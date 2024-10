“Vos le pegaste a mi hija”: atacaron a golpes a una maestra en la puerta de un jardín en Los Polvorines

Agredieron a una maestra en la puerta de un jardín de Los Polvorines (Video: TN)

Una maestra de un jardín de infantes de la localidad bonaerense de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, fue atacada a golpes por una madre que la acusó de haber agredido a su hija.

El episodio de violencia sucedió el miércoles pasado y fue registrado por un testigo. El video muestra cómo la madre, tras haber derribado a la docente, la toma del cabello y la golpea mientras le reclama por el supuesto maltrato a su hija de 3 años.

“Vos le pegaste a mi hija”, le reprochó entre insultos. “No le hice nada”, le respondía la maestra, llamada Silvia, al intentar calmarla, pero sus explicaciones no fueron escuchadas.

La escena tuvo lugar en la puerta del establecimiento educativo 912 “René Favaloro”, ubicado en la calle Comodoro Rivadavia al 300. Según el relato de Silvia, el conflicto se originó tras una situación menor ocurrida el día anterior.

“El martes hicimos educación física, música y tuvimos una clase de arte. Antes de retirarnos, quedaban diez minutos y para que (los chicos) no estuvieran corriendo ni saltando, a cada uno les di un juguete”, comenzó su relato en declaraciones a TN.

“Esta niña no habla, solo lo hace para pedir ir al baño. En un momento, me señaló que un compañero le había sacado un juguete, entonces yo intervine y se lo devolví. Después, hicimos una ronda de sillas, cantamos una canción y cada uno guardó los juguetes en una caja celeste. Eso fue todo lo que pasó”, continuó.

Al día siguiente, la madre se presentó en el jardín para denunciar que la maestra había golpeado a la nena. “Ella dice que le saqué el juguete, que lo guardé en la cajita y que le pegué en la pancita”, contó Silvia. Y se defendió: “Yo no les saco los juguetes de las manos a los alumnos, nunca lo hago. Cada uno lo guardó... La niña nunca lloró, tampoco me dijo que quería seguir jugando con el juguete”.

Siguiendo el protocolo para estos casos, Silvia debió retirarse inmediatamente de la sala y fue apartada de su cargo durante cinco días, tiempo destinado a investigar la denuncia en su contra. Cuando salió del establecimiento fue atacada por la madre. “No me dejó hablar, me metió los dedos en los ojos. En todo momento me quiso lastimar la cara. No hice nada como para que viniera a agredirme como a una bestia”, relató.

El violento episodio ocurrió en la entrada al jardín 912 (Captura de video)

Silvia, que hace 11 años que trabaja como docente de educación inicial y hace cuatro que está en esa institución de Los Polvorines, asumió el puesto a principios del mes pasado, en reemplazo de una colega que fue ascendida a otro cargo.

“Algunas madres no estaban conformes conmigo. Decían que no soy simpática y querían que vuelva la seño anterior. Hicimos una reunión formal, en la que me presenté, pero ni siquiera me dieron la oportunidad de conocerme. Quizá no soy muy simpática como ellas manifiestan, pero soy una profesional, cumplo mi rol”, contó.

Tras el ataque, presentó una denuncia y fue atendida por médicos forenses debido a las lesiones sufridas. “Estoy con el psicólogo y con kinesiología porque me duele todo el cuerpo y el cuello”, describió. Además, señaló que no es la primera vez que los padres de ese jardín tienen problemas con las maestras, y denunció que en los últimos años han logrado que otras docentes sean removidas.

Silvia defendió su profesionalismo y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. “Si la mamá está segura de que yo hice algo, que investigue y pruebe”, concluyó. Las autoridades están investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La denunciante y su hija, en tanto, recibieron asistencia del Municipio. Según se supo, la madre tuvo una reunión con los directivos y quedó disconforme con las respuestas, por lo que decidió pedir el pase para cambiar a la nena de jardín.

La semana pasada hubo otra agresión a una educadora que derivó en un paro por parte de los gremios docentes de Marcos Paz. Sucedió en la Escuela N°17 “Maestras Argentinas”, donde una profesora de inglés fue atacada por un grupo de madres que la acusaron de maltratar a los alumnos de sexto año.