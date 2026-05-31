Crimen y Justicia

Detuvieron a “El Corto”, el principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra

Alexis Hereñu estaba prófugo y era intensamente buscado por la policía, a raíz del homicidio del joven de 19 años cometido en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez

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Detuvieron al prófugo del crimen de Benjamin Scerra con FORMATO
Alexis Hereñu, alias “El Corto”, fue detenido en San Nicolás acusado de ser el principal autor del homicidio de Benjamín Scerra

Alexis Hereñu, el presunto asesino de Benjamín Scerra, fue detenido este sábado en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras una serie de tareas investigativas realizadas este sábado. El sospechoso estaba prófugo desde hace varias semanas.

Conocido como “El Corto”, era buscado en el marco de la causa que investiga el homicidio del joven de 19 años, ocurrido en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez.

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En los próximos días, se llevarán a cabo los procedimientos y pedidos formales para el traslado del detenido a la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde será conducido a una audiencia imputativa ante el fiscal de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial San Lorenzo, Aquiles Balbis, indicaron fuentes judiciales.

El crimen de Scerra quedaría prácticamente resuelto luego de la captura del principal sospechoso.

La investigación determinó que el crimen ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en el monte del barrio El Espinillo. El joven estuvo desaparecido durante cinco días, hasta que su cuerpo fue hallado el 14 de mayo en un cañaveral de Granadero Baigorria.

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SCERRA BENJAMIN
Benjamín Scerra, de 19 años, fue hallado sin vida el 14 de mayo tras cinco días de búsqueda en Granadero Baigorria

La autopsia reveló que la víctima sufrió más de 20 puñaladas, concentrándose las heridas fatales en el cuello, según confirmó el fiscal Balbis.

Días atrás, el fiscal Aquiles Balbis había imputado a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por su participación en el homicidio. Ambos fueron llevados a audiencia imputativa y el juez Carlos Gazza dictó prisión preventiva efectiva.

Cómo fue el homicidio

La víctima había desaparecido tras salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo, según denunció su padre, Félix Scerra, en la comisaría local. El joven no había llevado dinero y tenía únicamente un atado de cigarrillos y su celular.

Según detalló el padre a las autoridades, Benjamín tenía antecedentes de depresión y problemas de consumo.

De acuerdo a los datos brindados por el fiscal, Scerra se encontró con Alexis “Corto” Hereñu y su pareja en la ciudad de Granadero Baigorria y fue invitado a una reunión en la vivienda de la familia. Allí, mantuvo una discusión con varios integrantes del clan y luego se trasladaron a la casa de “El Corto”, donde comenzaron a beber y jugar a las pulseadas.

Crimen de Benjamín Scerra en Santa Fe
Así era buscado Alexis Hereñu con el pedido de captura

Durante una nueva disputa, Darío Hereñu expresó a la víctima que lo había “cansado” y lo empujó fuera del rancho para iniciar una pelea a golpes. Darío y su hermano Alexis golpearon a Scerra hasta que este cayó contra una casilla vecina. Los dueños intentaron intervenir para detener la agresión, pero Alexis regresó con una cuchilla tipo carnicero y desafió a Scerra.

Según la reconstrucción, Alexis y Darío Hereñu volvieron a golpear a Scerra, quien cayó al suelo y recibió patadas y puñetazos. En ese momento, los hermanos le robaron las zapatillas y el celular.

De acuerdo a lo relatado por testigos y el informe de la autopsia, Scerra intentó escapar descalzo, pero fue alcanzado por Darío, Luciano y Alexis, quienes lo agredieron nuevamente. Fue entonces cuando “Corto” utilizó el cuchillo y le asestó al menos 20 puñaladas, provocándole la muerte por shock hipovolémico debido a una hemorragia masiva por degüello.

La autopsia reveló que Scerra sufrió más de 20 puñaladas, con heridas fatales concentradas en el cuello
La autopsia reveló que Scerra sufrió más de 20 puñaladas, con heridas fatales concentradas en el cuello

El fiscal Balbis sostuvo que el ataque se produjo con el objetivo de robar las pertenencias de la víctima. Las calificaciones legales atribuidas fueron coautoría de robo calificado por uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa para Darío Hereñu, y encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa para Luciano Hereñu, quien luego vendió el celular y las zapatillas de Scerra.

Tras la detención del principal sospechoso, aún no se informó la fecha específica de la audiencia imputativa para Alexis Hereñu, según indicaron fuentes judiciales.

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