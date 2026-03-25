El Salvador

El Salvador será sede del Congreso Internacional de Turismo Religioso “Tierra de Fe Viva”

La realización del evento reúne a representantes eclesiales, públicos y privados con el objetivo de impulsar estrategias que fortalezcan las rutas asociadas a la fe y la identidad cultural salvadoreña

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El Congreso Internacional de Turismo Religioso, bajo el lema "Tierra de Fe Viva", se celebrará en julio de 2026 en la Biblioteca Nacional de El Salvador./(Ministerio de Turismo)
El Congreso Internacional de Turismo Religioso, bajo el lema "Tierra de Fe Viva", se celebrará en julio de 2026 en la Biblioteca Nacional de El Salvador./(Ministerio de Turismo)

El Ministerio de Turismo de El Salvador, en colaboración con Tourism and Society Think Tank, anunció la realización del Congreso Internacional de Turismo Religioso bajo el lema “Tierra de Fe Viva”, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2026 en la Biblioteca Nacional de El Salvador, ubicada en San Salvador.

Este encuentro está orientado a proyectar al país como un destino de relevancia global para el turismo religioso y reunirá a líderes eclesiales, responsables públicos, investigadores, operadores turísticos, organizaciones comunitarias y medios especializados.

El congreso busca generar estrategias conjuntas para fortalecer los destinos vinculados a la fe y crear un espacio de diálogo entre los actores del sector turístico y académico.

Durante la presentación oficial, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó la transformación que ha experimentado el país en materia de seguridad, lo cual ha sido determinante para posicionar a El Salvador como un destino confiable para los visitantes internacionales.

“El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros del hemisferio occidental. El turismo religioso involucra a personas de todas las edades, especialmente adultos mayores que buscan seguridad; por ello, los destinos más exitosos son aquellos que también son inclusivos con las familias. Gracias al liderazgo del Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele, estamos siendo certificados como un destino amigable con la familia”, afirmó Valdez.

El Congreso “Tierra de Fe Viva” contempla una agenda académica y turística que incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres especializados y recorridos por sitios emblemáticos de la fe en el país.

La organización del evento subraya la importancia de articular acciones entre el sector público y privado para diversificar la oferta turística y fortalecer la economía local, así como para potenciar la identidad cultural y religiosa de las comunidades.

La ministra Morena Valdez destaca la transformación en seguridad que convierte a El Salvador en un destino confiable para visitantes internacionales./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ministra Morena Valdez destaca la transformación en seguridad que convierte a El Salvador en un destino confiable para visitantes internacionales./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, fue una de las asistentes destacadas en la presentación. Larín resaltó la relevancia del congreso para el desarrollo del centro histórico y la promoción de sus principales templos y espacios patrimoniales.

El evento coincide con la revitalización de espacios como la Catedral Metropolitana y la iglesia El Rosario, que en los últimos años han sido epicentro de actividades religiosas y culturales, gracias a las mejoras en seguridad y la recuperación del entorno urbano.

En palabras de la ministra Valdez, “El turismo religioso beneficia a toda la cadena de valor del sector turístico, como alojamiento, alimentación y transporte; también fortalece a guías y operadores que deben especializarse en este tipo de turismo”.

La funcionaria enfatizó que el congreso permitirá el intercambio de experiencias exitosas de otros países y la capacitación de los actores locales para responder a las demandas de un mercado en crecimiento.

En el último año, El Salvador ha sido sede de varios eventos internacionales que han reforzado su perfil como destino de congresos y convenciones. Entre ellos destaca la Conferencia Centroamericana de Innovación Turística, celebrada en marzo de 2025, que reunió a representantes de más de diez países y propició acuerdos de cooperación regional.

El congreso proyecta estrategias conjuntas para diversificar destinos vinculados a la fe y fortalecer la identidad cultural y religiosa del país./ (Ministerio de Turismo)
El congreso proyecta estrategias conjuntas para diversificar destinos vinculados a la fe y fortalecer la identidad cultural y religiosa del país./ (Ministerio de Turismo)

El país también albergó el Foro Internacional de Cultura y Patrimonio, así como la Cumbre de Ciudades Sostenibles de América Latina, ambos desarrollados en San Salvador y con una nutrida participación de organismos multilaterales, expertos y empresarios.

La realización del Congreso “Tierra de Fe Viva” se enmarca en la estrategia nacional de diversificación de la oferta turística y en la apuesta por nichos de mercado que favorecen el desarrollo territorial. Este tipo de eventos contribuye no solo a dinamizar la economía, sino también a fortalecer la imagen internacional del país y a fomentar el turismo responsable y sostenible.

Finalmente, la ministra Valdez subrayó la importancia de reconectar con las tradiciones y valores de las comunidades: “Qué mejor manera de hacer turismo religioso que en un país que lleva por nombre El Salvador. Es importante reencontrarnos con nuestras tradiciones y que esta actividad sea beneficiosa para las comunidades”.

El Congreso Internacional de Turismo Religioso se perfila así como una oportunidad clave para posicionar a El Salvador como referente regional en la promoción de la fe, el patrimonio y la convivencia.

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