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La justicia falló a favor del Nantes en el caso por la muerte del argentino Emiliano Sala: la cifra que deberá pagar el Cardiff

El Tribunal mercantil de Francia cerró un nuevo capítulo del juicio que se inició por el fallecimiento del delantero en 2019 en un accidente de avión

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Emiliano Sala
La justicia de Francia falló a favor del Nantes en el último juicio por la muerte de Emiliano Sala en 2019 (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

El caso que se abrió por el fallecimiento de Emiliano Sala en 2019 sumó un nuevo capítulo. La justicia francesa desestimó la millonaria demanda presentada por Cardiff City contra el Nantes por la muerte del delantero argentino en un accidente de avión y, además, condenó al club galés a pagar más de 460.000 euros al equipo galo por daños morales y costas judiciales.

El tribunal mercantil de Nantes determinó que el conjunto francés no tuvo responsabilidad alguna en el accidente aéreo que terminó con la vida del futbolista y del piloto David Ibbotson el 21 de enero de 2019, cuando Sala viajaba desde Francia para incorporarse al Cardiff.

De acuerdo con el tribunal, la indemnización exigida por el cuadro galés —superior a 120 millones de euros— era “extravagante” y ya había sido rechazada en instancias previas, como la FIFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el Tribunal Supremo de Suiza. La resolución estipuló que Cardiff debe pagar al FC Nantes 300.000 euros en concepto de perjuicio moral y otros 180.000 euros por los costes asociados al proceso judicial.

El accidente tuvo lugar cuando Emiliano Sala viajaba para sumarse al club galés, que había acordado el traspaso por cerca de 17 millones de euros, el valor más alto en la historia de la entidad. El avión, piloteado por Ibbotson, se precipitó sobre el Canal de la Mancha, lo que provocó una conmoción en el fútbol internacional y motivó una investigación que reveló múltiples irregularidades en el vuelo.

Emiliano Sala falleció en 2019 en un accidente de avión
Emiliano Sala falleció en 2019 en un accidente de avión

El caso inició cuando el Cardiff City basó su demanda en la supuesta responsabilidad del Nantes en la organización del vuelo, señalando como intermediario a Willie McKay, agente vinculado al club francés. La acusación sostenía que este, sin licencia y señalado por coordinar el traslado, actuó como representante del club francés y debía responder civilmente por lo sucedido.

El tribunal francés desestimó estos argumentos y concluyó que no existía negligencia atribuible al Nantes ni pruebas suficientes de una participación directa del club francés en la organización del vuelo ilegal. La corte señaló que los reclamos de Cardiff eran infundados y reiteró que la FIFA ya había considerado legítima la transferencia del jugador entre ambos clubes.

La investigación posterior al accidente de Sala reveló que el piloto, David Ibbotson, no disponía de licencia comercial para transportar pasajeros ni autorización para volar de noche. Además, la certificación de la aeronave utilizada estaba vencida. En 2021, el empresario David Henderson —responsable de coordinar el vuelo— fue condenado por un tribunal por poner en riesgo la seguridad aérea.

El agente Willie McKay, identificado por el Cardiff como representante del Nantes durante la operación, fue excluido de responsabilidades penales, ya que la Justicia determinó que no había organizado el vuelo ni tenía conocimiento de sus irregularidades.

Emiliano Sala falleció tras ser transferido al Cardiff desde el Nantes en un traspaso cercano a los 17 millones de euros (REUTERS/Stephane Mahe)
Emiliano Sala falleció tras ser transferido al Cardiff desde el Nantes en un traspaso cercano a los 17 millones de euros (REUTERS/Stephane Mahe)

Al conocerse el fallo, el Cardiff City difundió un extenso comunicado en el que lamentó la resolución e insistió en que McKay, “un agente controvertido y sin licencia”, permanece sin enfrentar consecuencias pese a su implicación en la organización del vuelo fatal. El club galés cuestionó que el Nantes realizara pagos a McKay y no aportara recursos al fondo creado en honor a Sala, y denunció una supuesta “impunidad” facilitada por la falta de acciones del club francés.

Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión, como ilustra la impunidad de la que goza Willie McKay, un agente controvertido y sin licencia, una situación que no pareció preocupar al Nantes y cuyas acciones contribuyeron a la muerte de dos hombres”, detalla uno de los pasajes del comunicado.

El club también manifestó su desacuerdo con lo resuelto y reclamó que la “verdad saliera a la luz en respeto a la memoria de Emiliano Sala”, insistiendo en la necesidad de reforzar la ética y los criterios de seguridad en la gestión de los futbolistas profesionales a nivel europeo.

La muerte de Emiliano Sala y la controversia posterior impulsaron un debate amplio sobre las condiciones de los traslados privados de futbolistas y la regulación de los intermediarios que participan en fichajes internacionales. El caso puso en evidencia vacíos legales y carencias en la supervisión de vuelos privados empleados en transacciones de alto perfil, así como en el control sobre agentes sin la habilitación oficial correspondiente.

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