Alexis Mac Allister sorprendió con un nuevo corte de pelo en homenaje a su padre: la reacción de su pareja

Alexis Mac Allister llegó al entrenamiento de la Selección con la cabeza rapada (Instagram: @alemacallister)

En medio de los entrenamientos para el primero de los amistosos de la selección argentina hubo una sorpresa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, pero nada tuvo que ver con la alineación que planea Lionel Scaloni de cara al duelo del viernes ante Mauritania en La Bombonera.

Alexis Mac Allister, una de las figuras del campeón del mundo, se presentó con un renovado corte de cabello que no pasó inadvertido entre sus compañeros y seguidores. “De tal palo, tal astilla”, escribió el mediocampista del Liverpool en su cuenta de Instagram con tres fotos de su nuevo look con el pelo rapado. La mención del pampeano fue para su padre, Carlos Javier, quien en su etapa de jugador lucía su calva.

A una hora de la publicación de las imágenes, ya había cientos de comentarios y unos 90 mil ‘me gusta’. Entre los mensajes se destacaron el de su ex compañero de equipo, el colombiano Luis Díaz, quien envió dos emojis: uno de aplausos y otro de una cara riéndose con lágrimas. También reaccionó con risas y rostro enamorado su socio en la mitad de cancha en Liverpool, el húngaro Dominik Szoboszlai.

La respuesta del Colo Mac Allister a su hijo Alexis por el corte de pelo (Instagram)

La familia Mac Allister también estuvo presente entre los comentarios y su hermano Francis lo felicitó: “Claro, pela”. La pareja de Alexis, Ailén Cova, tampoco quiso quedarse afuera y envió un mensaje abierto a interpretación. “Bueno, bueno...”, expresó la madre de Alaia, la hija en común que tiene con el futbolista argentino. El Colo Mac Allister, papá de Alexis, también contestó a la publicación original que iba dirigida a él con emojis de risas.

Alexis Mac Allister arribó a Buenos Aires junto al resto de sus compañeros en el día de ayer y se había presentado con un conjunto negro tamaño oversize y con un corte de pelo rebajado en el costado. Todo cambió este miércoles, cuando el jugador de 27 años decidió pasarse la máquina en toda la cabeza, sin rasurar por completo su cabello, pero con un cambio notorio.

Alexis Mac Allister con su nuevo corte de pelo (Instagram: @alemacallister)

Acerca de su falta de cabello, Alexis Mac Allister confesó en el programa Soñé que volaba de Olga que una de las cirugías estéticas que se haría en el futuro sería la de un implante capilar. “¿Cambiarías un meñique de tu pie por tener más pelo?“, le preguntaron. ”Sí, totalmente", respondió el futbolista. “Me retocaría la nariz, me pondría pelo, sobre todo eso. Cuando estás llegando a los 26...”, amplió Macca con tono de preocupación.

Más allá del divertido posteo, Mac Allister se enfoca en lo que serán los últimos dos partidos con la Selección antes de la lista definitiva que dará Scaloni para el Mundial 2026. Alexis es un pilar en la mitad de cancha y fue uno de los jugadores que más minutos sumó en Qatar 2022, por lo que se descuenta que estará en la nómina. Por el momento, el hombre del Liverpool apunta los cañones a los duelos frente a Mauritania y Zambia, que serán en La Bombonera.