Crimen y Justicia

Lucas Pertossi habló desde la cárcel a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: “Yo nunca lo toqué”

Fue en una entrevista con el periodista Mauro Szeta. El joven, condenado a 15 años de cárcel, aseguró que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y contó qué hizo la noche del homicidio en Villa Gesell

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El joven, condenado a 15 años de prisión, dio una entrevista al periodista Mauro Szeta y dijo que se sintió mal defendido en el juicio. Gentileza América

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Lucas Pertossi habló desde la cárcel, admitió que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y aseguró que él no participó de la brutal golpiza que mató al joven a la salida de un boliche.

Fue en diálogo con el periodista Mauro Szeta, a quien le dio una entrevista que saldrá completa este domingo. En un adelanto publicado en las últimas horas, se conocieron algunas de las confesiones que hizo Pertossi sobre la noche del homicidio.

“Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa", dijo mientras cumple con una condena a 15 años de prisión. En las últimas semanas, su defensa pidió la nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio.

En otro fragmento, recordó cómo se enteró de que Fernando había muerto en ese brutal ataque grupal. “Se acerca un policía y dice: “Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?”. “No”, le decimos. “Ustedes mataron a un pibe”, dice. Y cuando me dijo eso se me cayó el mundo entero".

Lucas Pertossi
Lucas Pertossi

Y continuó sobre esa misma secuencia: “Nos atiende la fiscal, nos dice: “Bueno, chicos, tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá”“.

Pertossi está condenado a prisión junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli. Los últimos dos fueron sentenciados a 15 años igual que él, mientras que el resto a perpetua.

En este sentido, en la entrevista el joven señaló: “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia“.

Acerca de la estrategia judicial que llevó adelante junto a sus amigos y el desempeño en el juicio, realizado en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores, el joven señaló: “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Pero yo nunca lo toqué y nadie lo dijo”.

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Fernando Báez Sosa fue asesinado en enero de 2020

El pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi

La Defensoría de Casación bonaerense solicitó en las últimas semanas a la Corte Suprema de Justicia que anule la condena contra Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa y ordene la realización de un nuevo juicio oral, bajo el argumento de que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.

El escrito presentado por Ignacio Juan Domingo Nolfi ante el máximo tribunal sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

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Los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa durante el juicio

A partir de la confirmación de la sentencia y la denegatoria de recursos extraordinarios por parte de la Suprema Corte bonaerense, Pertossi revocó la asistencia técnica de Tomei y realizó un planteo in pauperis –es decir, sin recursos y actuando en defensa propia– con el respaldo de la Defensoría de Casación.

En ese escrito, el propio Pertossi cuestionó por primera vez el supuesto “plan delictivo” común y sostuvo que sólo intervino en un episodio aislado, sin contacto con la víctima fatal y ajeno al núcleo del ataque que terminó con la muerte de Báez Sosa.

El reclamo oficial gira en torno a la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de defensa de los ocho acusados, a pesar de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”. Sobre esto mismo hará referencia en la nota que saldrá al aire este domingo en América.

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