Por qué no fue preso el conductor de la Ferrari que hizo trompos en la avenida Lugones y qué harán con el auto

Así iba la Ferrari por la avenida Lugones

Una Ferrari 456 GT, modelo 1997, fue filmada cuando realizaba temerarias maniobras por Avenida Lugones, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Ferrocarril Belgrano, en inmediaciones al estadio Monumental, en sentido a capital. El vehículo de lujo, que viajaba por uno de los carriles centrales, figura a nombre del empresario Eduardo Juan Manuel Peña. Según pudo confirmar Infobae, no era su dueño quien estaba al volante, sino otra persona que ya se puso a derecho.

“Se presentó el abogado del conductor y se puso a disposición de la Justicia”, confirmaron fuentes del caso a este medio tras la presentación del letrado ante Matías de Sanctis, titular de la Fiscalía N°7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, ante la duda y lo que se vio en los videos, las autoridades decidieron secuestrar el vehículo. En principio, al conductor le caería una sanción por una contravención, por lo que por esa razón no le correspondería cárcel, al menos por ahora.

La Ferrari, bajo dominio de la Justicia

Este mismo jueves el fiscal De Sanctis dispuso que una comisión vaya al domicilio del dueño de la Ferrari y una vez allí:

Se tomen fotografías del rodado, como así también de la totalidad de documentación

Se secuestren las llaves de ignición del vehículo y todas sus copias

Se obtengan fotos del kilometraje de la Ferrari

Se le pongan franjas el auto, disponiendo su inmovilización

Se pidan las copias de la documentación personal del propietario registral de la Ferrari y se lo notifique

Fuentes del caso dijeron que al coche se “le realizarán diversas pericias”. Y ampliaron: “Pudo haberse tratado de una conducción imprudente o temeraria e, incluso, pudo haber sufrido un accidente”.

La segunda multa registrada en CABA

Todo comenzó este jueves, alrededor de las 13, sobre la avenida Lugones, sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano.

De inmediato, se inició una investigación para intentar determinar quién fue el conductor a bordo del vehículo. Según quedó registrado en un video, el auto de lujo realizó un trompo que no provocó un accidente por la pericia del resto de los automovilistas que transitaban por la zona que lograron frenar o desviarse a tiempo.

Fue el gobierno de la Ciudad el que denunció penalmente al titular una Ferrari gris GT 456 que realizó la peligrosísima en plena Avenida Lugones. De acuerdo a las imágenes, portaba la patente BQB 368.

De acuerdo a los datos disponibles en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, el auto se encuentra radicado en la provincia de Santiago del Estero y su titular es el empresario Peña.

La Ferrari cruzada en la avenida Lugones

Justamente, esa Ferrari ya cuenta, al menos, con dos multas por alta velocidad en CABA y en la autopista Panamericana. La primera sanción corresponde al 28 de marzo pasado, luego de las 18. Se labró sobre la avenida Cantilo, donde la máxima es de 100 kilómetros por hora. En esa oportunidad, fue registrada a una velocidad media de 139,8 Km/h.

Luego, fue detectada, el último 1 de abril. Fue registrado por las cámaras de la municipalidad de Vicente López sobre la colectora de la autopista Panamericana, donde la máxima es 80 km/h y el velocímetro de la Ferrari superó los 117 km/h. Por esa falta, se emitió una multa de 170 mil pesos.

No es la primera vez que el empresario de 60 años aparece en los medios. En septiembre de 2018, su nombre se mencionó tras la captura de Oscar Thomas, el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, detenido en la denominada causa “Cuadernos”. El ex funcionario fue arrestado en un departamento de la calle Uriburu, en el barrio porteño de Recoleta, el mismo en el que Peña fijó domicilio fiscal.