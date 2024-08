Quién es el dueño de la Ferrari que fue filmada dando trompos en la avenida Lugones

Un automovilista registró el trompo de la Ferrari en video

Una Ferrari 456 GT, modelo 1997, fue filmada cuando realizaba temerarias maniobras por Avenida Lugones, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Ferrocarril Belgrano, en inmediaciones al estadio Monumental, en sentido a capital. El vehículo, que viajaba por uno de los carriles centrales, figura a nombre del empresario Eduardo Juan Manuel Peña, según pudo confirmar Infobae.

El hecho fue denunciado por el Gobierno porteño e impulsó una investigación del Ministerio Público Fiscal. Aunque el dueño fue identificado, las fuentes detallaron que aún no determinaron si Peña estaba detrás del volante cuando comenzó a dar trompos en medio de otros automóviles y motos.

No es la primera vez que el empresario de 60 años aparece en los medios. En septiembre de 2018, su nombre se mencionó tras la captura de Oscar Thomas, el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, detenido en la denominada causa “Cuadernos”. El ex funcionario fue arrestado en un departamento de la calle Uriburu, en el barrio porteño de Recoleta, el mismo en el que Peña fijó domicilio fiscal.

El misterioso empresario, a la vez, aparece en la conformación de cinco sociedades. La primera es NODO TECH SA de comercialización, leasing, alquiler, importación, exportación y distribución de equipos de procesamiento de datos, sistemas informativos, hardware, software, sus partes, repuestos, insumos y accesorios.

La firma también se dedica al asesoramiento en desarrollo de software, infraestructura tecnológica, implementación de hardware y gestión de activos tecnológicos. La prestación de servicios de procesamiento y sistematización de datos mediante el empleo de medios mecánicos y electrónicos; prestación de servicios técnicos mediante la reparación y mantenimiento de equipos en el domicilio del cliente o dependencias propias.

También forma parte de SERVICIOS AÉREOS INTEGRALES SA, que tiene como objetivo la compra, venta, permuta, alquiler, leasing, distribución, importación, exportación y/o representación comercial de aeronaves en todos sus tipos, sus motores, equipo, accesorios, instrumentos, partes y repuestos.

La sociedad está autorizada al ensamble, construcción, producción, transformación, fabricación y reparación de aeronaves en todos sus tipos, sus motores y equipos, accesorios, instrumentos, partes y repuestos, como también la prestación de servicios de revisión, inspección, conservación, asesoramiento técnico y mantenimiento. Por último, está habilitada para realizar trabajo aéreo en general.

Peña constituyó, a la vez, S-XXI SOFT SA -similar a Nodo- y PANAMERICAN TRADE SRL, una sociedad que tiene como objeto realizar operaciones de importación y exportación de mercaderías destinadas al mercado interno. Con ese fin, puede celebrar y ejecutar en el país toda clase de contratos en relación con dichas mercaderías; la realización de representaciones, comisiones y mandatos de empresas locales y del exterior para el mejor cumplimiento de su objeto.

Por último, figura en SPECO SRL vinculada a la industria de la construcción en sus distintas etapas: reparaciones, refacciones, trabajos de mantenimiento y conservación de inmuebles; instalación de viviendas prefabricadas y/o premoldeadas; servicios profesionales y de consultoría relacionados con la construcción; compra, venta, leasing, representación, consignación, comisión, mandato, permuta, locación, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos o rurales, propios o ajenos.

El empresario, además, registró una marca: “Locos por el pelo, creadores de imagen”.

