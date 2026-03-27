Jornada financiera: las acciones petroleras salvaron a la Bolsa del pesimismo global y el riesgo país superó los 600 puntos

La indefinición del conflicto en oriente Medio sigue alterando a los mercados.

Los indicadores de Wall Street volvieron a zona negativa este viernes, con un descenso en un rango de 1,7% a 2,2%, una tendencia que definió la suerte de las bolsas internacionales, aunque los títulos argentinos resistieron mejor a la tendencia.

El barril de petróleo Brent del Mar del Norte ganó 5,7% en el día, a USD 114 para los contratos con entrega en mayo, un máximo desde julio de 2022, ante la falta de avances en la escalada bélica en Oriente Medio.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,9% en pesos, a 2.793.846 puntos. En Wall Street, el ADR de YPF escaló 3,4% luego del fallo a favor de la Argentina por la estatización de la petrolera en 2012. Vista Energy ganó 2,6%, a USD 74,21 un récord histórico.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 33 unidades para la Argentina, en los 615 puntos básicos, condicionado además por la suba de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU, cuyo Treasury a diez años rinde 4,44% anual.

El dato saliente de la rueda fue el falló en favor de la Argentina de parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anuló la sentencia que obligaba al Estado nacional a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.

“La decisión representa un alivio financiero significativo para el país y tiene impacto directo en variables clave como el riesgo país, los bonos soberanos y la performance de YPF en Wall Street”, consideraron los expertos de IOL.

El petróleo Brent alcanzó los USD 114 el barril y reavivó las tensiones en los mercados bursátiles

“La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU revirtió el fallo de USD 16.000 millones contra la República Argentina. Esta decisión elimina un riesgo contingente sobre el crédito soberano y detiene los esfuerzos de cobro, lo que fue recibido positivamente, brindando un soporte a las valuaciones soberanas el día viernes en un contexto de risk-off global”, evaluó el equipo de Research de Puente.

Los trader argentinos siguieron de cerca el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que aviva temores inflacionarios globales, impulsa al dólar y refuerza las expectativas de un aumento de las tasas de interés.

En ese sentido, el presidente estadounidense Donald Trump extendió por segunda vez el plazo que vencía este viernes e Irán ahora tiene hasta el 6 de abril para reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus plantas energéticas si no lo hace.

Rebotó el dólar

El dólar operó en alza este viernes, con una demanda más marcada tras el anuncio oficial de reducción de encajes bancarios a partir de abril, aunque la divisa terminó con pérdidas en un balance semana.

Con un discreto monto de USD 337,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista ascendió este viernes 14,50 pesos o 1,1%, a $1.382,50, para interrumpir una serie de tres caídas consecutivas. Vale subrayar que el jueves el tipo de cambio oficial tocó en $1.368 un piso desde el 14 de octubre de 2025.

El Banco Central comunicó este jueves que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo. Los economistas prevén que la iniciativa favorecerá una reducción de las tasas de interés.

“Para evitar un impacto inflacionario, el organismo aclaró que la liberación de estos fondos no implicará necesariamente una mayor emisión, ya que los bancos podrán integrar esos recursos mediante la compra de títulos públicos”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

El Banco Central informó que la banda superior del esquema cambiario se ubicó en los $1.649,13, que dejó al dólar oficial a 266,63 pesos o un 19,3% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público avanzó 15 pesos, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.404,43 para la venta y $1.353,61 para la compra.

El dólar blue volvió a operar a “contramano” del oficial, con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta.

El Banco Central compró USD 48 millones en el mercado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 176 millones, a USD 43.712 millones, con la ayuda de la suba de 2,6% de la cotización del oro, a USD 4,521.30 la onza.

El presente de debilidad para el dólar se produjo en simultáneo con las compras de constantes del Banco Central en el mercado de cambios, por más de USD 4.000 millones desde el 2 de enero, con una divisa que quedó casi a un 20% debajo del techo de las bandas y escasas expectativas de devaluación en el corto plazo, tal como se reflejó en los precios de los contratos de dólar futuro, donde la postura para fin de año se negoció a $1.671, un 22% por encima del precio presente.