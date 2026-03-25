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La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

El piloto argentino de Alpine reveló lo ocurrido en Francia, que le valió una costosa pena económica

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Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto compartió un momento distendido con el periodista Juan Fosarolli y contó una desopilante anécdota que rápidamente se volvió viral. “Te quiero preguntar, tu primera vez”, comenzó el periodista de ESPN, en relación a la primera vez que correrá en este circuito asiático. “Sí, tu primera multa, ¿tuviste multa?”, agregó ante la sorpresa del piloto argentino.

El corredor de Alpine hizo memoria y relató que efectivamente recibió su primera multa, pero que llamativamente no fue a bordo de un vehículo, sino de una bicicleta. Ocurrió “hace poco” durante una estadía en Francia, donde fue interceptado por la policía cuando intentaba cruzar un túnel cerrado en el ingreso a Mónaco.

Colapinto explicó que ignoró las señales de tránsito porque no comprendía las instrucciones del agente: “Aceleré porque estaba en bajada el túnel y se ve que me empieza a perseguir”. Al notarlo que la policía francesa lo seguía, el piloto aceleró sin advertir que infringía la normativa vial debido a la barrera idiomática. ¿El desenlace? Seis agentes lo interceptaron al final del túnel. El propio piloto relató que se sintió intimidado y sorprendido por la reacción de los uniformados.

“Termina el túnel, me meto en la parte de la pista, seis policías cortando el tránsito, me agarra (risas), yo no entendía nada. Le digo perdón, perdón que estoy muy apurado, me tengo que ir y me metieron una buena multa. Esa fue la primera que tuve que pagar y que me asusté mucho porque dije acá me mandan de nuevo a Argentina. Estaban muy enojados los franceses”, relató el corredor en la entrevista con el canal deportivo.

Franco Colapinto recordó su primera multa y sorprendió con la anécdota (REUTERS/Hollie Adams)
Franco Colapinto recordó su primera multa y sorprendió con la anécdota (REUTERS/Hollie Adams)

“¿ Y la primera vez que manejaste un auto te acordas?”, sumó el periodista. “Era chiquito, pero me van a funar a mí, a mi viejo y a mi familia”, bromeó Colapinto. “Era chiquito, pero ya andaba en simuladores. Estaba en un campo solo, no había riesgos ni peligros. Con mi viejo siempre estuvo en la sangre el automovilismo, los autos, yo desde los 4 años andaba en cuatriciclos”, contó Franco, quien igualmente aclaró por qué su padre nunca lo dejó manejar una moto. “No me dio nunca, porque él corría en moto y se rompió todos los huesos del cuerpo, todos todos y me dijo ‘con dos ruedas, no te subís a nada’, aparte de la bicicleta”.

Actualmente, Franco Colapinto se prepara para debutar en el circuito de Suzuka, donde participará por primera vez en el Gran Premio de Japón, una de las competencias más reconocidas en el calendario automovilístico. A través de sus redes sociales, el piloto compartió: “Siempre soñé con correr en Japón. De menos a más vamos por un buen fin de semana”.

Luego de recibir un gran elogio de Flavio Briatore, Franco Colapinto se prepara para debutar en el Gran Premio de Japón
Luego de recibir un gran elogio de Flavio Briatore, Franco Colapinto se prepara para debutar en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Japón este fin de semana, en la tercera fecha del calendario 2026 de Fórmula 1. Llega tras sumar su primer punto en la categoría con un décimo puesto en China. Será su debut en el circuito de Suzuka, escenario histórico de la F1.

La actividad en Japón comenzará este jueves 26 de marzo con la primera práctica libre y concluirá el domingo 29 de marzo a las 2:00 (hora de Argentina) con la carrera de 53 vueltas. Después, la Fórmula 1 entrará en un receso de un mes debido a la suspensión de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por la situación geopolítica en Medio Oriente. El campeonato se reanudará el 1 de mayo en Miami.

Colapinto, de 22 años, obtuvo este año un 14° lugar en Australia y en la Sprint de China. En 2025, su mejor resultado con Alpine fue un 11° en Países Bajos, luego de haber sumado puntos en su paso por Williams.

El calendario 2026 quedó conformado por 22 Grandes Premios y seis carreras Sprint, con un total de 28 competencias tras las cancelaciones.

Días y horarios del Gran Premio de Japón (hora Argentina):

Práctica Libre 1: jueves 26 de marzo, 23:30

Práctica Libre 2: viernes 27 de marzo, 03:00

Práctica Libre 3: viernes 27 de marzo, 23:30

Clasificación: sábado 28 de marzo, 03:00

Carrera: domingo 29 de marzo, 02:00.

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