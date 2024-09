Femicidio de una joven hipoacúsica en San Nicolás: un nuevo detenido confesó el crimen y hay videos que lo incriminan

Femicidio en San Nicolás: el último video con vida de la joven hipoacúsica junto al presunto homicida

El caso del femicidio de Florencia Soledad Comas, la joven hipoacúsica de 27 años que fue hallada muerta el pasado viernes, dio un giro este miércoles cuando la DDI local de la Policía Bonaerense logró dar con los videos donde se ve a la víctima con un sospechoso el día de su desaparición. A partir de esas imágenes, llegaron al hombre que se veía en ellas y lo atraparon: “Se quebró y confesó todo”, dijeron fuentes del caso a Infobae.

Dos videos fueron la clave para llegar a este hombre, donde se lo ve junto a la víctima la mañana del jueves pasado en la que nada más se supo de ella. En uno de ellos, se observa cómo se encuentran a las 8.48 de ese 12 de septiembre. Luego, en el otro, se los ve ingresar a una propiedad.

Este sospechoso es el tercer detenido del caso y los detectives contaron a este medio que se trata de un hombre hipoacúsico que tenía una relación sentimental con Comas.

El trabajo de la intérprete Edith Rivero fue crucial, tanto así como el de los policías que trabajaron sobre las cámaras de seguridad, los teléfonos y las tareas investigativas; y la información que aportó Meta.

El tercer detenido fue identificado por las fuentes del caso como Jonatan Gabriel Latapie, de 37 años y con domicilio en San Nicolás. Lo encontraron tras una serie de allanamientos en la casa de sus padres, en su domicilio y en una propiedad de la calle Belgrano al 100, donde se vio a la víctima por última vez, en base a lo obtenido por las cámaras de seguridad.

Los investigadores analizaron los videos de un hotel ubicado frente a la Plaza Mitre de San Nicolás, donde se ve a Comas comunicándose con un hombre, que luego resultaría ser Latapie. Tras unos instantes, agregaron las fuentes del caso, ambos comenzaron a caminar en dirección a calle Belgrano.

Allí los tomó otra filmación particular. En esta segunda cámara de seguridad, que también ilustra esta nota, se los ve ingresar de a uno a la vez a una propiedad de esa cuadra donde la numeración no llega al 100.

“De acuerdo a lo informado por Meta, el celular de la víctima registró en su navegador que se buscó la dirección en calle Belgrano”, destacaron los informantes. Justamente, en ese lugar, testigos contaron que el dueño se encuentra de viaje en Córdoba y que la casa quedó al cuidado de un hombre que, además, hace tareas de refacciones en el lugar.

Florencia Comas tenía 27 años

“La característica principal de este sospechoso es que es ‘mudo’”, dijeron en relación a Latapie. Cuando fueron a arrestarlo a esa casa de la calle Belgrano que cuidada, el ahora detenido “se desplomó en llanto y, frente a traductora, asumió que él había sido el autor del homicidio”.

En la propiedad de los padres de Latapie, los policías de la DDI de San Nicolás hallaron un Peugeot 3008 de color gris, cuyas características coincidían con las que habían aportado los testigos, quienes manifestaron haber visto ese tipo de auto en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo.

Hay que recordar que el cuerpo de Comas fue encontrado por un trabajador de la planta de tratamiento de residuos de San Nicolás (ENTRE). La víctima yacía en el camino de tierra que conduce al lugar.

Latapie, detenido

También aclararon los informantes a este medio que lograron obtener el dato de que ese 12 de septiembre, a las 19, “la cuenta bancaria del Banco Nación perteneciente a la víctima registró un movimiento de dinero desde la aplicación de su celular, tratándose de determinar cuenta destino”.

El giro en el caso se conoce luego de que este miércoles se entregara el segundo sospechoso que era buscado por las autoridades, en una causa que investigan los fiscales de San Nicolás Verónica Marcantonio y Julio Tanús.

Se trata de Pablo Siboldi, de 29 años, quien se entregó ante la UFI N°3 de San Nicolás, según informaron fuentes policiales. De inmediato, el personal de la DDI local arribó al lugar y llevó a cabo la detención del sospechoso. Desde entonces, permanece alojado en la dependencia ubicada sobre calle Colón.

El auto vinculado al hecho

Este martes, la DDI de San Nicolás había arrestado en Rosario a Walter Roberto Solís, un nicoleño de 35 años, ex empleado de una empresa de instalaciones eléctricas, quien era considerado inicialmente como el principal sospechoso del femicidio y que pese a este giro seguirá preso.

Incluso, fue imputado por homicidio agravado por violencia de género y alevosía. Hay datos en la causa que indican que la víctima lo conocía. La ex novia de Solís no solo reconoció la sábana rosa con la que fue envuelto el cuerpo de Florencia, sino que también admitió el gusto de su ex pareja por el sadomasoquismo y el sexo violento.

El caso

Florencia Comas tenía 27 años y fue hallada sin vida el viernes pasado. Su esposo había denunciado su desaparición 24 horas antes. Es que la joven había dejado a su hija en el jardín de infantes, pero nunca volvió a buscarla. Ante la imposibilidad de contactarse con ella, su marido radicó la denuncia y comenzó una desesperada búsqueda.

El primero de los tres detenidos

El cuerpo de Comas fue encontrado en el camino de tierra que conduce a la planta de ENTRE.

De inmediato, el hombre dio aviso a la Policía. La familia, que minutos antes había sido notificada y citada en la escena del hecho, reconoció el cadáver: presentaba ataduras y estaba envuelto en una sábana. “La causal de la muerte es asfixia mecánica”, confirmaron luego los fiscales que investigan la causa.

“La última persona que la vio es una mamá de la escuela”, contó la madre de la víctima en conversación con El Norte. “Ella asegura que la vio subir al colectivo 504 de las 8 en Ruiz Moreno y avenida Mariano Moreno. Después, ella bajó en el Banco Provincia y mi hija seguía en el colectivo”, amplió.

El segundo detenido por el femicidio de San Nicolás

Se suponía que durante aquella mañana Comas debía presentarse en las oficinas de su obra social. Sin embargo, nunca apareció por allí. De hecho, su última conexión de WhatsApp fue a las 8.38 exactamente.