Crimen y Justicia

Hallaron un cuerpo flotando a la altura del Dique 4 de Puerto Madero

Lo descubrió un policía, que de inmediato dio aviso a los bomberos de la Ciudad y a Prefectura Naval

Guardar
Puerto Madero: hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata (Captura TV)
El trabajo de las fuerzas de seguridad para rescatar el cuerpo (Captura TV)

Un policía de la Ciudad divisó este miércoles un cuerpo flotando en las aguas del Dique 4 de Puerto Madero y de inmediato dio aviso a los bomberos y a la Prefectura Naval, quienes trabajaron en el lugar para rescatar los restos del hombre fallecido.

El caso ahora pasó a la órbita judicial y será la autopsia clave para determinar qué le pasó.

Fuentes del caso contaron a Infobae que el hallazgo ocurrió a la altura de Cecilia Grierson al 200, entre Pierina Dialessi y Olga Cossettini, esta tarde.

Según las fuentes del caso, personal policial refirió que vio un cuerpo flotando en aguas del río Dique y llamó a los bomberos que, en conjunto con personal de Prefectura Naval, visualizaron el cadáver y realizaron las maniobras para rescatar los restos.

Hallaron un cuerpo flotando a la altura del Dique 4 de Puerto Madero (Catura de TV)
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial

Así, se pudo hacer la sujeción del cuerpo, se lo sacó del agua y fue trasladado a la morgue judicial, luego de que los médicos del SAME constataran el fallecimiento.

Alberto Crescenti, a cargo del SAME, en diálogo con TN luego contó que al 107 había entrado un llamado que alertaba sobre un hombre de “unos 60 años que se habría arrojado al agua” momentos antes de que se hallaran los restos y que, pese a que despacharon ambulancias, no llegaron a tiempo para salvarlo.

Temas Relacionados

Puerto MaderoPrefectura NavalPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

El caso “Osita”: tras ocho años de dilaciones, comienza el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija desde los 4 años

El debate se realizará la próxima semana en los tribunales de Lomas de Zamora. La víctima actualmente tiene 13 años

El caso “Osita”: tras ocho años de dilaciones, comienza el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija desde los 4 años

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Cambió de decisión e, incluso, va en contra de lo que opinó la acusación. La defensa de la abogada presentará un hábeas corpus

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

El Gobierno porteño pidió ser querellante en la causa por el derrumbe de Parque Patricios

Fue solicitado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde tramita el expediente por estrago culposo. El objetivo, alegaron, es “proteger los intereses patrimoniales y operativos” de la administración

El Gobierno porteño pidió ser querellante en la causa por el derrumbe de Parque Patricios

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Los sospechosos cayeron en allanamientos que hizo la Policía de Investigaciones en Villa Gobernador Gálvez. Son presuntos integrantes de la barra brava del club Coronel Aguirre de esa ciudad, que preside Diego Lavezzi

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo

El sospechoso tiene 48 años y fue aprehendido en Mariano Acosta. Es el encargado del lugar y admitió que no tenía los permisos correspondientes

Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo
DEPORTES
Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

TELESHOW
Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Amnistía Internacional alerta sobre el impacto de las leyes represivas contra organizaciones sociales en Nicaragua

Asesinaron a un sacerdote dentro de su casa en Quito

Honduras y México establecen nuevas líneas de apoyo para el desarrollo regional

Empresa reclamó como propio al millón de dólares en efectivo incautado en operativo en Quito