Fe, se animó a una osada comparación con Lionel Messi. “Maradona y Messi son diferentes. Messi anotó 1000 goles y Maradona, 200. Messi es un chico tranquilo, Maradona no lo fue. Maradona fue y es el top, porque pudo jugar, pudo manejar al réferi, a los oponentes, era capaz de hacer cosas increíbles. Messi puede hacerlo, pero pienso que no tiene el mismo carisma”, explicó su punto.

El ex delantero le brindó una entrevista a Río Ferdinand

Bati también habló sobre la operación de reemplazo del tobillo izquierdo que se realizó en 2019 para volver a tener una vida normal, tras años de sufrimiento, al punto que le costaba hasta levantarse de la cama.

-Tú le dijiste a los doctores: “Solo corta la pierna”

-Sí. Es la verdad, sí, sí. No quería más dolor, nunca más. Porque fue increíble. No pude siquiera dormir, porque cada vez cada vez que movía mi tobillo, incluso en pequeños movimientos, era muy duro. Y no quería sentir dolor nunca más. No importa si tienes dos pies o dos prótesis. No quería dolor.

-Todo por el fútbol

-Todo por el fútbol, sí. El fútbol me dio un montón, pero me sacó un montón también.

Durante la charla, Ferdinand reveló su admiración por Batistuta. “Contra ti fue el primer partido que jugué contra una superestrella mundial de tu estatura. Y voy a ser honesto, estaba muy nervioso antes del juego. Y estaba pensando: ‘Por favor, después del juego, voy a cambiar la camiseta’. Fue un partido increíble para nosotros, pero tú pasaste un buen momento contra Inglaterra”, lo elogió el ex central.

“Fue en 1998, sí”, asintió el delantero. “Anotaste en este partido con Inglaterra”, le dio pie el entrevistador, en alusión al 2-2 del Mundial de Francia 98. “Sí, pero pasamos por penales. Fue un buen partido, hice un gol, después de dos o tres minutos -fueron siete-. De penal. Y el día de ese partido nació mi hijo (Joaquín)”, evocó.

El día que les pidió a los médicos que le cortaran la pierna

“¿Ese día? ¿Y no fuiste a casa?“, inquirió Ferdinand. ”No, me quedé“, sonrió Bati. ”Te quedaste por el país. Jugaste ese partido e hiciste un gol el día que nació tu hijo. Increíble", describió su interlocutor. “Junio de 1998″, completó el protagonista de la historia. En esa Copa del Mundo, Argentina quedó eliminada en cuartos de final ante Países Bajos.

Batistuta jugó un Mundial más, el de 2002, en aquella decepción con Bielsa al frente del plantel, que quedó afuera en fase de grupos cuando era gran candidato en Corea-Japón.

En la nota, Batistuta también eligió a los cinco mejores futbolistas con los que compartió campo. Tres de ellos fueron argentinos: “Diego Maradona, Claudio Caniggia, Fernando Redondo, Francesco Totti y Cafú“.

Fue en el Mundial 98

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