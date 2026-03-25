Hallaron un cuerpo flotando a la altura del Dique 4 de Puerto Madero

El trabajo de las fuerzas de seguridad para rescatar el cuerpo (Captura TV)

Un policía de la Ciudad divisó este miércoles un cuerpo flotando en las aguas del Dique 4 de Puerto Madero y de inmediato dio aviso a los bomberos y a la Prefectura Naval, quienes trabajaron en el lugar para rescatar los restos del hombre fallecido.

El caso ahora pasó a la órbita judicial y será la autopsia clave para determinar qué le pasó.

Fuentes del caso contaron a Infobae que el hallazgo ocurrió a la altura de Cecilia Grierson al 200, entre Pierina Dialessi y Olga Cossettini, esta tarde.

Según las fuentes del caso, personal policial refirió que vio un cuerpo flotando en aguas del río Dique y llamó a los bomberos que, en conjunto con personal de Prefectura Naval, visualizaron el cadáver y realizaron las maniobras para rescatar los restos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial

Así, se pudo hacer la sujeción del cuerpo, se lo sacó del agua y fue trasladado a la morgue judicial, luego de que los médicos del SAME constataran el fallecimiento.

Alberto Crescenti, a cargo del SAME, en diálogo con TN luego contó que al 107 había entrado un llamado que alertaba sobre un hombre de “unos 60 años que se habría arrojado al agua” momentos antes de que se hallaran los restos y que, pese a que despacharon ambulancias, no llegaron a tiempo para salvarlo.