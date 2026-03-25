El particular museo que construyó Antonela Roccuzzo junto a Messi y sus hijos en Miami: “Nuestras creaciones”

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi y su familia (Adam Davy/PA Wire/dpa)

A los 19 años, Antonela Roccuzzo tomó la decisión de dejar Rosario, su ciudad natal, para acompañar a Lionel Messi en una de las decisiones más determinantes de su vida. Esta mudanza implicó abrazar un cambio en España y, con los años, también mudarse a Francia y Estados Unidos por la gloriosa carrera del astro rosarino. Durante una entrevista reciente, la empresaria describió su trayecto como un proceso de enorme transformación y madurez, impulsado por la firmeza de sus valores familiares.

“Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer”, relató Antonela a la revista mexicana Harper’s Bazaar. Para la rosarina, los cambios radicales fueron el punto de partida de su construcción personal.

Junto a Messi, Roccuzzo formó una maravillosa familia con tres hijos: Thiago, de 13 años, Mateo, de 11, y Ciro, de ocho. Sobre la influencia de la maternidad en su vida, su mirada fue contundente: “Lo que más me cambió a mí como mujer fue convertirme en mamá. Porque a partir de ese momento mis hijos se convirtieron en mi prioridad”, expresó.

A pesar del paso del tiempo alejada de sus raíces en Argentina, Roccuzzo señaló que nunca perdió el vínculo. “Siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos”, afirmó en la entrevista con la publicación.

Además, Antonela habló de sus pasatiempos y la construcción de piezas de Lego es algo que comparte con sus hijos y le hizo crear un lugar particular en su casa en Miami. Frente a la pregunta de cuál fue su mejor creación, ella respondió: “¡El castillo de Hogwarts! Es gigante y me fascina”, mencionó y también explicó que hay un sector dedicado en el hogar. “Con mis hijos tenemos como una especie de museo en donde vamos poniendo todas nuestras creaciones de legos”, reveló.

La familia Messi

Durante la entrevista, en la que además posó con diferentes modelos para una sesión de fotos para la revista, Roccuzzo remarcó sobre este momento de su maternidad. “Estoy disfrutando mucho esta etapa en donde mis hijos ya no son tan chiquitos porque entonces me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro. Esto es algo nuevo y que voy a ir viviendo de a poquito”, dijo.

Entre la lista de deseos para el futuro inmediato de Antonela se incluye viajar más y explorar otros destinos en Estados Unidos y países cercanos. “Me encantaría ir a México. No sé si habrá oportunidad de ir conforme vaya avanzando la Copa del Mundo para Argentina. Ya veremos, pero me encantaría ir”, expresó en relación a la participación del seleccionado en el Mundial que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio.

La selección argentina estará en el Grupo J del máximo certamen organizado por la FIFA y su debut está previsto para el 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00 (hora argentina). El segundo encuentro será ante Austria, el 22 de junio a las 14:00 en el Dallas Stadium, y la fase de grupos se cierra frente a Jordania el 27 de junio a las 23:00, también en Dallas.

Frente a la pregunta sobre la felicidad, la esposa de Messi fue continente: “Compartir con los míos y estar acompañada de gente que quiero y que me quieran de vuelta, con amor y cariño genuino. Rodearme de personas que me cuiden y que me respeten”, relató, al mismo tiempo que confesó que las pastas encabezan el listado de su comida favorita y que junto a sus hijos, que están a cargo de la play list de música en la casa, lo que más suena en los últimos tiempos son los temas de la cantante Rosalía.

En las últimas horas, una foto de Thiago compartida por Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram se hizo viral entre los fanáticos del histórico número 10 de Argentina. En la imagen se observó al hijo mayor de Messi durante un partido con la camiseta alternativa del Inter Miami. La foto, tomada en el banco de suplentes del club estadounidense, no solo evidenció el crecimiento físico del hijo mayor de la pareja, quien ya cumplió 13 años, sino que puso de manifiesto el proceso de maduración que atraviesa toda la familia Messi Roccuzzo.