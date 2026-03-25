Crimen y Justicia

Llegaron en un Audi y cortaron la luz para robar en un depósito de neumáticos en Villa Lugano

Los sospechosos fueron registrados por cámaras de seguridad cuando manipulaban el tablero eléctrico de Edesur. Hay tres detenidos

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Tres sospechosos de un robo
Tres sospechosos de un robo en un depósito de neumáticos en Villa Lugano, fueron detenidos tras cortar la luz en el lugar

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a tres hombres acusados de intentar ingresar a un depósito de neumáticos para motos en el barrio de Villa Lugano, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Para poder cometer el golpe, los sospechosos habían cortado la luz del establecimiento tras manipular el tablero eléctrico de Edesur, con el objetivo de facilitar el acceso al lugar.

De acuerdo con la información policial, el propietario del depósito Monsa, ubicado en la avenida Castañares, alertó a los efectivos tras observar a dos hombres en las cámaras de seguridad cuando intentaban ingresar al predio. Las imágenes permitieron además identificar la manipulación del sistema eléctrico, lo que derivó en el corte de energía.

El Audi en el que
El Audi en el que llegaron los delincuentes

Un vecino advirtió la presencia de un Audi blanco estacionado sobre la calle Cañada de Gómez al 4100, desde el cual descendieron dos hombres con gorras y capuchas.

Los agentes primero detuvieron al conductor del vehículo, L.C.G., y, a poca distancia, ubicaron a los otros dos sospechosos, identificados como D.E.M. y B.N.N., quienes, al notar la llegada de la Policía, intentaron huir a pie. Ambos fueron interceptados a las pocas cuadras.

En el marco del operativo, la Policía de la Ciudad incautó dos teléfonos celulares dentro del Audi y un tercer dispositivo iPhone encontrado en la vía pública. Los detenidos tienen 29, 32 y 36 años.

Según las fuentes policiales consultadas por este medio, uno de los arrestados posee antecedentes por disparo de arma de fuego y lesiones leves en 2022, mientras que otro cuenta con registros por tentativa de robo agravado en 2019 y en 2022.

En consulta con la fiscalía de turno, se dispuso la detención de los tres hombres bajo la acusación de tentativa de robo en poblado y en banda, una figura penal que prevé de 3 a 10 años de prisión.

Los efectivos procedieron además al secuestro del Audi blanco en el que se movilizaba la banda. Los investigadores destacaron que se trata de un Sportback 1.4 TF, que no tiene impedimentos y la titularidad pertenece a una mujer de 29 años que ya fue individualizada.

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