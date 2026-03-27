Economía

El Gobierno colocó un nuevo bono en dólares a una tasa de 8,5% y refuerza el plan para pagar los vencimientos de julio

La Secretaría de Finanzas tomó USD 150 millones a una tasa anual de 8,5% mediante el AO28. Además, adquirió el mismo monto con el A027, aunque a una rendimiento menor, y refinanció toda los vencimientos en pesos

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El Gobierno tomó deuda por USD 300 millones mediante dos bonos y utilizará los fondos para cubrir vencimientos de julio. REUTERS/Tomas Cuesta
El Gobierno tomó deuda por USD 300 millones mediante dos bonos y utilizará los fondos para cubrir vencimientos de julio. REUTERS/Tomas Cuesta

El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el oficialismo no liberó pesos al mercado y busca hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.

La Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes.

El interés del mercado se reflejó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.

El lunes, hasta las 13 horas, se abrirá una segunda instancia para suscribir los bonos AO27 y AO28, ofreciendo un monto adicional de USD 100 millones por cada uno, a los precios determinados en la licitación actual.

Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.

De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.

El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.

La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.

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