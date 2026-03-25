Balearon a un jefe policial de Córdoba durante una pelea entre “naranjitas” y está grave

Oficiales de policía y personal de investigación en la escena donde un jefe policial fue baleado en Córdoba, Argentina.

Un comisario inspector de la Policía de Córdoba fue baleado en la espalda durante una pelea entre cuidacoches en el barrio Carola Lorenzini, en la zona suroeste de la ciudad, este martes por la noche, indicaron fuentes policiales a Infobae. El hecho ocurrió en un local de comidas rápidas ubicado sobre avenida Fuerza Aérea e Ingeniero López.

El jefe policial, identificado como Rubén Brandán, se encontraba fuera de servicio cuando intervino para separar a un grupo de cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, que discutían en la vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, mientras Brandán intentaba disuadir la pelea, recibió un disparo en el tórax. Según testimonios recogidos por medios locales, el arma reglamentaria del comisario se habría caído y, en ese momento, uno de los involucrados en la riña la habría tomado y efectuado el disparo.

Brandán fue trasladado de urgencia al Policlínico Policial y posteriormente derivado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado con pronóstico reservado. El impacto de bala le afectó uno de los pulmones. Los estudios médicos realizados este miércoles definirán la evolución de su estado de salud.

De acuerdo con declaraciones del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe policial fue herido cuando trató de frenar la disputa “por el espacio público” entre cuidacoches.

En tanto, informó que la víctima tiene “un neumotórax y una herida en una vértebra” y que está “lúcido y clínicamente estable”.

“El neumotórax estaría controlado, mientras que la herida en la vértebra tenemos que esperar la evolución, que hagan la tomografía y se pueda analizar la gravedad”, indicó el funcionario a El Doce.

A raíz del ataque, dos hombres de 36 y 45 años fueron detenidos. Los investigadores señalaron que serían hermanos, señaló La Voz. La causa está en manos de la fiscal Andrea Martín.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron un vehículo con pedido de secuestro.

“Se le cayó el arma y uno le disparó”

“Anoche (por este martes) hubo una pelea de naranjitas fuera del local y no sé bien cómo, pero se trasladó hacia adentro. Entran los dos peleando a golpes de puño cerca de los clientes”, relató una empleada local de comidas rápidas a Cadena 3.

Según la testigo, el clima de tensión escaló rápidamente y algunos clientes intentaron separar a los involucrados. Entre ellos, el oficial Brandán.

“En toda esa pelea entre todos esos hombres, se cae el arma y uno de los naranjitas va y le dispara. Yo vi que se le cayó el arma, pero no sabía de quién era”, detalló la joven.

“Había bastante gente y había niños. Escuché cuatro disparos; hizo dos dentro y dos fuera”, remarcó la joven.