Enjuiciarán a los 11 imputados en la causa por los bebés muertos en el hospital neonatal de Córdoba

A más de dos años del hecho, la Justicia llevará a juicio oral a los 11 imputados por la muerte de cinco bebés en el hospital neonatal de Córdoba. La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, quien está señalada de ser quien les inyectó potasio a los recién nacidos, provocándoles un cuadro de “hiperpotasemia”.

La elevación a juicio fue confirmada luego de que la Cámara de Acusación rechazara las apelaciones presentadas por los abogados de los ex funcionarios implicados en el caso. Entre ellos, se encuentra Diego Cardozo, quien era ministro de Salud provincial al momento del hecho, y la directora del centro de salud, Liliana Asís.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV, es poco probable que el proceso oral comience este año, puesto que aún resta que se realice el sorteo de la Cámara del Crimen que llevará adelante el juicio, con tres jueces técnicos y ocho jurados populares.

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de 2022.

Los informes determinaron que dos bebés —aquellos nacidos el 6 de junio de 2022— ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes. Además de los menores fallecidos, otros ocho recién nacidos lograron sobrevivir, pero sufrieron un ataque similar.

Solo sobre estos dos cuerpos se realizaron las pericias correspondientes, mientras que los restantes fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.

Los acusados son 11, pero sobre ellos recaen distintos tipos de delitos. La principal imputada es Agüero, que está acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos y por el mismo delito en grado de tentativa por los otros ocho casos. Agüero es la única que se encuentra detenida desde 2022.

Las pruebas en su contra son varias. Tras una larga investigación, el fiscal Raúl Garzón pudo concluir que existieron asesinatos en serie y que Agüero pudo actuar en soledad. En línea con la información de La Voz, los indicios con los que se sostiene su acusación son la presencia física en el lugar, haber tenido la oportunidad para cometer los hechos y el conocimiento específico que requería la mecánica empleada para asesinar a los bebés.

Otro elemento utilizado contra Agüero es la actitud que tomó luego de cometer los hechos. Este último punto fue el que tomó en consideración el juez de Control Juan Manuel Fernández López, al confirmar la elevación a juicio de la imputada en mayo de este año.

“Llama la atención la anotación que efectuara la imputada en la historia clínica tras individualizar el presunto diagnóstico que presentaba el recién nacido que consignó en ese documento que, siendo las 11:35, se observó al recién nacido frío y con ‘cianosis peribucal’ aclarando que había permanecido en los brazos de la abuela ‘todo el tiempo’. Este agregado emerge, a todas luces, sospechoso y puede ser interpretado como un intento de la imputada de dejar asentado, en constancias médicas, datos que eventualmente le resultaran favorable”, alegó en su fallo.

Los acusados que se suman a Agüero, Cardozo y Asís son los siguientes: la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim; el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama; la ex jefa de Neonatología Marta Gómez; la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza; la médica de Neonatal Adriana Morales; el ex secretario de Salud Pablo Carvajal; y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto.