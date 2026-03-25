Ca7riel y Paco Amoroso recorrieron Nueva York para celebrar su nuevo álbum: el alocado festejo en Time Square

Ca7riel y Paco Amoroso recorrieron las calles de Nueva York celebrando su nuevo álbum

Entre gritos, alocados bailes y efusivos abrazos, Ca7riel y Paco Amoroso celebraron el lanzamiento de su nuevo álbum: Free Spirits. En ese marco, tras un 2025 que los llevó por todo el mundo, el dúo anunció su gira mundial. Por esa misma razón, este miércoles, los jóvenes sorprendieron a sus fans con un llamativo video en el que celebran su nueva etapa cantando una de sus nuevas canciones en Nueva York.

El lugar elegido para dicha celebración fue Times Square. Entre rascacielos, personajes de ficción y turistas, los cantantes se mostraron interpretando su nuevo hit: “Muero”, el cual parodia su exigente 2025 en el cual visitaron continentes como Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. Al comienzo del clip, Ca7riel lleva a caballito a Paco, mientras ambos cantan el tema. A partir de entonces, ambos interpretan la canción mientras caminan por una de las áreas más turísticas de Estados Unidos.

Como si fuera poco, minutos después, el dúo se acerca a dos personas disfrazadas como personajes de ficción: Bumblebee, de Transformers, y Spider-Man. Días atrás, conmovido por el proceso de grabación y la emoción por el lanzamiento de Free Spirits, Paco Amoroso expresó sus sentimientos con sus fans. “Después de tantos meses de trabajo, por fin podemos compartir este disco con ustedes”, comenzó diciendo el cantante a través de un posteo en sus redes.

Luego, el artista continuó detallando el esfuerzo detrás de este trabajo: “No fue solo escribir canciones. Hubo que poner el cuerpo, arriesgar, y seguir construyendo algo que nos represente. El camino fue loco, un rollout desafiante”. Por último, el joven se dirigió a sus fans y agradeció por el constante apoyo: “Gracias a todo el equipo que hizo esto posible. A cada persona que estuvo, que empujó, que sumó su tiempo, su energía y su cabeza para que esto exista. Y gracias a ustedes por estar siempre del otro lado. La mejor”.

El dúo lanzó su esperado álbum y anunció una gira internacional, celebrando con un eufórico video donde interpretan “Muero" (Instagram)

En los días previos al estreno del disco, el dúo publicó un short film. En el mismo, los fans se vieron sorprendidos por la aparición de Peter Lanzani, quien se mostraba como parte del equipo de los artistas. Horas después, a través de un video reacción, los cantantes revelaron el rol central que tuvo el actor en este nuevo proyecto. Resulta que el artista resultó decisivo para concretar una de las colaboraciones más destacadas del disco, la participación de Sting.

La respuesta surgió en una entrevista reciente, donde los propios artistas resaltaron la intervención del actor argentino. “Peter Lanzani, mánager de Catriel y Paco Amoroso”, comentaron en tono humorístico, pero acompañaron la afirmación con un reconocimiento explícito. “Capo. Nos salvó”, afirmó CA7RIEL.

Paco Amoroso aportó detalles sobre la relevancia de Lanzani en el proceso creativo y de producción del álbum. “Fue el nexo con Sting. Fue importante en estos meses. Le mandamos un beso grande por todo lo que hizo por nosotros”, señaló, dejando claro que su rol superó lo anecdótico.

El vínculo entre Lanzani y el dúo trasciende lo musical e ingresa en la narrativa conceptual de Free Spirits, un proyecto que articula música, ficción y performance. En ese contexto, el actor también forma parte del cortometraje de 13 minutos que acompaña el lanzamiento del disco y que suma repercusión en plataformas digitales.

Descripción de video: Los artistas revelaron el importante trabajo del actor en su nuevo disco (Video: Corta)

En la pieza audiovisual, CA7RIEL y Paco Amoroso exploran una crisis personal, derivada del desgaste por la fama y la intensidad de las giras internacionales. En ese marco, recurren a una videollamada con Sting, quien interpreta al fundador del Free Spirits Wellness Center, un centro ficticio de bienestar mental y emocional para artistas.

Peter Lanzani, junto a Santiago Korovsky, participa en el cortometraje y refuerza la fusión entre música, actuación y narrativa que caracteriza al proyecto. La escena combina humor, ironía y una crítica al mundo del entretenimiento, con los músicos expresando agotamiento y la necesidad de detenerse, en referencia a la cancelación previa de su álbum Top of the Hills.

Aquella cancelación fue el punto de partida para esta nueva etapa artística. Tras un período de alta exposición, presentaciones internacionales, premios y presión mediática, el dúo optó por un giro conceptual en su carrera. Así surgió el universo de Free Spirits, que plantea una especie de renacimiento creativo a través de una narrativa que integra terapia, sátira y experimentación sonora. En ese proceso, la presencia de figuras como Sting y Jack Black, quien también participa en el proyecto, subraya la proyección internacional de la propuesta.