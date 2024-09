“Gracias por respetar mis derechos como víctima”: habló la mujer cubana que acusó de trata al entorno de Maradona

Mavys Álvarez junto a Fidel Castro y a Maradona

“Gracias por respetar mis derechos como víctima”. Mavys Álvarez, la mujer cubana que acusó al entorno de Diego Armando Maradona de trata de personas por haberla ingresado al país cuando tenía 16 años, se manifestó en un comunicado luego de que la Sala I de la Cámara de Casación Federal ordenara este martes que se desarchive la denuncia que había realizado en 2021.

La presentación judicial había sido rechazada por el juez Daniel Rafecas, al asegurar que los delitos habían prescripto por el paso del tiempo, un planteo confirmado por la propia Cámara en 2022.

Ahora, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron por unanimidad que la causa regrese al juzgado para agotar las medidas de prueba. El foco, esta vez, está puesto en los funcionarios que permitieron que Álvarez ingresara al país con 16 años.

“A través de estas líneas, quiero expresarles unas palabras. Después de casi tres años de espera, finalmente se ha dado curso a lo resuelto por Rafecas y el fiscal (Carlos) Rivolo, resolución que fue apelada por mis abogados, la Dra. Marcela Scotti y el Dr. (Gastón) Marano. Por fin, se ha puesto en acción el Tratado de Belém do Pará”, comenzó la mujer en el comunicado al que accedió Infobae.

Luego, la cubana señaló: “Agradezco a la Excelentísima Cámara de Casación por respetar mis derechos como víctima de trata y violencia de género, y por ordenar la revisión de todo lo actuado”.

“Nunca pudimos dar inicio a la investigación penal preliminar, lo cual generó comentarios infundados que intentaron silenciar mi denuncia. Sin embargo, ahora los jueces Petrone, Barroetaveña y Mahiques, con su voto afirmativo, han hecho posible que la Justicia sea verdaderamente justa. Mi reconocimiento hacia ellos es en nombre de muchas mujeres que se encuentran en mi misma situación. Ahora entenderán por qué una víctima habla cuando puede”, escribió en cuanto a las críticas que recibió por el tiempo que pasó entre el supuesto delito y su denuncia.

“A todas las mujeres argentinas que han sufrido y sufren malos tratos, humillaciones e incluso han sido golpeadas injustamente, les digo: la Fundación Mavys nunca cesará en su lucha, que también las representa”, mencionó en la misiva.

Por último, Álvarez aseguró: “De ser pertinente, exigiré un juicio por la verdad si continúan negándome el acceso a la Justicia”. Se trata de un proceso al que se puede recurrir cuando los plazos se encuentran prescriptos y que tiene como objetivo que se pueda conocer, a partir de los relatos de las partes, qué fue lo que sucedió.

La denuncia

Entre los denunciados originales se encontraron Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono, amigos de Maradona a comienzos de siglo y habitués en sus fiestas y viajes. Por orden de la Sala I, ambos, querellados por Mavys, volverán a ser investigados.

En su planteo, la querella apuntó contra Fidel Castro: Mavys conservó durante años una foto que la muestra junto al líder del régimen cubano y a Maradona. Ante la Cámara, los abogados aseguraron que Castro “se trató de una persona instrumental y necesaria para el irregular traslado de la víctima al territorio argentino”.

“En cualquier caso, la víctima permaneció en Argentina merced al permiso de Fidel Castro y fue retornada cuando aquel lo comandó, con lo cual su dominio de la situación no cesó en ningún momento”, afirmaron en el mismo escrito.

Finalmente, aseguraron que la propia familia de Mavys fue infiltrada por personal de inteligencia cubano.

Álvarez fue admitida como querellante en noviembre de 2021, tras otra apelación de Marano luego de una negativa de Rafecas. En sus sucesivos relatos, la mujer cubana aseguró que fue víctima de una relación abusiva controlada por el ídolo, avalada por su entorno.

En una presentación hecha por sus abogados en los tribunales de Comodoro Py, Mavys afirmó sobre sus días porteños:

“Es importante para mí destacar que durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí. Durante la totalidad de mi permanencia en el país, sólo pude realizar dos actividades que elegí (una a comprar y otra al zoológico), aunque siempre acompañada por una persona hasta mi regreso”.

“Del mismo modo, en Argentina, y aun siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí. En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”, siguió.

Su relato en diálogo con Infobae fue más duro todavía: “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”.