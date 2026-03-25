Irán analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero el Canciller aseguró que el régimen “seguirá resistiendo”

El canciller Abbas Araqchi confirmó que Teherán recibió mensajes de Washington sobre una posible salida al conflicto, aunque descartó cualquier acercamiento directo (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El régimen de Irán admitió este miércoles que está evaluando una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero negó que existan negociaciones directas y sostuvo que no tiene intención de iniciar un diálogo formal mientras continúen las operaciones militares.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los contactos se realizan a través de intermediarios y que cualquier decisión será tomada por las máximas autoridades del régimen.

“Esto no significa negociaciones con Estados Unidos”, afirmó Araqchi.

El funcionario detalló que Washington transmitió sus planteos mediante mensajes indirectos y que esos contenidos ya fueron elevados a los niveles superiores del régimen iraní.

“Han presentado ideas en sus mensajes que fueron trasladadas a las autoridades, y si es necesario, se anunciará una postura”, añadió.

Irán admitió que analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero que el régimen “seguirá resistiendo” (REUTERS/Mohamed Azakir/Foto de archivo)

La postura oficial refleja que Teherán mantiene abiertos canales de comunicación, pero sin reconocer un proceso de diálogo formal. Este escenario se da en medio de una ofensiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca imponer condiciones para un eventual acuerdo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la propuesta estadounidense, el plan incluye la eliminación de reservas de uranio altamente enriquecido, la interrupción de actividades nucleares sensibles, restricciones al desarrollo de misiles balísticos y la reducción del apoyo a grupos aliados en la región. La Casa Blanca no confirmó estos puntos de manera oficial, aunque reiteró que existen contactos en curso.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el canal de comunicación sigue activo.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, indicó durante una conferencia de prensa. En paralelo, la funcionaria reiteró las advertencias sobre posibles acciones adicionales si no hay avances en la postura iraní.

“Si no entienden que han sido derrotados militarmente y que lo seguirán siendo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte que nunca antes”, declaró Leavitt.

La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo” (AP Foto/Alex Brandon)

La vocera señaló que la administración estadounidense mantiene sus objetivos militares y que las operaciones continúan en la región.

En el terreno, la actividad bélica no muestra señales de reducción. Fuentes militares israelíes indicaron que las operaciones se desarrollan sin cambios, pese a los contactos diplomáticos. En las últimas horas se registraron nuevos ataques contra instalaciones estratégicas en Irán, incluidas infraestructuras vinculadas a su capacidad naval.

Por su parte, Irán respondió con nuevas acciones ofensivas. La Guardia Revolucionaria informó sobre el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos en Israel y en países que albergan bases estadounidenses. También se reportaron impactos en zonas urbanas dentro de Irán, donde equipos de emergencia trabajan en áreas afectadas por los bombardeos.

El conflicto también alcanza puntos estratégicos para el comercio internacional. Autoridades iraníes advirtieron sobre la posibilidad de ampliar las operaciones hacia rutas marítimas clave, como el estrecho de Bab al-Mandab, en caso de que continúen los ataques sobre su territorio.

La Guardia Revolucionaria informa sobre el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos en Israel y en países que albergan bases estadounidenses

En ese contexto, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país podría responder contra cualquier nación vecina que coopere con acciones militares en su contra. Estas declaraciones se suman a otras advertencias emitidas por dirigentes iraníes en los últimos días.

Desde el inicio de la ofensiva liderada por Estados Unidos, Irán ha llevado a cabo ataques contra países que mantienen cooperación militar con Washington, además de adoptar medidas que afectan el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de energía.

En el plano internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió evitar una escalada mayor.

“El mundo está mirando directamente al cañón de una guerra más amplia”, afirmó.

También llamó a retomar la vía diplomática: “Es momento de dejar de escalar el conflicto y comenzar a avanzar por el camino del diálogo”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pide evitar una escalada mayor en Medio Oriente (REUTERS/Yves Herman)

Mientras continúan los contactos indirectos y la revisión de propuestas, las operaciones militares siguen activas en distintos frentes y las posiciones oficiales de las partes involucradas no registran cambios.

(Con información de AFP y Reuters)