Crimen y Justicia

Un bebé de un año murió tras atragantarse con una uña postiza en Los Polvorines

La Justicia investiga el hecho. La madre del menor denunció que la familia paterna intentó impedirle participar del velatorio y que el entierro se realizó sin su presencia

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Dante Bermúdez Los Polvorines
Dante Bermúdez, el bebé que falleció en Los Polvorines

Un bebé de un año falleció en la localidad de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, luego de atragantarse con una uña postiza. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio y generó conmoción en la zona.

El nene, identificado como Dante Valentino Bermúdez Rumi, perdió la vida el sábado pasado. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la causa se investiga bajo la carátula de averiguación causal de muerte en la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín.

La autopsia determinó que el bebé murió por asfixia tras obstruirse sus vías aéreas con dos elementos encontrados en su garganta. El informe forense descartó la existencia de otras lesiones en el cuerpo del menor.

La mamá, Aylín, quien trabaja como manicura, relató en redes sociales que el episodio fue un accidente doméstico y negó haber dejado solo a su hijo, afirmando que siempre estuvo presente para cuidarlo. De hecho, explicó que hacía dos semanas no trabajaba y que dedicaba todo su tiempo a Dante. “Desayunábamos, almorzábamos, merendábamos, jugábamos, dormíamos juntos y salíamos”, relató.

De acuerdo con la información recabada, el menor fue trasladado de urgencia por su familia al Hospital de Trauma de Grand Bourg. Ingresó al centro de salud sin signos vitales y el personal médico intentó reanimarlo, pero no pudieron salvarlo.

Dante Bermúdez Los Polvorines
La tragedia ocurrió el sábado pasado

Tras la muerte del niño, se originó un fuerte conflicto entre las familias materna y paterna. Aylín denunció en distintas publicaciones que la familia paterna intentó impedirle participar del velatorio y que se enteró por terceros sobre el entierro de Dante.

Según sus mensajes, la mamá reclamó que no le informaron ni el horario ni el lugar precisos, y que solo pudo estar una hora en el velatorio junto a su hijo. Luego, aseguró que el entierro se realizó sin su presencia y que tampoco le avisaron oficialmente dónde sería.

La mujer detalló que hubo discusiones y agresiones entre familiares en el hospital. Expresó que la situación le generó angustia y que tuvo que recurrir a la policía para obtener datos sobre el destino del cuerpo de su hijo.

En sus publicaciones, Aylín cuestionó el trato recibido y afirmó que existen videos, mensajes y fotos que documentan los incidentes. También apuntó a que la familia paterna realizó gestiones en la funeraria sin que ella supiera nada.

Más allá del conflicto, la investigación judicial permanece abierta, sin imputados. Por el momento, la fiscalía avanza para reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar si se trató de un accidente doméstico.

Mientras tanto, en las redes siguen los mensajes del entorno de Aylín. “Justicia por Dante, por nuestro Lonchy. Necesitamos hacer justicia. Mirá todo lo que seguimos haciendo por vos, amor, porque te merecés estar en paz. Quedate tranquilo que mami está rodeada de gente que nunca la va a dejar sola y vamos a acompañarla en todo para que te despidan como te lo merecés, amor”, manifestó una de sus allegadas.

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