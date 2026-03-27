Nuevo capítulo en la pelea entre dos figuras del tenis por acusaciones de seducción: un sugestivo mensaje y el apoyo de una estrella

Recibió comentarios positivos de Coco Gauff y de Tennis Channel, la señal donde trabaja

La reciente actividad en redes sociales de Danielle Collins ha reavivado la controversia con el tenista francés Corentin Moutet, a quien acusó de haberla intentado seducir. La ex jugadora estadounidense, que ahora ejerce como comentarista en Tennis Channel, publicó en su perfil oficial de Instagram una imagen en bikini acompañada del mensaje: “Miami... Te amo”.

La publicación captó el respaldo de la cadena donde trabaja, que comentó: “¿Danimal, te amo!”, luego de que Moutet cuestionara su presencia en la señal, y recibió múltiples comentarios positivos, entre ellos de su ex colega Coco Gauff, actual número 4 del mundo, que le dejó tres emoticones de un fuego para halagar su belleza.

La polémica entre Collins y Moutet escaló tras las declaraciones de la estadounidense durante una transmisión en directo. En ese espacio, Collins narró que el jugador francés intentó un acercamiento durante una práctica: “Si vas a coquetear conmigo de esa manera, necesitas un servicio más potente. Hay gente que piensa que lo que cuenta es la personalidad, pero para mí lo importante son buenas derechas y buenos saques”. Este episodio derivó en una sucesión de afirmaciones y desmentidas.

Danielle Collins develó el coqueteó que recibió por parte de Corentin Moutet

Pocos días después, Collins sumó un dato adicional al sostener que Moutet la dejó de seguir en redes tras viralizarse su perfil en una reconocida aplicación de citas, donde especificó su preferencia por personas de gran estatura. “Me dejó de seguir cuando se supo lo de mi perfil de citas, en el que indicaba que no estaba interesada en ‘reyes pequeños’. Deben entender que mido casi 1.80m, es una preferencia, no tengo nada en contra de los pequeños”, relató la ex tenista sobre el galo de 1.80 de altura, según las estadísticas oficiales de la ATP. Moutet emprendió una defensa pública: negó haberla seguido, sostuvo que fue Collins quien lo contactó para jugar dobles mixtos y cuestionó la idoneidad de la estadounidense como analista en Tennis Channel.

En sus palabras, el francés escribió: “¿Cómo te voy a dejar de seguir si nunca te he seguido? Tennis Channel, ¿cómo puedes dejar que alguien diga tonterías en televisión?”. Recalcó además: “Tú me seguiste. Tú me pediste jugar dobles mixtos... Deberías aprender a quererte a ti misma para no tener que hacer cosas estúpidas para ganarte el amor de la gente”, escribió en X.

El episodio ocurrido en el Miami Open no solo ha generado debate en medios y redes, sino que expuso la interacción directa de Collins con sus seguidores. Días antes del cruce con Moutet, la estadounidense había compartido una captura de su bandeja de entrada y recomendó a quienes quisieran contactarla que adjuntasen el extracto bancario más reciente. En sus palabras: “Si alguien tiene las agallas de escribirme por mensaje directo de esta manera, asegúrense de adjuntar su extracto bancario más reciente ya que están en eso”. Esta actitud, alineada con su personalidad frontal, sigue generando adhesiones y rechazos.

El descargo de Corentin Moutet

En el plano deportivo, el momento no es menor para Collins. A sus 32 años, la ex número 7 del mundo, ganadora de cuatro títulos WTA y con más de USD 10 millones en premios, cerró su carrera profesional tras un magro paso por el último US Open con eliminación en primera ronda ante la rumana Jaqueline Cristian en sets corridos. En la otra vereda, Moutet, identificado como uno de los jugadores más polémicos del circuito, ocupa el número 33 del ranking ATP, acumula 26 años, tres finales disputadas (Doha 2020, Mallorca 2025 y Almaty 2025) y, pese a no conquistar títulos, mantiene su presencia activa en el circuito, donde recientemente llegó a semifinales en el Challenger de Phoenix.

Más allá de este último enfrentamiento, la trayectoria de Danielle Collins ha estado marcada tanto por sus logros como por episodios de fuerte personalidad en pista. Durante el Abierto de Australia, protagonizó un momento memorable al responder con gestos desafiantes y lanzar besos al público que la abucheaba tras vencer a Destanee Aiava. La jugadora ironizó entonces sobre la contribución del público a su “Fondo Danielle Collins”, asegurando que gracias a quienes compraban entradas podía disfrutar de vacaciones en hoteles de lujo.