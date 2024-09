Los contrataban para hacer la mudanza, pero desaparecían con sus muebles: hay 3 detenidos

Tres detenidos por estafar tras la fachada de una empresa mudadora

“Nuestro trabajo consiste en el embalaje, carga, descarga y desembalaje. Hacemos que tu mudanza sea lo más sencillo para vos”. Justamente sencillo no lo hacían: nada llegaba a destino y el dolor de cabeza recién empezaba. Al menos, ese fue el caso de un vecino de Pilar que llegó hasta la UFI N°4 de ese distrito, a cargo del fiscal Gonzalo Agüero, para denunciar que esa empresa lo había estafado.

No era el único. En la misma fiscalía tenían otro caso de abril de 2021 de un ciudadano extranjero y, cuando agentes de la SubDDI de Pilar allanaron el depósito sospechado de ‘Murra P, mudanzas internacionales’ esta madrugada, encontraron pertenencias de otra víctima del partido de Escobar, con quien intentaban este jueves contactarse. La habían timado en julio pasado.

Son tres los detenidos, dijeron fuentes del caso a Infobae del caso que inició la investigación tras el envío de las pertenencias que nunca llegó a Uruguay, valuado en 15 mil dólares. “Cuando les reclamaron les dejaron de atender”, relataron.

En el último posteo de la cuenta de Instagram de la empresa sospechada hay dos clientes que se quejan: “Me re estafaron!!! No aparecen mis cosas”, posteó una usuaria hace una semana, cuyos muebles fueron encontrados en los allanamientos. Y otra escribió: “¡¡¡¡Por favor atiendan!!!! Estoy llamando y no puedo comunicarme, nadie me atiende. Y en el portal de negocios, localidad Escobar, dicen que deben mucho y varios nos quedamos sin nuestras cosas”.

Los detenidos con todo lo secuestrado

Justamente, en el distrito de Escobar hay dos denuncias más, aunque creen que pueden ser más. Por caso, se sospecha que “serían 15 en total los damnificados, ya que operarían de esta manera desde 2019″, explicaron las autoridades consultadas por este medio. Por eso, se pide que quienes hayan sido víctimas se presenten ante la SubDDi de Pilar, de Tucumán 575, o en la Fiscalía a cargo del caso.

La causa se instruye como estafa y los tres sospechosos detenidos ya fueron indagados. Uno es quien dice ser el dueño de ‘Murra P’, el otro es su hermano y el tercero alegó ser un empleado.

“El dueño dijo que iba a hacer el envío, pero que había tenido problemas con la declaración en la Aduana, porque era engorrosa. Un verso. Su hermano declaró que sólo lo ayudó y el empleado, antes de hablar maravillas de su jefe, se defendió con que no tenía nada que ver, que lo habían contratado”, relataron quienes pudieron acceder a las indagatorias de los sospechosos.

Los tres sospechosos, dos son hermanos

La empresa no tenía un lugar físico, se manejaba por la cuenta de Instagram y los depósitos iban rotando. “La primera denuncia es de 2019 y todas las causas habían sido archivadas porque no encontraban a los sospechosos. Incluso, el cabecilla tiene como siete domicilios registrados y lo cambiaba constantemente para eludir”, describieron.

Según consta en la causa, los sospechosos sí hacían algunos trabajos en la provincia, pero cuando los viajes eran afuera, ya que se promocionaban para envíos internacionales, ahí surgía la maniobra evasiva. Dos de los últimos casos se dieron con damnificados que se mudaron a Uruguay.

Así, se allanó un domicilio en la calle Labarden de la localidad de José C Paz. Allí fue apresado C.A.L., de 41 años, hermano del presunto dueño de la firma sospechoso. Se le secuestraron celulares, un pendrive, una notebook y hasta un set de cubiertos.

Parte de lo incautado a los detenidos

A una cuadra de allí, se hizo otro de los procedimientos. Ahí capturaron al dueño de la firma investigada y principal sospechoso, M.R.L, de 44 años, e incautaron “cuatro muebles embalados, cinco teléfonos celulares, dos tablets, un SmartTV, dos parlantes, una potencia, una moto Motomel Blitz y un Chevrolet Spin”.

En calle Buonorotti, también de José C. Paz, arrestaron al empleado de 19 años; mientras que en Blandenguez, entre Labarden y Lisandro de la Torre, hallaron “88 bultos con diversos muebles, electrodomésticos, cuadros y otros”.