Mundo

Irán analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero el Canciller aseguró que el régimen “seguirá resistiendo”

Abbas Araqchi confirmó que Teherán recibió mensajes de Washington sobre una posible salida al conflicto, aunque descartó cualquier acercamiento directo con Washington

Guardar
El canciller Abbas Araqchi confirmó que Teherán recibió mensajes de Washington sobre una posible salida al conflicto, aunque descartó cualquier acercamiento directo (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)
El canciller Abbas Araqchi confirmó que Teherán recibió mensajes de Washington sobre una posible salida al conflicto, aunque descartó cualquier acercamiento directo (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El régimen de Irán admitió este miércoles que está evaluando una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero negó que existan negociaciones directas y sostuvo que no tiene intención de iniciar un diálogo formal mientras continúen las operaciones militares.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los contactos se realizan a través de intermediarios y que cualquier decisión será tomada por las máximas autoridades del régimen.

Esto no significa negociaciones con Estados Unidos”, afirmó Araqchi.

El funcionario detalló que Washington transmitió sus planteos mediante mensajes indirectos y que esos contenidos ya fueron elevados a los niveles superiores del régimen iraní.

Han presentado ideas en sus mensajes que fueron trasladadas a las autoridades, y si es necesario, se anunciará una postura”, añadió.

Irán admitió que analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero que el régimen “seguirá resistiendo” (REUTERS/Mohamed Azakir/Foto de archivo)
Irán admitió que analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero que el régimen “seguirá resistiendo” (REUTERS/Mohamed Azakir/Foto de archivo)

La postura oficial refleja que Teherán mantiene abiertos canales de comunicación, pero sin reconocer un proceso de diálogo formal. Este escenario se da en medio de una ofensiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca imponer condiciones para un eventual acuerdo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la propuesta estadounidense, el plan incluye la eliminación de reservas de uranio altamente enriquecido, la interrupción de actividades nucleares sensibles, restricciones al desarrollo de misiles balísticos y la reducción del apoyo a grupos aliados en la región. La Casa Blanca no confirmó estos puntos de manera oficial, aunque reiteró que existen contactos en curso.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el canal de comunicación sigue activo.

Las conversaciones continúan. Son productivas”, indicó durante una conferencia de prensa. En paralelo, la funcionaria reiteró las advertencias sobre posibles acciones adicionales si no hay avances en la postura iraní.

Si no entienden que han sido derrotados militarmente y que lo seguirán siendo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte que nunca antes”, declaró Leavitt.

La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo” (AP Foto/Alex Brandon)
La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo” (AP Foto/Alex Brandon)

La vocera señaló que la administración estadounidense mantiene sus objetivos militares y que las operaciones continúan en la región.

En el terreno, la actividad bélica no muestra señales de reducción. Fuentes militares israelíes indicaron que las operaciones se desarrollan sin cambios, pese a los contactos diplomáticos. En las últimas horas se registraron nuevos ataques contra instalaciones estratégicas en Irán, incluidas infraestructuras vinculadas a su capacidad naval.

Por su parte, Irán respondió con nuevas acciones ofensivas. La Guardia Revolucionaria informó sobre el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos en Israel y en países que albergan bases estadounidenses. También se reportaron impactos en zonas urbanas dentro de Irán, donde equipos de emergencia trabajan en áreas afectadas por los bombardeos.

El conflicto también alcanza puntos estratégicos para el comercio internacional. Autoridades iraníes advirtieron sobre la posibilidad de ampliar las operaciones hacia rutas marítimas clave, como el estrecho de Bab al-Mandab, en caso de que continúen los ataques sobre su territorio.

La Guardia Revolucionaria informa sobre el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos en Israel y en países que albergan bases estadounidenses
La Guardia Revolucionaria informa sobre el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos en Israel y en países que albergan bases estadounidenses

En ese contexto, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país podría responder contra cualquier nación vecina que coopere con acciones militares en su contra. Estas declaraciones se suman a otras advertencias emitidas por dirigentes iraníes en los últimos días.

Desde el inicio de la ofensiva liderada por Estados Unidos, Irán ha llevado a cabo ataques contra países que mantienen cooperación militar con Washington, además de adoptar medidas que afectan el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de energía.

En el plano internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió evitar una escalada mayor.

“El mundo está mirando directamente al cañón de una guerra más amplia”, afirmó.

También llamó a retomar la vía diplomática: “Es momento de dejar de escalar el conflicto y comenzar a avanzar por el camino del diálogo”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pide evitar una escalada mayor en Medio Oriente (REUTERS/Yves Herman)
El secretario general de la ONU, António Guterres, pide evitar una escalada mayor en Medio Oriente (REUTERS/Yves Herman)

Mientras continúan los contactos indirectos y la revisión de propuestas, las operaciones militares siguen activas en distintos frentes y las posiciones oficiales de las partes involucradas no registran cambios.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránWashingtonTeheránEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaAbbas AraqchiKaroline LeavittGuardia Revolucionariaestrecho de Bab al-MandabMohammad Baqer Qalibaf

Últimas Noticias

Australia: condenan al director de compañía de paracaidismo tras la muerte de dos saltadores

Un tribunal halló responsable a Attilio Giovanni Ferrara por la tragedia ocurrida en Goulburn, tras determinar que la instalación de un escalón metálico en la aeronave fue determinante para que Alex Welling y Stephen Hoare perdieran la vida

Australia: condenan al director de compañía de paracaidismo tras la muerte de dos saltadores

De la Australian Buloke al Quebracho: cuáles son las maderas más duras del mundo

La resistencia extrema de ciertas variedades impacta en la elección de materiales para pisos, mobiliario o instrumentos. Qué factores naturales hacen que algunas sean prácticamente indestructibles

De la Australian Buloke al Quebracho: cuáles son las maderas más duras del mundo

Las bolsas globales repuntan y el petróleo cae en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Un renovado optimismo inversor llevó al alza a los principales índices accionarios, mientras los mercados energéticos evaluaban el anuncio de paso seguro por el estrecho de Ormuz para embarcaciones de naciones consideradas no hostiles

Las bolsas globales repuntan y el petróleo cae en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

La guerra contra el régimen iraní desplazó una cumbre planificada durante meses y enredó la relación bilateral en la crisis energética del estrecho de Ormuz

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

El rey de Dinamarca encargó a la primera ministra Mette Frederiksen la formación del gobierno tras unas elecciones sin mayoría clara

La líder del bloque de izquierdas debe negociar con otras fuerzas, incluidos Los Moderados, para alcanzar los 90 escaños necesarios

El rey de Dinamarca encargó a la primera ministra Mette Frederiksen la formación del gobierno tras unas elecciones sin mayoría clara
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Cachorro de puma sobrevivió a incendios en Arauca: guardaparques logran rescatar a “Cinaruco” y darle una segunda oportunidad

Primer caso de gripe aviar A (H9N2) en humanos en Europa: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

México exige seguridad y medicinas, no la revocación de mandato: Kenia López Rabadán aboga por mejores reformas

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

INFOBAE AMÉRICA
Australia: condenan al director de compañía de paracaidismo tras la muerte de dos saltadores

Australia: condenan al director de compañía de paracaidismo tras la muerte de dos saltadores

Alemana Isar Aerospace cancela el lanzamiento de un cohete con satélites desde Noruega

Noboa condecora en Ecuador a Kristi Noem, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Trump

Alcaldesa de Miami urge al Gobierno Trump una transición en Cuba sin los Castro

Pau Quesada: "Hay una distancia que hay que aceptar"

ENTRETENIMIENTO

The Whitest Boy Alive celebró su regreso a la Ciudad de México con un Teatro Metropólitan a reventar

The Whitest Boy Alive celebró su regreso a la Ciudad de México con un Teatro Metropólitan a reventar

Emily Osment y Mitchel Musso mandan mensaje a fans tras su ausencia del especial de ‘Hannah Montana’

La razón por la que Sienna Miller disfruta mucho más la maternidad después de los 40 años

HBO lanza el primer tráiler de la serie “Harry Potter” y confirma su fecha de estreno

Bonnie Blue planea subastar el nombre de su bebé e involucrar a sus fans en el embarazo