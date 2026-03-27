Crimen y Justicia

Un jubilado tenía un arma dentro de una bolsa y le disparó por accidente a un vendedor de flores

Ocurrió en la localidad Santa Teresita. La víctima recibió el tiro en una pierna y debió ser operado de urgencia. El impactante video

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Tenía un arma en una bolsa, se le disparó e hirió a un vendedor de flores en Santa Teresita

La localidad bonaerense de Santa Teresita, en el partido de La Costa, fue escenario de un impactante episodio que casi termina en tragedia: un jubilado, que tenía un arma dentro de una bola, le disparó por accidente en la calle a un vendedor de flores. La víctima debió ser operada de urgencia.

Según medios locales, el dueño del arma, un hombre de 71 años, manipulaba una bolsa blanca en una vereda del centro de la localidad balnearia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el objeto cayó o se movió bruscamente, lo que provocó la detonación que dejó a un vendedor de flores gravemente herido.

Todo ocurrió en segundos y las imágenes son impactantes. Se ve cómo la víctima cayó al piso luego de recibir el disparo en una de sus piernas.

En la filmación se observa que mientras el hombre mayor revisaba la bolsa, una mujer acomodaba su cartera a su lado y Beto García, un conocido florista de 53 años del lugar, permanecía de pie frente a ellos.

El desconcierto se apoderó de todos en la escena. Dos mujeres reaccionaron con sorpresa, mientras el agresor rápidamente se acercó al herido. El hombre, que utilizaba bastón, recogió del suelo la bolsa donde presuntamente estaba el arma de fuego. Una de las mujeres se aproximó para pedir explicaciones y otra persona corrió a buscar ayuda.

El vendedor, de acuerdo con lo que trascendió, resultó herido en el fémur. Recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde las autoridades médicas decidieron operarlo debido a la gravedad de la lesión sufrida.

El autor del disparo, un comerciante de Santa Teresita, explicó ante la Policía que estaba conversando con García cuando se le cayó una bolsa de tela que contenía una pistola. Al golpear el suelo, el arma se disparó accidentalmente y la bala alcanzó la pierna del florista.

El hecho fue caratulado como “lesiones graves culposas y portación ilegal de armas” y la causa quedó a cargo de la UFID N° 1 de Mar del Tuyú. Las autoridades ordenaron el secuestro del arma y la realización de pericias, incluyendo un dermotest, para esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad del jubilado de 71 años.

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