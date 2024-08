Caso Loan: hoy declara José Codazzi, el ex abogado de Laudelina Peña

José Codazzi, el primer abogado de Laudelina Peña

A más de dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia aún intenta conocer qué sucedió con el niño de Corrientes y esclarecer todos los interrogantes que giran en torno al expediente. En este contexto, el primer abogado de Laudelina Peña —tía del menor—, José Codazzi, declarará hoy por el expediente conexo a la desaparición.

El letrado fue quien acompañó a la mujer a brindar declaración sobre lo que había sucedido con el niño, cuando planteó la versión de que Loan murió en un accidente tras ser atropellado por la camioneta que conducía el ex capitán de navío (RE), Carlos Pérez. En esa oportunidad, denunció también a la ex empleada municipal María Victoria Caillava por amenazas. Esa presentación se realizó en la Justicia provincial, una vez que la causa ya era investigada por el fuero federal.

Días después, la hija de Laudelina, Macarena, afirmó que tanto ella como su madre fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente. A su vez, vinculó al abogado con el senador Diego Pellegrini.

En este contexto, Codazzi fue citado a prestar declaración este viernes a las 10 horas por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo. La citación se produjo luego de que el abogado hablara por primera vez del caso con los medios de comunicación.

“Estoy convencido en un 100 por ciento de la hipótesis del accidente. Ella me miró a los ojos y le creo”, sostuvo en relación con la versión que brindó en un primer momento Laudelina. “Estaba sentado a un metro y medio atrás de ella, y ni Jorge Luis Borges hizo un cuento tan detallado y espectacular en cuanto a datos. Yo no tenía acceso al expediente por el secreto de sumario y ella respondió a todo con la información que ellos tenían, y le creí. Cuando le preguntaron cómo sabía que la zapatilla estaba en ese monte y no en otro, y les dijo: ‘Porque quebré una varita’. A mí sorprendió la respuesta y no esa, las 60″, recordó en diálogo con A24 el pasado miércoles.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024

Con respecto a cómo manejó la defensa de la mujer, el hombre alegó que actuó ante “las irregularidades, como plantar la zapatilla y no contar lo sucedido”. Así, afirmó: “Nos cubrimos legalmente”.

Al ser consultado sobre por qué se presentó en la Justicia correntina y no en el fuero federal, Codazzi alegó que Laudelina “fue a hacer una denuncia penal por amenazas”. “Fue con tan buen tino que el fiscal toma la decisión de filmarla y yo no participé. Estoy convencido de que hice lo correcto... Ella declara en forma libre e independiente, no estaba amenazada. Y esa misma declaración la repite en el fuero federal”, agregó.

La tía del menor se desdijo cuando amplió su indagatoria. Al respecto, el letrado aseguró: “Yo no obligué a Laudelina a mentir”.

El abogado explicó que su prioridad siempre fue encontrar a Loan y sostuvo la hipótesis de que el niño podría haber fallecido en un accidente, una teoría que, según él, se sustenta en los testimonios y pruebas recopiladas. “Tengo que ser cauto porque todavía estoy sobre el secreto profesional, más allá de lo que ella declaró”, explicó el abogado sobre su vínculo con Laudelina. La defensora de Codazzi, en tanto, remarcó que sólo lo releva de esa obligación un juez.

Así, narró que lo primero que le cuestionó fue si había plantado el botín de Loan. “Le pregunté ¿qué hiciste la zapatilla? Era muy insistente porque mi prioridad era encontrar a Loan. Insistí hasta que me dice: ‘Lo que pasa doctor es que esto fue un accidente’”, dijo Codazzi y siguió: “Conversamos unos 45 minutos y me relató lo que después declara. Le creí y le creo”. El abogado añadió que Peña se sintió aliviada al contarle lo sucedido.

Y amplió que Laudelina le aseguró que no sabía qué había pasado luego con Loan. “A mí me cerró lo que dijo, yo sigo convencido de que fue un accidente, le creo... No digo que sea la verdad, sí estoy convencido, pero lo que lo va a determinar es la Justicia”, se explayó.

Tras la indagatoria del abogado, el próximo en brindar declaración será el intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, que fue citado para el próximo lunes. La jueza también llamó a la maestra de Loan y una hermana de Antonio Benítez, uno de los primeros detenidos en la causa por la sustracción del menor.