Caso Loan: se ordenó el traslado del ex comisario Walter Maciel al penal de Marcos Paz

Walter Maciel, el comisario detenido por la desaparición de loan

Walter Maciel, el ex comisario preso por la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje correntino Algarrobal el 13 de junio pasado, declaró el viernes ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y los fiscales que investigan la desaparición del nene y amplió la indagatoria este miércoles. En ambas oportunidades, expresó su deseo de no volver a la cárcel de Salta, donde estaba preso. Argumentó que teme por su vida y que ha sido torturado. Este jueves, quien fuera el jefe de la Comisaría de 9 de Julio era trasladado al penal federal de Marcos Paz.

Maciel es el segundo de los ocho detenidos por la sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes que es llevado a una cárcel de Buenos Aires. La primera había sido Laudelina Peña, quien está alojada en un calabozo del penal de Ezeiza.

El ex comisario enfrenta además una imputación por amenazas. Durante su primera indagatoria ante Pozzer Penzo y los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, afirmó: “Estoy sufriendo una situación muy particular. Si tengo buen o mal carácter, no me hace mejor o peor persona. ¿Por qué yo entré como encubridor acá? Porque yo el día del 14 (de junio) le pido al fiscal detener a Laudelina. Siempre tuve como respuesta que no la iba a detener, porque Laudelina dice dónde estaba la zapatilla”.

En esa declaración, Maciel hace referencial al fiscal provincial Juan Carlos Castillo, el primero que tuvo el caso y coincide con lo que creen los investigadores del fuero federal: que la tía del nene plantó el botín.

Fue en esa misma indagatoria, la del viernes, que el ex jefe policial dijo: “Deseo que se esclarezca (el caso). Si me autorizan, y consideran que puedo ser una persona importante, quiero trabajar y colaborar porque se han dicho mil millones de mentiras. Yo, en este momento, me siento el perejil más grande de la historia, el fusible de la historia”.

Justamente, este miércoles amplió su indagatoria con la esperanza de ofrecer más elementos a los fiscales para que lo consideren como colaborador. Sin embargo, nada de lo que dijo Maciel fue novedoso para los investigadores.

“Habló de una cámara que ya había sido mencionada por una vecina, donde se ve pasar una camioneta blanca, pero solo eso. Se pedirá para corroborar”, ampliaron por entonces las fuentes del caso y este jueves se buscaba ese dispositivo. Y agregaron: “Todo lo que dijo sobre Laudelina en el marco del hallazgo del botín ya estaba claro”.

Laudelina Peña, tía de Loan

Otra de las cosas que dijo Maciel ante las autoridades en su primera exposición, y a las que accedió este medio, fue preocupación por la falta de pruebas concretas: “Siempre vi que el fiscal ordinario (por Castillo) lo quería pasar porque no tenían absolutamente nada. No tenían elementos de prueba concretos, y cuando digo es nada, es nada. Solo tenían una zapatilla.”

Fue en ese contexto que Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador” Algo que finalmente no consiguió.