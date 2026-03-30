Fuerzas Armadas de Ecuador convocaron a acuartelamiento en medio de la ofensiva contra el crimen organizado

La convocatoria se realiza en medio del conflicto armado interno.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador convocaron a un nuevo proceso de acuartelamiento dirigido a jóvenes varones de entre 18 y 21 años, quienes deberán presentarse los días 25 y 26 de abril de 2026 en distintos centros militares del país, como parte de los mecanismos regulares de incorporación al servicio militar en un contexto marcado por el endurecimiento de la política de seguridad interna.

El llamado fue difundido por la Dirección de Movilización (Dirmov), entidad adscrita al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que invitó a los aspirantes a integrarse a la institución bajo el argumento de formar parte de las “gloriosas Fuerzas Armadas”, según consta en la convocatoria oficial. De acuerdo con la información publicada, los interesados deberán cumplir con un registro previo en línea a través del portal institucional, en el que se validan datos personales, antecedentes académicos y otra información relevante antes de completar el proceso de selección.

El proceso contempla varias etapas digitales antes de la presentación física. Entre ellas se incluyen la validación de identidad mediante el número de cédula, el ingreso de datos personales y de residencia, así como evaluaciones posteriores, entre ellas un test psicológico y encuestas de perfil, según se observa en la interfaz del sistema de registro habilitado por la Dirmov. Este mecanismo busca ordenar la demanda y filtrar a los aspirantes antes de su incorporación a las unidades militares.

Alrededor de 75.000 policías y militares participan de los últimos operativos de toque de queda en marzo de 2026

La convocatoria está limitada exclusivamente a hombres dentro del rango de edad establecido, lo que responde al esquema vigente del servicio militar en Ecuador, donde la conscripción no es obligatoria pero sí se mantiene como un proceso de captación voluntaria regulada. En este sentido, el acuartelamiento funciona como una fase inicial de incorporación para quienes deciden formar parte de las Fuerzas Armadas por un periodo determinado.

Los jóvenes deberán acudir a unidades militares, bases y centros de movilización distribuidos a nivel nacional, lo que implica una logística descentralizada que históricamente ha buscado facilitar el acceso desde distintas provincias. En convocatorias anteriores, estos procesos han incluido evaluaciones médicas, físicas y psicológicas presenciales, además de la verificación de requisitos administrativos.

Este nuevo llamado se produce en un contexto de intensificación de las operaciones de seguridad en Ecuador, donde el Gobierno ha recurrido de manera recurrente a estados de excepción y despliegues conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía para enfrentar el avance del crimen organizado. La coincidencia temporal entre el acuartelamiento y estas medidas sugiere un interés institucional en fortalecer las capacidades operativas mediante la incorporación de nuevo personal.

En paralelo, el país viene de ejecutar operativos de control en varias provincias bajo régimen de toque de queda, con resultados que incluyen más de 2.000 personas detenidas y la incautación de armas y vehículos, según reportes oficiales. Estas cifras reflejan la magnitud de la estrategia de seguridad en curso y el nivel de presión sobre las instituciones encargadas del orden público, lo que da contexto al llamado a nuevos contingentes.

FOTO DE ARCHIVO. Personal militar vigila un sector de Quito, Ecuador, 15 de mayo, 2025. REUTERS/Karen Toro

A nivel presupuestario, las Fuerzas Armadas cuentan para 2026 con una asignación cercana a los USD 2.000 millones, a lo que se suma la cooperación internacional, particularmente de Estados Unidos, en materia de inteligencia y recursos para combatir estructuras delictivas. Este fortalecimiento financiero y operativo se inscribe en una política más amplia de militarización de la seguridad interna.

El acuartelamiento, en este escenario, no solo cumple una función tradicional de formación militar, sino que también se inserta en una estrategia estatal orientada a ampliar la capacidad de respuesta frente a amenazas internas. Sin embargo, este tipo de convocatorias también suele abrir debates sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre la sostenibilidad de este enfoque en el mediano plazo.

El registro para los aspirantes permanece habilitado en línea, mientras las autoridades han reiterado que la participación está sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos y a la superación de las fases de evaluación. La convocatoria, aunque periódica dentro del calendario institucional, adquiere una dimensión particular en el actual contexto de crisis de seguridad que atraviesa el país.