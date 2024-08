Qué es el juicio por la verdad, el proceso que podría enfrentar Marley tras ser denunciado por corrupción de menores

Marley habló después de la denuncia

En el marco de su primer descargo tras haber sido denunciado por supuesta corrupción de menores, Marley aseguró este miércoles que la acusación es falsa y se mostró dispuesto a enfrentar un juicio por la verdad para comprobarlo. Se trata de un proceso al que se puede recurrir cuando los plazos se encuentran prescriptos y que tiene como objetivo que se pueda conocer, a partir de los relatos de las partes, qué fue lo que sucedió.

El proceso fue solicitado por el abogado de Adrián Alfredo Molina, el denunciante, quien alegó en un escrito que “el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo, que permite a la sociedad tomar conocimiento de la ocurrencia de los hechos aberrantes denunciados y tener información para evitar su reiteración”.

La petición fue aceptada por el conductor, que se mostró dispuesto a someterse a esta instancia a fin de demostrar su inocencia. En este sentido, Marley admitió haber mantenido un vínculo sentimental “muy sano” con Molina, pero cuando era mayor de edad.

El juicio por la verdad se realiza de manera oral y no tiene consecuencias penales. Su origen se dio a partir de 1988, como consecuencia del permanente pedido en ese sentido de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Los juicios por la verdad comenzaron a realizarse ante la imposibilidad de perseguir penalmente los episodios denunciados, a fin de encontrar información relevante que llevaran a conocer lo ocurrido durante el gobierno de facto que ocupó el poder entre 1976 y 1983.

Un dato a tener en cuenta es que estos juicios tuvieron lugar a finales de la década del 90, época en que estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que vedaban la posibilidad de juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas por los delitos cometidos durante el gobierno militar.

Si bien el origen de los Juicios por la Verdad fue para casos de delitos de lesa humanidad, este tipo de proceso judicial ha recibido acogida favorable por distintos tribunales para casos de abuso sexual infantil. En mayo de 2022, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata admitió la posibilidad de realizarlo aun cuando la acción penal estaba prescripta en un hecho de abuso sexual agravado.

El antecedente de Jey Mammon

Jey Mammon

En marzo del año pasado, el conductor Jey Mammon fue acusado por un presunto caso de abuso sexual contra Lucas Benvenuto, ocurrido en 2006. También solicitó someterse a un juicio por la verdad a fin de dar a conocer su versión de los hechos denunciados.

“El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito”, señaló el conductor en un descargo realizado en sus redes sociales.

Benvenuto, en tanto, también a través de sus redes sociales se refirió a la posibilidad de un juicio por la verdad. “Mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, señaló.

Con relación a esto, el conductor aseguró: “Yo quiero que salga la verdad, tengo todas las pruebas, todo es mentira, y tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas”. “Todo va a ser presentado a la Justicia y creo que esto se va a cerrar rápidamente”, afirmó.

En este caso, Jey Mammon quedó sobreseído y la causa fue cerrada por decisión del juez Walter Candela.