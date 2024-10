“¿Qué le hiciste a mi hijo?”: el dolor de una madre y 630 días de dudas tras la desaparición de un joven en Mendoza

El pedido de la madre de Darío Sebastián Codina Bandes, desaparecido en Mendoza desde enero de 2023 (Facebook)

“Hijito, ¿quién te hizo daño? ¿Quién fue? ¡¡Maldito, maldito!! ¿Qué le hiciste a mi hijo?”, el ruego de Inés Bandes en un posteo de Facebook, uno de tantos ya, no tiene forma de dimensionarse. Desde el 17 de enero de 2023, esta madre nada sabe de Darío Sebastián Codina Bandes, quien tenía 26 años cuando desapareció en Guaymallén, provincia de Mendoza.

Pasaron 630 días desde que Darío se esfumó misteriosamente mientras chateaba con una amiga, planeando ir a una pileta, y la Justicia de la provincia ofrece $3.175.000 de recompensa a quien aporte un dato que permita dar con su paradero.

La noche anterior a su desaparición, Darío se reunió con amigos en la Plaza Unimev, en el barrio del departamento de Guaymallén, donde vivió hasta agosto de 2022, antes de mudarse y conseguir trabajo en el predio de la Feria del Usado, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 421 de Rodeo de la Cruz.

Según declaraciones recogidas en la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la dirección del fiscal Gustavo Pirrello, alrededor de la 1 de ese 17 de enero, informó a una amiga que había llegado a su nuevo domicilio.

Planeaba ir a una pileta con una amiga y desapareció

La última comunicación que se tiene de Darío fue a través de WhatsApp, cuando envió un mensaje a una amiga a las 12 del mediodía de ese 17 de enero de 2023 porque iban a ir a la pileta, pero nunca recibió la respuesta que le fue enviada a las 12.40. Desde entonces, no se ha tenido más información sobre él.

Durante los 14 meses transcurridos desde su desaparición, se han implementado diversas medidas de búsqueda, ante el fiscal han declarado como testigos personas que vivían en el predio de la Feria del Usado, se han hecho varios rastrillajes en distintas zonas y allanamientos, y se ha analizado el contenido de teléfonos celulares.

Sin embargo, hasta la fecha, no se han obtenido resultados positivos que indiquen el paradero de Darío. Por eso, ante la falta de avances significativos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza ofreció una recompensa inicial de hasta 1.350.000 pesos para quien aporte información certera sobre el paradero de Codina Bandes.

La oferta de recompensa con la foto de Darío en la que se ven sus tatuajes

Este monto fue actualizado el 27 de febrero de 2023, ascendiendo a 3.175.000 pesos. El pago de la recompensa está condicionado a la calidad de los datos proporcionados, los cuales deben ser verificados por las autoridades fiscales o judiciales correspondientes.

La Unidad Fiscal de Homicidios ha solicitado a la comunidad mendocina que cualquier información relevante sobre el paradero de Darío sea comunicada a las oficinas fiscales, a la Unidad Fiscal de Homicidios o a través del número de emergencia 911. La colaboración ciudadana, sostienen, es crucial para avanzar en la investigación y localizarlo.

Darío, de 1.65 metros de altura, delgado, tez blanca, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones. Tiene un aro en la nariz y varios tatuajes, incluyendo uno grande en el cuello con la inscripción “Dominick” y el nombre “Noah” en la muñeca.

Uno de los posteos de la mamá de Darío

Mientras tanto, Inés, su mamá, vive un calvario. La mujer inunda como un ruego desesperado el muro de sus redes sociales pidiendo que le devuelvan a su hijo. “¿Dónde me lo dejaste? ¿Qué derecho creíste tener HDP para arrebatarle la vida a mi hijo? ¿Por qué Dios no aparece la verdad de una vez por todas? ¿Por qué nos hicieron este daño irreparable?”, son varias de las preguntas que lanza al ciberespacio.

También ha grabado un video, que encabeza esta nota, donde el dolor la atraviesa en llanto: “Yo sé que hay mucha gente que sabe... Ya no sé de qué manera pedirle a esa persona que me diga dónde está mi hijo. Necesito saber dónde me lo dejaron... Ya no doy más, hasta cuándo nos van a hacer sufrir, hasta cuándo mi familia y yo tenemos que seguir sufriendo este duelo sin cuerpo”.