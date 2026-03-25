Tomás Quintín Palma: “El payaso fue reemplazado por una tablet”

El actor, que presentará por primera vez su obra “La violencia de la ternura” en Rosario, su ciudad natal, conversó con Infobae a la tarde

Tomás Quintín Palma estuvo como invitado en Infobae a la tarde (Lunes a viernes, 15 horas, Infobae en vivo) en donde compartió todo su humor, su visión sobre la IA y cómo su historia familiar, como hombre nacido y criado en el mundo de los payasos, saltó al teatro con la obra La violencia de la ternura que lo llevará a su Rosario natal junto a su padre.

“Por dentro soy muy apocalíptico y después, me miro al espejo y digo ‘no estoy tan mal’. ¿Por qué escucho a veces tanto mi cabeza que me plantea ciertos infiernos en los cuales me veo y no estoy tan mal?“, compartió en el ciclo de Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw.

“Tenés un show con tu viejo, que es payaso, que se llama La violencia de la ternura y lo recomiendo porque es lindo, gracioso y por momentos es emotivo. ¿Cómo resumís una infancia rodeado de payasos?”, indagó Jove sobre la historia personal del actor y comediante. “Muy caótica y, obviamente, muy divertida. Estuvo espectacular, pero a mí me costaba ver lo que pasaba cuando crecí. Ahí me di cuenta que el resto de las familias no vivían de la misma manera”, analizó.

"Yo veía It y me daba bronca. Pensaba ‘loco, los payasos somos buena onda’", recordó, divertido, Tomás Quintín Palma

“Yo tenía normalizado tener títeres colgando en una habitación y después iba a otras casas y veía que no era así. O venía un compañerito mío de la escuela a dormir a mi casa y no pegaba un ojo. Entonces eso que yo lo veía como familiar, en verdad, capaz, tiene un lado monstruoso, tétrico o que da miedo. A mí los payasos no me daban terror, pero después vi que sí. Es más, yo veía It y me daba bronca. Pensaba ‘loco, somos buena onda’”, recordó, divertido.

El desafío de llevar algo tan íntimo a la ciudad en la que nació tiene al integrante de Blender entusiasmado y con los sentimientos a flor de piel: “Yo hago un espectáculo que se llama La violencia de la ternura donde cuento mi historia. Yo encontré muchas fotos y videos en donde me estoy escapando de mi familia. Yo estoy vestido de civil y ellos, de payasos. Entonces, armé un espectáculo hablando mal de los míos y nunca lo hice en Rosario en mi vida”.

Tomás Quintín Palma realizará por primera vez en Rosario su obra 'La violencia de la ternura', que explora su historia familiar entre payasos

“La lleve de gira muchos años, estuvimos en Uruguay, y el año pasado hicimos el Teatro Metropolitan en calle Corrientes con mi papá, que es payaso, e hicimos cosas en el escenario. Por primera vez en toda nuestra historia, vamos a hacerla en Rosario el viernes 15 de mayo. Lo vamos a hacer en el Teatro El Círculo, que es como el Colón de Rosario. Estamos muy excitados“, destacó. ”Cuando es una autoficción uno va cambiando los hechos y las palabras y siempre me dio miedo hacerlo en mi ciudad porque sentís que va a saltar alguien diciendo ‘esto no es así’. Me ponía nervioso hacer una autoficción en el lugar de los hechos. Después de 8 años estamos revolucionados, vamos a poner unos seguridad y yo la voy a hacer con chaleco antibalas", lanzó, entre risas.

Que sus padres se dediquen al arte de hacer reír no fue fácil para el comediante, sobre todo cuando era chico. “Yo creo que hay un momento de la adolescencia en donde a todos nos dan vergüenza nuestros padres. A mí me daba vergüenza de lo que trabajaban. Tenían un Renault 12 y les pedía que me dejaran a una cuadra del colegio porque no quería que mis compañeros vieran mi auto. Cosa de adolescentes. Pero cuando cuento la obra, todos se sienten identificados. Todos están incómodos con que un padre lleve su trabajo a la casa, que el padre abogado siga hablando de Tribunales en la casa y que al hijo le moleste. El payaso es un oficio, un rol”, comparó.

"La inteligencia artificial no sé cuándo va a reemplazar a un plomero. En cambio, un payaso ya fue reemplazado por una tablet”, aseguró Quintín Palma

Al ser consultado si siente que el ser payaso es algo que heredó de su familia, el humorista reflexionó sobre los mandatos, la inteligencia artificial y más allá. “A mí me pasa que me dedico a esto mismo. Es algo circular y un poco me incomoda. Es algo que me pregunto si yo tuve que heredar esto. Hay una idea de la sangre y de que se hereda. Capaz se puede cuestionar esa idea. Me gusta, me pone muy feliz esa idea, pero también me da mucha bronca y a veces me gustaría tener otro tipo de empleo. Como por ejemplo, plomería. Tengo un amigo al que le cobraron 400 mil pesos la bacha de la cocina. Está bien que laburó todo el día y la inteligencia artificial no sé cuándo va a reemplazar a un plomero. Un payaso ya fue reemplazado por una tablet”, lanzó, abriendo el debate.

“Pega la vuelta. Yo siento que los padres no queremos que la tablet reemplace al payaso”, opinó Maia Jastreblansky, provocando el humor absurdo del actor. “Los programas infantiles son tan vistos como Dante Guebel. El bebé siempre le da play a lo mismo sin parar. Se ve que se sorprende con Guebel y con la animación infantil. Siento que la IA viene por muchos oficios y no por el de plomería, así que voy a estudiar eso de acá a unos años”, concluyó, risueño.