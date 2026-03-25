Crimen y Justicia

Violento asalto en Lomas de Zamora: delincuentes le apuntaron en la cabeza a un hombre y le robaron la moto

Ocurrió en la esquina de Colombres y Frías. Los ladrones dispararon al aire antes de huir con el vehículo. El video de la secuencia

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Así fue el robo al motociclista en Lomas de Zamora

La localidad de Lomas de Zamora fue escenario otra vez de un violento asalto, en el que dos motochorros le robaron la moto a un hombre a punta de pistola. Según se ve en el video de la secuencia, los delincuentes le apuntaron en la cabeza a la víctima y se llevaron el vehículo. Antes de abandonar el lugar, dispararon al aire antes de escapar para que nadie se les acercara.

El hecho ocurrió en la esquina de la avenida Colombres y la calle Frías, una zona comercial muy transitada, con autos y colectivos que circulan constantemente y comercios abiertos en las inmediaciones.

Los asaltantes, que se movilizaban en una moto, interceptaron a la víctima en medio del tránsito. Uno de ellos descendió, lo apuntó con un arma directamente a la cabeza y exigió la entrega del vehículo. El motociclista descendió con los brazos en alto y dejó la moto tirada en el asfalto.

El ladrón persiguió unos metros al hombre para exigirle la llave y el casco. Luego, levantó la moto del suelo y disparó un tiro al aire con la intención de intimidar a los testigos y evitar la intervención de transeúntes. Finalmente, intentó poner en marcha la moto robada, pero al no lograrlo, la empujó varios metros hasta que pudo arrancarla y huir con su cómplice.

Otro ataque motochorro

La semana pasada, otro violento robo ocurrió en la zona céntrica del partido de Lomas de Zamora: motochorros armados balearon en la pierna a un motociclista para sustraerle el vehículo. Ocurrió a sólo seis cuadras del lugar donde ayer asaltaron al hombre al que le apuntaron en la cabeza.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la escena se desplegó alrededor de las 18 del miércoles pasado y un testigo registró en video el momento exacto desde el interior de un vehículo.

Todo sucedió en la intersección de Colombres y Posadas, a unas 15 cuadras del centro de Lomas de Zamora, un punto clave donde los vecinos venían advirtiendo sobre robos reiterados vinculados a una motocicleta roja.

El video, al que tuvo acceso Infobae, capta el instante en que, luego de perseguirlo por varias cuadras, los ladrones dejaron una moto de gran porte tirada en el asfalto y los dos motochorros, ambos con cascos, ocuparon el centro de la calle.

Violento robo en Lomas de Zamora: lo tiraron al piso y le dispararon en una pierna para robarle la moto

Uno de los ladrones, vestido con una campera negra y casco rojo con negro, sostenía un arma de fuego y apuntó hacia la víctima, amenazándola para que se aleje de su moto.

En ese momento, pasó un auto gris por la zona y la visión del teléfono que grabó el ataque se vio interrumpida durante un breve instante. Cuando el teléfono se levanta de nuevo, una segunda moto, tipo cross y de color rojo, apareció con dos ocupantes, uno de ellos con campera azul. Al mismo tiempo, el sujeto del casco verde regresó apresurado al lugar donde quedó la moto caída y se fue rápidamente con el rodado robado.

Según confiaron fuentes del caso, la víctima recibió un disparo en la pierna.

Vecinos de la zona identificaron la moto roja como la misma vinculada a episodios de robo recientes: “Ese tornado rojo anda robando hace rato por la zona”.

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