Está prófugo y fue acusado nuevamente por estafas millonarias en la compra y venta de autos

Un sospechoso sobre el que pesa un pedido de captura por millonarias estafas en Rosario fue acusado nuevamente por encabezar una banda delictiva que engañó a un grupo de personas que buscaban vender o comprar un auto.

Se trata de Alexis Guarda, de 36 años, quien se mantiene prófugo tras ser acusado por un delito anterior, cometido a fines de 2022, de acuerdo a la información publicada por Radiofónica.

El fiscal Pablo Lanza, quien está a cargo de la causa que investiga estafas millonarias relacionadas a la compra y venta de automóviles, lo señaló como el presunto jefe de una asociación ilícita, durante la audiencia que se desarrolló este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, según informó el medio local Rosario3. Por el caso, hay nueve imputados.

El nombre de Guarda, quien no se presentó en la audiencia, suena desde antes. Es que continúa siendo buscado, después de haber sido acusado por realizar diferentes estafas de vehículos en Rosario, que dejó a varios clientes damnificados y reclamando ante las concesionarias. La trampa de “Vendo tu auto” se dio a conocer en diciembre de 2022, en las que cinco agencias de autos quedaron relacionadas a 59 casos de estafas, según precisó Rosario3.

Por el hecho, cayeron los integrantes de la banda y todos fueron imputados. Sin embargo, el principal sospechoso logró escapar. De acuerdo al mismo portal de noticias, se había refugiado en Uruguay.

Lo sorprendente fue que Guarda habría retornado hacia Rosario. Aunque esta vez, aseguran que se hacía llamar como Rodrigo Dipp o Dipporio. Bajo este nombre, publicaba anuncios en Marketplace de Facebook, a través de los que captaba interesados en la compra y venta de autos. Acto seguido, los convertía en las víctimas de sus estafas.

Fue así como el 25 de julio pasado, un grupo de personas se concentraron frente a uno de los locales para exigir respuestas. Es más, Héctor Andrés Figueredo, quien fue considerado como un organizador de la asociación delictiva, aseguró que él también fue una víctima de Guarda.

“Él me prometió un negocio, yo tenía unos ahorros, hice la inversión y después llevó el negocio adelante. O sea, a mí también me estafó, porque me quedó debiendo mucho dinero. Confié en él, pasaron todas estas cosas y hoy estoy preso pagando algo que no me merezco. Cuando yo le pedí explicaciones de por qué reclamaban tanto y por qué no se entregaban los vehículos, Guarda me decía ‘después te explico’. Entonces, en julio de 2022, cedí mis acciones a Elizabeth Dutruel -otra de las implicadas- y a Alexis, y me retiré de la agencia porque no quería ser partícipe de lo que estaban haciendo”, dijo Figueredo, según pudo recoger El Litoral en una audiencia.

Así, para el fiscal que investiga la causa, Pablo Lanza, se trata de una banda liderada por el mismo delincuente, que operó desde diciembre de 2023.

Sin embargo, las autoridades no han podido dar con su paradero, hasta el momento. De hecho, el domicilio en el que supuestamente vivía, en Puerto Norte, sobre la calle Carballo, fue hallado sin ocupantes al momento del allanamiento.

Le tendieron una trampa mientras intentaba vender su auto y lo mataron

A la víctima, Gonzalo Darío Cucit, le dispararon tres veces (Crédito: Gloria Horizonte)

El crimen de Gonzalo Darío Cucit ocurrió el pasado 30 de julio cuando lo mataron tras dispararle cinco veces. De acuerdo a la hipótesis que predomina en la investigación, el hombre de 35 años, oriundo de la localidad santafesina de Correa, habría sido víctima de una trampa mientras intentaba vender su auto para saldar deudas. Por el caso, un presunto traficante de drogas de la localidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, junto a sus dos cómplices fueron detenidos con prisión preventiva.

Los principales sospechosos y también imputados son R.A.R., quien reside en Carcarañá y estaría involucrado en la venta de drogas; I.C., oriundo de Buenos Aires; y, por último, C.M., quien operaría como dealer en la ciudad de Correa para R.A.R. Éste último habría sido el nexo con Cucit para la venta de sustancias.

Todo ocurrió el pasado 30 de julio cuando la víctima salió de su casa pasadas las 19 para encontrarse con quien presuntamente estaba al mando de la venta de drogas, y quien se habría mostrado interesado en comprar el vehículo ofreciendo aún más dinero, según informó el mismo medio.

Gonzalo Darío Cucit iba a vender su auto para saldar deudas (Crédito: Radiofónica)

Cucit se dirigió por la ruta 9 hasta el cruce con la ruta 26. Allí se encontraba el supuesto comprador, a bordo de una camioneta Eco Sport. Ambos, a bordo de sus vehículos, condujeron por la ruta 9, llegaron hasta Roldán e ingresaron en una estación de servicio en Urquiza. Después de mantener una conversación, cerca de las 20, continuaron con destino a la localidad de Luis Palacios.

Fue entonces que, frente a una estancia, sustrajeron el celular y el auto de la víctima y, seguidamente, le dispararon cinco veces.

Según precisó el medio Radiofónica, durante la investigación que se desprendió tras el crimen de Cucit, las cámaras de seguridad de la zona registraron el paso de la víctima a bordo de su vehículo y del principal sospechoso, quien se encontraba junto a uno de sus cómplices. También quedó filmado el encuentro entre los tres, en el momento en el que concretarían la venta. Además, los impactos de las antenas telefónicas concuerdan con el viaje del hombre asesinado hasta Luis Palacios.

Los tres sospechosos e imputados por homicidio criminis causa fueron detenidos por la Policía de San Lorenzo. Hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar el auto ni el teléfono de la víctima.