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Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Después volvió con ella”, aseguró Pochi de Gossipeame en Puro Show, al revelar datos del vínculo de la artista con un famoso

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Nicki Nicole China Suárez
Nicki Nicole y la China Suárez, ¿quedan cenizas?

Un presunto romance entre Nicki Nicole y Lauty Gram, que sucedió mientras él mantenía una relación con China Suárez, fue revelado por Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show.

La información, detallada en la emisión, indica que la relación entre Lautygram y Suárez habría terminado brevemente debido a ese vínculo, para luego retomarse más adelante.

La panelista sostuvo en Puro Show que este episodio permaneció oculto: “No lo sabe nadie y la China se la guardó”, fue su declaración en el ciclo.

Durante la conversación, Angie Balbiani también recordó el pasado affaire entre Nicki Nicole y el futbolista de la Selección argentina, Enzo Fernández, confirmando que existió la relación.

Viva el amor Lucía GH y Lauty Gram
La panelista sostuvo en Puro Show que este episodio permaneció oculto: “No lo sabe nadie y la China se la guardó” fue su declaración en el ciclo respecto a Lauty Gram (Foto: Diego Barbatto)

En eltrece, el debate giró además en torno a las tensiones surgidas cuando Ángela Torres empezó una relación con Rusherking, lo que motivó un reclamo de códigos por parte de China Suárez. “La China la dejó de seguir a Ángela porque empezó a salir con Rusher”, precisó Pochi, quien además leyó un mensaje atribuido a Eugenia Suárez: “Tengo la mejor onda, pero cuando me hacen las cosas a mí está bien, ahora me mando una yo y chau, al menos manda un mensajito”.

Y además: Tini y Emilia

En medio de la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Nicki Nicole salió a aclarar su posiicón al viralizarse un “me gusta” suyo (Instagram)

El tenso panorama entre Tini y Emilia Mernes sigue generando capítulos. El distanciamiento entre las referentes de la música urbana no solo se convirtió en el tema más comentado en redes sociales y programas de espectáculos, sino que además sumó un nuevo ingrediente: la inesperada aparición de Nicki Nicole en el centro de la polémica.Un simple “me gusta” en una publicación desató una ola de interpretacionesy puso a la rosarina en la mira de los fanáticos.

Todo comenzó cuando usuarios atentos a los movimientos de los artistas repararon en quela cuenta oficial de Nicki en Instagram había dado un like a un posteo que parecía estar en contra de Emilia. El mensaje en cuestión, lejos de pasar desapercibido, fue rápidamente viralizado. “Si fueran consecuentes debería dejar de seguir a Duki también”, se leía en la descripción, en referencia a la relación entre Emilia y el trapero. La reacción no tardó en llegar y las redes sociales estallaron con teorías, capturas y mensajes cruzados sobre el supuesto posicionamiento de la rosarina en la interna que divide actualmente a las estrellas del pop.

En los últimos días, la polémica incolucró a Nicki, Tini y Emilia
En los últimos días, la polémica incolucró a Nicki, Tini y Emilia

Lejos de dejar correr las versiones, la propia cantante salió a aclarar la situación y optó por la vía directa. “Acabo de recuperar mi cuenta de Instagram y no es el único like que dieron, ¡también mandaron mensajes! No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías”, explicó a través de su cuenta de X. Pero la palabra de la cantante no alcanzó para calmar la polémica. Muchos usuarios se mostraron escépticos ante su explicación y le reclamaron “coherencia” y “honestidad” frente a lo que consideraban un gesto demasiado elocuente como para atribuirlo a un descuido o a un hackeo.

Captura de pantalla de un tuit de Nicki Nicole en X (Twitter) sobre la recuperación de su cuenta de Instagram hackeada y la negación de likes
La cantante Nicki Nicole anuncia la recuperación de su cuenta de Instagram tras un hackeo, aclarando que likes y mensajes recientes no fueron suyos. (X)

Ante la falta de confianza de parte de algunos seguidores, Nicki profundizó su descargo: “Me encantaría decir que se me escapó un like, pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like ese que dieron es lo de menos a los mensajes que mandaron”.

Captura de pantalla de un tuit de Nicki Nicole, con su foto de perfil, respondiendo a otro usuario sobre el hackeo de su cuenta de Instagram. El fondo es negro y el texto blanco
La artista Nicki Nicole lamenta el hackeo de su cuenta de Instagram y la eliminación de un chat masivo con millones de personas. (X)

La situación se volvió aún más tensa cuando la cuenta de Nicki Nicole en X quedó inaccesible para sus seguidores. En ese contexto, la artista recurrió a Instagram para ampliar su explicación y ponerle un cierre al episodio. “Básicamente, una persona se metió en mi Instagram y lo primero que hizo fue borrar el canal de difusión hace unos días, que yo no me di cuenta porque pensé que era un error. Y después empezó a mandar mensajes pavadísimos y a darle like como a cosas que yo no le daría nunca. Me parece una pavada tener que aclarar esto, porque verdaderamente quién se mete a un Instagram a hacer algo así, no lo entiendo. Me duele por el canal de difusión. También me duele porque yo literalmente no hago nada. Intento enfocarme en la música y ya, y pasan estas cosas y me ponen muy mal. Es una paja porque verdaderamente es una idiotez”, expresó en un video.

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