Caso Loan: declara el Intendente de 9 de Julio y el abogado José Codazzi ya tiene fecha de indagatoria en la causa conexa

Loan tiene 5 años

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, citó para este lunes al intendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, a declarar en la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña, ocurrida el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal. En paralelo, se confirmó también que fue convocado a indagatoria José Fernández Codazzi, el ex abogado de Laudelina Peña por el expediente conexo a la desaparición del menor de 5 años.

Este lunes, desde las 8, la jueza y los fiscales federales Mariano de Guzmán y de la Protex, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, continuarán con las testimoniales. Los citados son el intendente Yansaurralde, la maestra del colegio de Loan y una hermana de Antonio Benítez, detenido por la sustracción de su sobrino político, Ana Benítez.

En tanto, se esperaba para este lunes la testimonial de la hija mayor del capitán de navío (RE) Carlos Pérez, preso por la desaparición de Loan. La joven aparece vinculada por chats que tuvo con su padre por la fecha en la que se perdió el rastro del niño luego de que abrieran y analizaran el celular del marino retirado.

Entre esas comunicaciones que alertaron a los analistas y también a los investigadores que recibieron el informe el pasado fin de semana -y al que accedió este medio-, hay chats que el acusado tuvo con su hija mayor, que vive en Bahía Blanca: “Estamos complicados con lo del nenito perdido”, le decía el 17 de junio pasado, a cuatro días sin rastro de Loan.

La foto del almuerzo en el Algarrobal

Esa mujer, de 35 años, fue citada por exhorto a declarar por videoconferencia este lunes, desde las 9, ante la jueza federal de Goya. Sin embargo, pude que la agenda se haya corrido luego de que las testimoniales de la familia de Loan demoraran más de la cuenta.

Una de las cosas que buscarán desentrañar con ella es por qué los peritos destacaron que Pérez, cuando la causa por la desaparición de Loan era incipiente, solía “cortarle rápidamente la conversación a su hija cuando preguntaba acerca del tema, o bien la llamaba por WhatsApp para brindarle un panorama de lo que iba aconteciendo”.

Indagan a Codazzi

Fernández Codazzi, el ex abogado de Laudelina, sería indagado el próximo 14 de agosto luego de la denuncia de la tía de Loan, quien remarcó que fue amenazada por este letrado para decir que su sobrino murió en un accidente tras ser atropellado por la camioneta que conducía el ex capitán de navío (RE) cuando se retiraba de la casa de la abuela Catalina junto a su pareja, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

Según NA, personal de Prefectura Naval le envió la citación al abogado, relacionado a la política de Corrientes y muy íntimo del senador Diego Pellegrini. Ya le habían secuestrado el celular.

Fernández Codazzi, que será indagado por el fiscal federal de Goya Martín De Guzmán, también había sido denunciado en el mismo sentido por Macarena Peña, hija de Laudelina, quien había afirmado que tanto ella como su madre fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente.

La jueza federal había rechazado el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del letrado, tras un pedido presentado por el abogado Fernando Burlando, representante de la mamá y los hermanos del pequeño que está desaparecido.

Sin embargo, ahora finalmente será indagado por el fiscal para determinar si existieron las amenazas y el soborno que la tía y la prima de Loan aseguran que ocurrió. Ese expediente es conexo a la causa madre.