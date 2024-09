Un instructor de la Policía de la Bonaerense baleó a un cadete: está grave

El policía de la Bonaerense herido tiene 27 años

Un instructor de la Policía Bonaerense baleó por accidente en el cuello a un cadete durante un entrenamiento que se llevaba adelante este jueves por la tarde en la base de Puente 12, del partido de La Matanza. El aspirante fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Alberto Balestrini, donde ingresó con signos vitales: su estado es grave. Mientras que el autor del disparo fue imputado y desafectado de la Fuerza, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Todo sucedió cuando el cadete L.S., de 27 años, se encontraba realizando una capacitación en el campo de prácticas del complejo policial junto a varios compañeros.

Durante los ejercicios, el arma que estaba manipulando el capacitador se accionó y la bala impactó en el costado izquierdo del cuello del cadete. Le provocó una herida grave en la arteria carótida y sufrió una hemorragia. El incidente se registró a las 14:30.

Rápidamente, lo asistieron los uniformados que estaban en el lugar y le aplicaron presión en la herida para desacelerar el sangrado. Lo subieron a un patrullero y tres policías lo llevaron hasta el Hospital Balestrini de la localidad de Ciudad Evita, según consta en las actuaciones oficiales de la Fuerza.

Centro de Comando Operativo de Puente 12 (Gustavo Gavotti)

En el trayecto L.S. perdió el conocimiento, por lo que tuvieron que practicarle maniobras de Reanimación cardiopulmonar (RCP). Llegó al centro de salud todavía inconsciente pero con signos vitales.

Al cierre de esta nota, el oficial había sido derivado a una cirugía de urgencia y permanecía en el quirófano.

Tras el incidente se abrió una causa por “lesiones culposas leves” contra el instructor y el caso recayó en la fiscalía descentralizada de Ciudad Evita, a cargo de Gastón Duplaa.

El representante del Ministerio Público Fiscal imputó al instructor, aunque no pidió su detención. La hipótesis que mantiene la fiscalía en las primeras horas es que se trató de un accidente, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

También dijeron que el instructor fue desafectado de la Fuerza provincial.

La Plata: un policía mató a un ladrón

El oficial Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, acusado de la muerte de Nahuel Silva, continuará detenido después de que el juez Agustín Crispo de La Plata rechazó el pedido de libertad este miércoles.

Silva, que tenía pedido de captura, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución en el barrio La Favela. La defensa del policía sostuvo que el disparo fue accidental y presentó pericias oficiales en apoyo de su petición.

El policía dijo que iba relegado porque estaba con el tobillo esguinzado y que intentó detener al joven con un disparo persuasivo

Sin embargo, y al igual que el magistrado interviniente, la familia de la víctima y la Comisión Provincial por la Memoria se opusieron a la liberación.

Carrera Simonetti está procesado por “homicidio doblemente calificado por ser efectivo policial y abusar de sus funciones”, una figura legal conocida como “gatillo fácil” que conlleva la expectativa de prisión perpetua.

Durante la audiencia del 27 de agosto pasado, el abogado del policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Romano, argumentó que el hecho se trató de un homicidio culposo y no intencional. A pesar de ello, el juez Crispo decidió mantener la prisión preventiva del acusado en una cárcel común hasta el juicio oral.

La defensa ya prepara un recurso ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata para revertir la decisión y conseguir la libertad o al menos el arresto domiciliario para el policía.

La fiscal del caso Cecilia Cortfield también había acompañado el pedido de libertad, pero el juez optó por no concederla, lo que generó críticas por parte de los defensores del policía. Argumentaron que el juez no tuvo en cuenta los informes favorables y las circunstancias objetivas del expediente, y que su decisión no fue una derivación razonada del derecho vigente.

Cabe recordar que luego de ser detenido, el policía dijo que iba relegado en la persecución porque estaba con el tobillo esguinzado y que intentó detener al joven con un disparo persuasivo.